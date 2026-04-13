অদিতির প্রচারে নাইজেরিয়ান ! কমিশনে বিজেপির নালিশ, 'তৃণমূলের প্রচারকরাও অনুপ্রবেশকারী'
বিজেপির পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে সেনসিটিভ বুথের তালিকাও জমা দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে ।
Published : April 13, 2026 at 6:02 PM IST
কলকাতা, 13 এপ্রিল: শুধু ভোটাররাই অনুপ্রবেশকারী নয়, তৃণমূলের প্রচারকরাও অনুপ্রবেশকারী । রাজারহাট-গোপালপুরের তৃণমূল প্রার্থী অদিতি মুন্সির প্রচারে নাইজেরিয়ানদের আনার প্রসঙ্গ টেনে সোমবার নির্বাচন কমিশনে এমনটাই নালিশ জানাল বিজেপি ৷ এদিন দুপুরে বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া, অমিত মালব্য, মহেশ শর্মা ও শশী অগ্নিহোত্রীর চারজনের প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে আসেন ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁরা একাধিক অভিযোগ করেন ৷
বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস ভারতীয়দের উপর ভরসা করে না, সব কিছু বাইরে থেকে আনে । যেমন তাঁদের ভোটাররা অনুপ্রবেশকারী, এমনকি প্রচারেও অনুপ্রবেশকারী । রাজারহাটেই দেখা গেল যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচারের জন্য নাইজেরিয়া থেকে লোক নিয়ে এসেছে ।"
তিনি আরও বলেন, "গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়ে এসেছিল প্রচারের জন্য । এটা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ইমিগ্রেশন আইনের পরিপন্থী । এর থেকে প্রমাণিত যে তৃণমূল কংগ্রেস কিছুতেই ভারতীয়দের উপর বিশ্বাস করতে পারে না । পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উপর বিশ্বাস করতে পারে না । বাংলায় কত আর্টিস্ট আছে, কত খেলোয়াড় আছে, তাদের ওপরে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাস করতে পারছে না । বাইরের মানুষের উপর নির্ভর করে । প্রচারে রয়েছেন নাইজেরিয়ার ফুটবলার ।"
অবিলম্বে এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিজেপি । শুধু ওই নাইজেরিয়ানদেরকে সরানো নয়, তাঁদেরকে গ্রেফতারেরও দাবি জানানো হয়েছে । বিজেপি এও দাবি করে যে, এটা অদিতি মুন্সির জন্য হয়েছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এর জন্য দায়ী । তাই ওঁর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে ।
বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া আরও অভিযোগ করেন, "বাঁকুড়ার স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ হামিদ টুইট করে আধিকারিকদের সরাসরি হুমকি দিচ্ছেন । উনি লিখিতভাবে হুমকি দিচ্ছেন । এটা ভাবাই যায় না । আমরাই আছি আমরা থাকব । এটা লোকে মুখে বলে হয়ত । উনি তো লিখে দিচ্ছেন । এসব কিছু সিইও দফতরে জমা দেওয়া হয়েছে এবং এইসবের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার দাবি জানানো হয়েছে ।"
এছাড়াও আজ বিজেপির পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে সেনসিটিভ বুথের তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে । বিজেপির আইটি সেলের নেতা অমিত মালব্য বলেন, "সেনসিটিভ বুথ বলে যেগুলি আমরা মনে করছি তার একটি সম্ভাব্য তালিকা আমরা সিইও-র হাতে তুলে দিয়েছি । সিইও-র কাছে আবেদন জানানো হয়েছে যেন এগুলির উপরে নজর দেওয়া হয় ৷ যাতে এইসব জায়গায় শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হতে পারে । দুটি ফেজের জন্য আলাদা করে দুটি তালিকা দেওয়া হয়েছে ।"
অমিত মালব্য মোথাবাড়ির ঘটনা নিয়েও মন্তব্য করেন ৷ তিনি বলেন, মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে যদি স্থানীয় পুলিশ ঠিকঠাক নিজের দায়িত্ব পালন করত তাহলে সেটা হত না ।"