তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বসে ফর্ম বিলি বিএলওদের ! কমিশনে যাবে বিজেপি-কংগ্রেস

তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বসে ফর্ম বিলি বিএলওদের ! কমিশনে যাবে বিজেপি-কংগ্রেস
তৃণমূলের দাবি, কমিশনের নির্দেশ মেনেই বিএলওরা এসআইআর-এর কাজ করছেন ৷ এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷
Published : November 6, 2025 at 7:27 PM IST
মালদা, 6 নভেম্বর: রাজ্যে এসআইআর শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ দিন যত গড়াচ্ছে, ততই নাটক জমছে ৷ কখনও দেখা গিয়েছে বিএলও’র সঙ্গে ঘুরছেন খোদ তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি, আবার কখনও বিএলও পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বসে বিলি করছেন এন্যুমারেশন ফর্ম ৷ শুধু প্রত্যন্ত গ্রামে নয়, জেলার সদর শহরেও এমন অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ৷
প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন কমিশনের তরফে বিএলওদের রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে কি এসব প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল ? এমন ছবি দেখার পর কমিশন কি কোনও পদক্ষেপ করবে ? উত্তর অবশ্য এখনও নেই ৷ যদিও তৃণমূলের দাবি, কমিশনের নির্দেশ মেনেই বিএলওরা সঠিকভাবে এসআইআর-এর কাজ করছেন ৷ এসব অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই ৷
কমিশনের নির্দেশ, বিএলওরা প্রতিটি বুথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে এন্যুমারেশন ফর্ম তুলে দেবেন ৷ শুধু তাই নয়, কোনও ভোটার সেই ফর্ম পূরণ করতে না-পারলে বিএলওরাই ফর্ম পূরণে সহযোগিতা করবেন ৷ বিএলওদের যে কোনও ধরনের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিএলএরা তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারেন ৷ কিন্তু কমিশনের সেসব নির্দেশ বিএলওদের একাংশ কার্যত শিকেয় তুলে রেখেছেন বলে অভিযোগ ৷
গতকাল চাঁচলে দেখা গিয়েছিল, বিএলও’র সঙ্গে তৃণমূলের কোনও বিএলএ নয়, ঘুরছেন মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে সহকারী সভাধিপতি দাবি করেছিলেন, তাঁর দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন ৷ বৃহস্পতিবার সেই চাঁচলেই দেখা গেল, বাড়ি বাড়ি নয়, তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বসে ওই বুথের বিএলও ভোটারদের এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন ৷ গ্রামের একজন তাঁর ভিডিয়ো তুলতেই অবশ্য সতর্ক হয়ে যান বিএলও ৷ তারপর থেকে তিনি গ্রামে ঘোরা শুরু করেন ৷
ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর গ্রামে ৷ ওই পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের ঝর্ণা দাস বর্মন ৷ তাঁর বাড়িতে বসে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছিলেন 241 নম্বর বুথের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও অলোক চক্রবর্তী ৷ গ্রামের বাসিন্দা, বিজেপি কর্মী প্রশান্ত পালের অভিযোগ, "কমিশনের তরফে বিএলওদের নিরপেক্ষতার সঙ্গে এসআইআর-এর কাজ করতে বলা হয়েছে ৷ কিন্তু আজ আমরা দেখেছি, 241 নম্বর বুথের বিএলও চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝর্ণা দাস বর্মনের বাড়িতে বসে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন ৷ অথচ কমিশনের নির্দেশ, বিএলওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই ফর্ম দিয়ে আসতে হবে ৷ দু’চারদিন পর ফিল আপ করা ফর্ম নিয়ে আসতে হবে ৷ এই বিষয়টি আমরা দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকেও জানাব ৷ প্রধানের বাড়িতে বসে ফর্ম বিলি করে বিএলও এখানে পক্ষপাতিত্ব করছেন ৷ এর প্রমাণ আমাদের কাছে আছে ৷ এটা অন্যায় ৷"
যদিও বিএলও অলোক চক্রবর্তীর বক্তব্য, "আমি ওখানে বসে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করিনি ৷ শুধু ফর্ম গোছাচ্ছিলাম ৷ নির্বাচন কমিশন যেভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে সেভাবেই কাজ করব ৷ ফর্মগুলো গোছাতে একটু দেরি হয়েছে আর কী ৷ এখানে কোনও সমস্যা নেই ৷ প্রাথমিক আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছেন মানুষজন ৷ আমরাও তাঁদের বোঝাচ্ছি ৷ এখানে কোনও প্রমাণপত্র লাগছে না ৷ শুধু ফর্ম ফিল আপ করে এক কপি করে ছবি জমা দিলেই চলবে ৷ কোনও অসুবিধে হবে না ৷"
অলোক চক্রবর্তী যাই বলুন, তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে ৷ বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলছেন, "সারা পশ্চিমবঙ্গেই তৃণমূল তাদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিএলওদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে ৷ চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের 241 নম্বর বুথেও একই ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছে ৷ ওই বুথের বিএলও অলোক চক্রবর্তী ৷ নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে বসিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করাচ্ছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান ৷ এই বিএলও এবং পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে আজ নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করছি ৷"
কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরীও এনিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি জানান, "এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি, বিএলওরা অনেক জায়গায় শাসকদলের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছেন ৷ চাঁচলে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বিএলওর সঙ্গে ঘুরছেন ৷ বিএলও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়িতে বসে এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন ৷ আমার কাছে খবর এসেছে, মালদা শহরে খোদ ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডে বিএলও একটি ক্লাবে বসে ফর্ম বিলি করছেন ৷ ওই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক আবার পুরসভার চেয়ারম্যান ৷ এসব ঠিক নয় ৷ এসআইআর-এর কাজ স্বচ্ছভাবে হওয়া উচিত ৷ কিন্তু রাজ্যের শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বিএলওদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধা তৈরি করছেন ৷ বিষয়টি নিয়ে আমরাও কমিশনের দ্বারস্থ হব ৷"
বিষয়টি নিয়ে জেলা তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষনেতা তথা মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেনের প্রতিক্রিয়া, "চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীরামপুর বুথে সকাল সকাল এসআইআর-এর কাজ শুরু হয়েছিল ৷ সেখানে বিএলও এবং আমাদের দলের বিএলএ ছিলেন ৷ বিজেপির বন্ধুরা হয়তো বিএলএদের কাজ সম্পর্কে জানেন না ৷ বিএলএ সবসময় বিএলওকে সাহায্য করবেন ৷ যাতে এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়, মানুষ যাতে সহজে এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করতে পারেন, সেসব ক্ষেত্রে বিএলএরা সাহায্য করবেন ৷ ওই বুথে বিরোধী কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা বিএলএ ছিলেন না ৷ এসব ভুলভাল অভিযোগ তাঁরা কীভাবে করেন ? ওই বুথের জনপ্রতিনিধি পঞ্চায়েতের প্রধান ৷ তিনি তো এলাকার মানুষকে সাহায্য করতেই পারেন ৷ আসলে বিজেপির যা উদ্দেশ্য ছিল তা সফল হচ্ছে না ৷ তাই তাঁরা ভুলভাল বকছেন ৷ বিএলওরা সঠিকভাবেই কাজ করছেন ৷"
এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষও ৷ তাঁর বক্তব্য, "যাঁরা এসব অভিযোগ তুলছেন, তাঁরা সত্যের অপলাপ করছেন ৷ বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়েই এন্যুমারেশন ফর্ম দিচ্ছেন ৷ কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে ৷ আবার অনেক আবাসনে নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দেওয়া থাকে যাতে অপরিচিত কোনও ব্যক্তি আবাসনে ঢুকতে না-পারেন ৷ অনেক জায়গায় আবার ইন্টারনেটের সমস্যা থাকে ৷ ফলে বিএলওকে কোথাও দাঁড়িয়ে কাজ করতে হচ্ছে ৷ বিএলওরা সঠিকভাবেই কাজ করছেন ৷ আমাদের একটাই বক্তব্য, যেন কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না-যায় ৷ তাই যাঁরা এসব অভিযোগ করছেন, হয় তাঁরা আসল বিষয়গুলি জানেন না অথবা জেনেও মিথ্যাচার করছেন ৷"