জেলা পরিষদের পুনরাবৃত্তি ! 3 কাউন্সিলর নিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভাও দখল বিজেপির

জেলা পরিষদের পুনরাবৃত্তি ! 3 কাউন্সিলর নিয়ে ইংরেজবাজার পুরসভাও দখল বিজেপির
BJP captures English Bazar Municipality: চেয়ারম্যান হয়ে অম্লান ভাদুড়ি বলেন, দল যা নির্দেশ দেবে সেভাবেই চলতে হবে ৷ শহরবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত পুরসভা দেওয়ার চেষ্টা করব ৷
Published : October 7, 2026 at 5:48 PM IST
মালদা, 7 অক্টোবর : জেলা পরিষদের পর এবার মালদার ইংরেজবাজার পুরসভাও বিজেপির দখলে ৷ এই পুরসভার ইতিহাসে এই প্রথম বিজেপির কোনও চেয়ারম্যান মনোনীত হলেন ৷
চিত্রনাট্য আগে থেকে তৈরিই ছিল ৷ বুধবার শুধু মঞ্চস্থ হল ৷ মাত্র তিনজন দলীয় কাউন্সিলর নিয়ে 29 ওয়ার্ডবিশিষ্ট ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান হলেন বিজেপি বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়ি ৷ বিনা বাধায় চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন তিনি ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রার্থী হননি ৷ ফলে ভোটাভুটির প্রশ্নও ওঠেনি ৷
বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী সময়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সমস্ত কমিটি ভেঙে দেন ৷ পরবর্তীতে দল ভেঙে দু’টুকরো হয়ে গিয়েছে ৷ এর প্রভাব তৃণমূলের জেলাস্তরের নেতৃত্বের উপর পড়ে ৷ তার উপর তৃণমূল শাসিত সমস্ত পুরসভার উপর চাপ বাড়াতে শুরু করে বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার ৷ এসব কারণেই গত 9 সেপ্টেম্বর ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ কেন তাঁর ইস্তফা, তা নিয়েও তিনি সেভাবে কিছু জানাননি ৷
শুধু বলেছিলেন, "কী কারণে আমি পদত্যাগ করলাম, তা বলব না ৷ শুধু বলব, সময় যা নির্দেশ দেবে আমাদের সেভাবেই চলতে হবে ৷ দুটো সরকার চলে গিয়েছে, এখন বিজেপি সরকার এসেছে ৷ কোনও নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে এক নতুন বাতাবরণ তৈরি হয় ৷ সেটা মাথায় রেখে আমাদের চলতে হয় ৷"
সেদিন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ পদত্যাগের বিষয়ে কিছু না-বললেও ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছিলেন, বিজেপি জমানায় শহরবাসী পুরকর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন ৷ বকেয়া করের পরিমাণ প্রায় 45 কোটি টাকা ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়া রয়েছে 1 কোটি 19 লাখ 93 হাজার টাকা ৷ রাজ্যের কাছে বকেয়ার পরিমাণও 18 কোটি 80 লাখ 97 হাজার টাকা ৷ 25 লাখ হাউস হোল্ডিং কর বাকি ৷ পুরসভার ভাঁড়ার প্রায় শূন্য ৷ অগস্ট পর্যন্ত অস্থায়ী কর্মীদের বেতন মেটানো গিয়েছে ৷ সেপ্টেম্বর মাস থেকে কী হবে, কেউ জানে না ৷ এভাবে পুরসভা চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ৷ এই পরিস্থিতিতে পদত্যাগ করাই তাঁর পক্ষে শ্রেয় ৷ সেক্ষেত্রে শহরবাসীর কাছে তিনি অভিযোগমুক্ত থাকতে পারবেন ৷
কৃষ্ণেন্দুর পদত্যাগের পর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল ৷ পুর আইন মেনে এদিন নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হয় ৷ সেই সভা শুরু হওয়ার মুখেই দল ত্যাগ করেন 11 জন তৃণমূলী কাউন্সিলর ৷ তাঁরা হলেন ভাইস চেয়ারপার্সন সুমালা আগরওয়াল, শুভময় বসু, প্রসেনজিৎ ঘোষ, সুজিত সাহা, সুব্রত সর্দার, পলি সরকার, উদয় চৌধুরী, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূজা দাস, শিপ্রা রায় ও সঞ্জয়কুমার দে ৷ তাঁরা নিজেদের পদত্যাগপত্র সদর মহকুমাশাসক শম্ভুনাথ সরকারের হাতে তুলে দেন ৷
আগে থেকেই বিজেপির সঙ্গ নিয়েছিলেন একমাত্র নির্দল কাউন্সিলর সুতপা ঘোষ ৷ এদিন নতুন চেয়ারম্যান হিসাবে অম্লান ভাদুড়ির নাম প্রস্তাব করেন বিজেপি কাউন্সিলর সুতপা মুখোপাধ্যায় ৷ সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন আরেক বিজেপি কাউন্সিলর কৃষ্ণা নাথ ৷ অন্য কোনও নামের প্রস্তাব না হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন চেয়ারম্যান মনোনীত হন অম্লান ৷
চেয়ারম্যান মনোনীত হয়ে অম্লান বলেন, "কয়েক দিন আগে এই পুরসভার চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেছেন ৷ তাঁর সেই পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে ৷ পরবর্তী 7 দিন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন ভাইস চেয়ারপার্সন ৷ এদিন ছিল নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের দিন ৷ পুর নির্বাচনের পর যখন এখানে চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন ছিল, তখন আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন সুতপা মুখোপাধ্যায়, সমর্থন করেছিলেন কৃষ্ণা নাথ ৷ তখন আমরা হেরে গিয়েছিলাম ৷ এবারও আমার নাম প্রস্তাব করেছেন সুতপা, কৃষ্ণা নাথ সমর্থন করেছেন ৷ কিন্তু এবার আমার বিরুদ্ধে কেউ প্রার্থী দেয়নি ৷ পরে জানলাম, এখানে 12 জন নির্দল হিসাবে ঘোষিত হয়েছেন ৷ বাকিরা তৃণমূলে রয়েছেন ৷ আমরা কারও কাছে সমর্থন চাইনি ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিধায়ক হওয়ার পর এই পুরসভার অনেক দুর্নীতি এবং অনিয়ম দেখেছি ৷ বিধায়ক হয়েও আইনের গেড়োয় কোনও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করতে পারিনি ৷ তখনই আমার এবং আমার দলের মনে হয়েছিল, এখানে কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে ৷ তখনই চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন ৷ আমরা রাজনৈতিক দল করি ৷ রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে ৷ দল আমাদের যা নির্দেশ দেবে, সেভাবেই চলতে হবে ৷ আমি শহরবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত পুরসভা দেওয়ার চেষ্টা করব ৷ অপ্রয়োজনীয় কর বন্ধ করা হবে ৷ অবৈধ বিল্ডিং ভেঙে ফেলার সমস্ত চেষ্টা করা হবে ৷ আমরা কিন্তু কাউকে বিজেপিতে নেওয়ার আশ্বাস দিইনি ৷ এরপর ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে ৷"
এদিকে, পদত্যাগী চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণের বক্তব্য, "নিয়ম অনুযায়ী দলত্যাগ করে নির্দল হলে দলকে জানাতে হয় ৷ কিন্তু এখন দলই তো ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছে ৷ সেখানে কাকে কে কী জানাবে ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে লিখছেন, মমতা তৃণমূল কংগ্রেস ৷ জোড়াফুলের প্রতীকটাও আজ আর নেই ৷ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নামটা এখন ইতিহাস ৷ আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছি ৷ আসলে দীর্ঘস্থায়ী বলে কিছু হয় না ৷ মানুষ পরিস্থিতির দাস ৷ পরিস্থিতি বুঝে সবাইকে চলতে হয় ৷ আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যেখানে থেকে মানুষের উপকার করা যায়, সেটা আগে দেখব ৷ তারপর চিন্তাভাবনা করব ৷"