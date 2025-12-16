কাউন্সিলার বিজেপির, পথশ্রী প্রকল্পের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ওয়ার্ড !

কাউন্সিলার বিজেপির, পথশ্রী প্রকল্পের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ওয়ার্ড !
শুধু বিরোধী দলের কাউন্সিলর হওয়ার জন্য পথশ্রী প্রকল্প থেকে নাম বাদ পড়েছে এই ওয়ার্ডের নাম ৷ বিজেপির এই বঞ্চনার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৃণমূলের ৷
Published : December 16, 2025 at 4:12 PM IST
ক্ষীরপাই, 16 ডিসেম্বর: পুরসভা তৃণমূল পরিচালিত ৷ কিন্তু একটি মাত্র ওয়ার্ডে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি । সেই কারণে পথশ্রী প্রকল্পের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ওয়ার্ডকে ৷ রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলল গেরুয়া শিবির ৷ যদিও বিরোধীদের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি শাসক দলের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাই পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডে ৷
রাজ্যজুড়ে সরকারের পথশ্রী-4 প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে । প্রকল্পের আওতায় এবার গ্রামের পাশাপাশি আনা হয়েছে শহরের রাস্তাঘাটগুলিকেও । সারা রাজ্যে 20 হাজার কিলোমিটার রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে কাজ হবে । এই প্রথম এই প্রকল্পের মাধ্যমে 128টি পুরসভার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন ।প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের 912 কিলোমিটার রাস্তাও ।
পথশ্রী প্রকল্পে জেলার ক্ষীরপাই পুরসভার 10টি ওয়ার্ডের জন্য 25টি রাস্তা বরাদ্দ করা হয়েছে । এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে 4 কোটি 5 লক্ষ 67 হাজার 369 টাকা । দৈনন্দিন জীবনে মানুষের যাত্রাপথকে মসৃণ করা পথশ্রী প্রকল্পের উদ্দেশ্য । অভিযোগ, ক্ষীরপাই পুরসভার 10টি ওয়ার্ডের মধ্যে 9টি ওয়ার্ডকে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে । বাদ পড়েছে 4 নম্বর ওয়ার্ডটি ৷
এই ওয়ার্ডে বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে সুনিতা হালদার নির্বাচিত হন । সুনিতার অভিযোগ, "4 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি । শুধুমাত্র এই কারণেই ক্ষীরপাই পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নকে তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড স্তব্ধ করে রেখেছে ।" তিনি জানান, এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিজেপির পক্ষ থেকে আন্দোলন করা হবে ৷
এলাকাবাসীর অভিযোগ, 4 নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশি ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন রাস্তার অবস্থা হতশ্রী । কিন্তু, এখনও পর্যন্ত সেই সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি ৷ স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণিমা পাল ও মিতা পাহাড়িরা বলেন, "সরকারি প্রকল্পে ঘর রয়েছে ৷ কিন্তু যাওয়ার রাস্তা নেই । আমরা জমির আল দিয়ে যাতায়াত করি। বৃষ্টি হলে আর সাইকেল নিয়ে যেতে পারি না । এলাকায় প্রায় সময় দুর্ঘটনা ঘটে । লোকের বাড়ির উপর দিয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হয় । এই নিয়ে বহুবার কাউন্সিলরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে ৷ আবেদন করা হয়েছে দুয়ারে সরকারেও। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ।"
এই বিষয়ে ক্ষীরপাই পুরসভার চেয়ারম্যান বিকাশ দাস বলেন, "আমি কয়েকদিন আগেই দায়িত্ব পেয়েছি। তবে খোঁজ নিয়ে দেখছি ।" বিজেপির অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের শহর সহ-সভাপতি তারক মণ্ডল বলেন, "বিরোধীরা সবসময় সরকার বিরোধি কথাই বলেন । চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বোর্ডের বেশিরভাগ মিটিংয়ে উপস্থিত থাকেন না । আর ক্ষীরপাই পুরসভার 9টি ওয়ার্ড থেকে 'দিদিকে বলো' কর্মসূচিতে রাস্তার জন্য আবেদন করা হয়েছিল । 4 নম্বর ওয়ার্ড থেকে সেই কর্মসূচিতে রাস্তার জন্য কোনও আবেদন করা হয়নি । তাই ওয়ার্ডটি পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় আসেনি । বঞ্চনার অভিযোগ ভিত্তিহীন ।"