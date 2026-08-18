উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে পাল্লা ! বন্যা কবলিত মহিলা-শিশুদের উদ্ধারে 'মসিহা' গৌরব
নিজে বুক জলে নেমে বাসিন্দাদের দুধের প্যাকেট ও পাঁউরুটি পৌঁছে দিয়েছেন তিনি । পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে ক্রমাগত উদ্ধারকাজকে তদারকিও করেন ।
Published : August 18, 2026 at 8:20 PM IST
আসানসোল, 18 অগস্ট: রাতভর বৃষ্টিতে প্লাবিত আসানসোলের রেলপাড় এলাকা । গাঁড়ুই নদীর জলে একতলা বাড়ি পর্যন্ত জলে ডুবে গিয়েছে । হঠাৎ মাঝ রাতে জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বাড়ি ছেড়ে অনেকেই বেরোতে পারেননি । ছাদের উপরে উঠে কোনওমতে আশ্রয় নিয়েছিলেন । আর বন্যা কবলিত সেইসব বাড়ির মহিলা ও শিশুদের উদ্ধারে 'মসিহা' হিসেবে ধরা দিলেন গৌরব গুপ্ত ৷
তিনি হলেন আসানসোল পুরনিগমের 29 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর ৷ বন্যা কবলিত এলাকায় আটকে পড়াদের কথা জেনেই স্থির থাকতে পারেননি তিনি । গৌরব নিজে উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে স্পিড বোটে চড়ে আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধার করেন । উদ্ধার হওয়া বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক মহিলা ও শিশুও ছিল । প্রচণ্ড দুর্যোগেও গৌরবের এই মানবিক উদ্যোগকে বাহবা দিয়েছেন শহরবাসী ।
সোমবার সারাদিন ধরেই কখনও বেশি, কখনও হালকা বৃষ্টিপাত হয়েছে আসানসোলে । বিকেলের পর থেকে বৃষ্টি বাড়লে জলস্তর বাড়তে থাকে আসানসোলের মাঝখান দিয়ে যাওয়া গাঁড়ুই নদীতে । মাঝরাতে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় রেলপাড় এলাকায় । গাঁড়ুই নদীর পাশে থাকা রেলপাড়ের ওয়ার্ডগুলি ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয় । প্রায় একতলা পর্যন্ত জল উঠে যায় । মঙ্গলবার প্রায় ভোর রাত থেকেই ওইসব এলাকায় পড়ে আছেন গৌরব গুপ্ত । যেখানে যেখানে সামান্য জলস্তর কম সেখানে নিজে বুক জলে নেমে বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে বাসিন্দাদের সকালে দুধের প্যাকেট ও পাঁউরুটি পৌঁছে দিয়েছেন তিনি । এরপর পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে উদ্ধারকাজকে তদারকিও করেন ।
বিজেপি কাউন্সিলর গৌরব গুপ্ত বলেন, "রাতে জল বৃদ্ধির খবর পেয়েই এলাকায় চলে যাই । পুলিশকে জানিয়েছি । বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সবরকমভাবে সঙ্গে ছিলেন । সকাল থেকে যে এলাকাগুলিতে যাওয়া সম্ভব, সবার বাড়ি বাড়ি দুধ ও পাঁউরুটি পৌঁছেছি । তারপর উদ্ধারকারী দল এলে তাদের সঙ্গে অনেককে উদ্ধার করেছি । বাসিন্দাদের স্থানীয় মন্দির ও উঁচু স্থানে রাখা হয়েছে । তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । কারোর কোনও রকমের অসুবিধা হবে না ।"
অন্যদিকে প্লাবনের খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ও । তিনি বলেন, "টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি সাময়িক বিগড়েছিল । আমরা সব সময় মানুষের সঙ্গে আছি । সবাইকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে । বাকি খাবার, ওষুধপত্র যার যা প্রয়োজন আমরা একটা হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছি । বাসিন্দারা জানালেই, আমরা সব প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে আছি ।"