মুকুল রায়ের প্রয়াণে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বাম-বিজেপি-কংগ্রেসের

তৃণমূলে থাকাকালীন মুকুল রায়ের হাত ধরে দলে যোগ দিয়েছেন একাধিক বিরোধী শিবিরের নেতা-নেত্রীরা ৷ তাঁর মৃত্যুতে শাসক ও বিরোধী শিবিরে শোকের ছায়া ৷

মুকুল রায়ের প্রয়াণে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বাম-বিজেপি-কংগ্রেসের
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 23, 2026 at 3:56 PM IST

কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: মুকুল রায়ের প্রয়াণে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যবনিকা পড়ল। বাংলার রাজনীতির ‘চাণক্য’, যাঁর অঙ্গুলিহেলনে এক সময় রাজ্য রাজনীতির সমীকরণ নির্ধারিত হত ৷ দলের সাংগঠনিক স্তর মূলত তাঁর হাতযশের কারণেই ফুলেফেঁপে উঠেছিল ৷ তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর পর মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে নিন্দুকদের অভিযোগ ছিল, দল ভাঙানোর কাজ খুব সুচতুরভাবে চালিয়ে গিয়েছেন মুকুল ৷ মূলত বাম পরে কংগ্রেসের গড় ভেঙে দিয়ে একের পর এক তাবড় নেতাকে তৃণমূলে এনেছিলেন মুকুল রায় ৷ দাবি, তারই সুফল পরের পর নির্বাচনে পেয়েছে তৃণমূল ৷ পরে অবশ্য তিনি নিজেও দল বদলে গিয়েছিলেন বিজেপিতে ৷ তবে এদিন দলমত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলই একমত হয়েছেন, মুকুল রায়ের মৃত্যুতে রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত শূন্যতা তৈরি হল ৷

চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজনীতির ময়দান দাপিয়ে বেরিয়েছেন মুকুল রায় ৷ বাম রাজনীতিতে হাতেখড়ি ৷ এরপর মৃণাল সিংহ রায়ের হাত ধরে কংগ্রেসে আসা ৷ পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় যখন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল গঠন করলেন সেই সময় থেকে পাকাকাকিভাবে তৃণমূলে থেকেছেন মুকুল ৷ তবে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একবারই জনগণের নির্ণায়ক ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন মুকুল ৷ বাকি সবসময়টাই রাজ্যসভার সদস্য হিসাবেই থেকেছেন ৷ হয়েছেন কেন্দ্রীয় রেল, জাহাজ মন্ত্রীও ৷ তবে বিধানসভার সদস্য হতে পেরেছিলেন মাত্র একবারই। তাও আবার তৃণমূল থেকে বেরিয়ে ৷ 2021 সালে বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন মুকুল ৷ যদিও বেশিদিন বিজেপিতে থাকেননি মুকুল ৷ ফিরে এসেছিলেন নিজের দল তৃণমূলে ৷ সোমবার সেই বর্ণময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

তবে তৃণমূলে থাকাকালীন মুকুল রায়ের হাত ধরে দলে যোগ দিয়েছেন একাধিক বিরোধী শিবিরের নেতা-নেত্রীরা ৷ তবে তাঁর মৃত্যুতে শাসক ও বিরোধী উভয় শিবিরেই কার্যত শোকের ছায়া ৷ মুকুল রায়কে নিয়ে শাসক তৃণমূল এবং বিরোধী বিজেপির মধ্যে চরম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল ৷ তাঁর দলত্যাগ বিরোধী মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেছিল ৷ পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান পদ নিয়ে বিতর্ক বিধানসভার অন্দর ছাপিয়ে রাজপথে আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রয়াণের পর সেই সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে শোকবার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ যদিও শেষশ্রদ্ধা জানাতে বিধানসভায় ছিলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "প্রবীণ রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত। তাঁর পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।"

অন্যদিকে, সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, "মুকুল রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ৷ ওনার পরিবার ও কাছের মানুষদের সমবেদনা জানাই। একটা সময় আমাদের রাজ্য-রাজনীতির উনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যদিও চিরকালই ছিলেন আমাদের বিরোধী শিবিরে। ওনার প্রতি সব সমালোচনা ভুলে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়ার মতো দ্বিচারিতা করব না আজকের দিনে। তবে এটা ঘটনা, মানুষের ভালো খারাপ নিয়েই তার মূল্যায়ন করতে হয় ৷ আর কোনও মানুষের যখন মৃত্যু হয়, সেই দিনে তাঁর হাজারটা দোষ থাকলেও কিছু সময়ের জন্য তা ভুলে ভালোটাকে নিয়েই আমরা আলোচনা করি। সেটাই হওয়া উচিত। মুকুল রায়ের সঙ্গে আমাদের হাজার বিরোধ থাকলেও বাংলার রাজনীতিতে ওনার একটি অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা স্মরণ করতে চাই আজকের দিনে। মুকুল রায় এমন এক সৎ রাজনীতিবিদ যিনি বাংলার মানুষের কাছে অফিসিয়ালি কনফার্ম করেছিলেন ৷ তিনিই বলেছিলেন, "তৃণমূল তো বটেই, ভারতীয় জনতা পার্টি মানেই তৃণমূল।"

সোমেন মিত্রের পুত্র তথা কংগ্রেস নেতা রোহন মিত্রের কথায়, "মুকুল রায়ের আত্মার শান্তি কামনা করি। জীবনে তিন-চারবার তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হয়েছে ও কথা হয়েছে । 2017 সালে তৃণমূল ছাড়ার পর তিনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে এসেছিলেন ৷ একান্তে অনেক কথা বলেছিলেন। বাবার মৃত্যুর দিন আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে বাবার সঙ্গে রাজনীতির স্মৃতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন। তারপর আর একবার যখন তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে দেখা হয়, সেদিনও তিনি বাবাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বাংলার রাজনীতিতে মুকুল রায়ের নাম আমাদের প্রজন্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখবে। বাংলার রাজনীতি অনেক পাল্টে গেছে—মুকুলদা দুই অধ্যায়ের রাজনীতির পথের মিলনের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে থাকবেন।"

MUKUL ROY
DEMISE OF MUKUL ROY
BJP ON MUKUL ROY
মুকুল রায়
MUKUL ROY DIES

সম্পাদকের পছন্দ

