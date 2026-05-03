ভোট গণনার আগের দিন মন্দিরে বিজেপি প্রার্থীরা, তৃণমূল ব্যস্ত স্ট্রংরুম নিয়েই

ভোট গণনার আগের দিন মন্দিরে বিজেপি প্রার্থীরা, তৃণমূল ব্যস্ত স্ট্রংরুম নিয়েই
রবিবার জেলার বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন বিজেপি প্রার্থীরা। অপরদিকে স্ট্রংরুম ও গণনা নিয়ে পরিকল্পনা করছেন তৃনমূল প্রার্থীরা।
Published : May 3, 2026 at 8:50 PM IST
কোচবিহার, মেদিনীপুর, 3 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ফল গণনা সোমবার। তার আগে রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে পুজো দিলেন বিজেপি প্রার্থীরা। অন্যদিকে স্ট্রংরুম ও গণনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা করলেন তৃণমূল প্রার্থীরা।
রবিবার দলের অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে বিখ্যাত মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্র বোস। পুজো দেওয়ার পর বিজেপি প্রার্থী বলেন, "আগামিকাল ফল গণনা। তাই কোচবিহারের আরাধ্য দেবতা মদনমোহনের পুজো দিলাম। পাশাপাশি দলের নির্দেশ রয়েছে, তাই গতকালও কোচবিহারের একাধিক মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়েছি রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায়।" জয়ের ব্যাপারে 100 শতাংশ নিশ্চিত বলেও দাবি বিজেপি প্রার্থীর। অন্যদিকে, এদিন দুপুরে গড়কাটা মাষাণ মন্দিরে পুজো দেন দিনহাটার বিজেপি প্রার্থী অজয় রায়। দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে গোসানিমারি সংলগ্ন গড়কাটা মন্দিরে পুজো দেন তিনি। পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেন, "দিনহাটাবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজো দিলাম।"
এদিন মেখলিগঞ্জ হনুমান মন্দিরে পুজো দিলেন মেখলিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দধিরাম রায়ও। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থীরা যখন ভগবানের দ্বারস্থ হচ্ছেন তখন ফল গণনা নিয়ে প্রস্তুত তৃণমূল প্রার্থীরাও। এদিন সকালে কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজের স্ট্রংরুমে যান কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পার্থপ্রতীম রায় এবং কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক। পাশাপাশি এদিন কাউন্টিং এজেন্টদের নিয়েও বৈঠক করেন তাঁরা। তবে সারাদিন বাড়িতে ছিলেন দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, "জেতার ব্যাপারে আমি 100 শতাংশ নিশ্চিত। এতদিন অনেক কাজ করেছি। আজ বাড়িতেই আছি।"
অন্যদিকে, গণনা কেন্দ্রের 200 মিটারের দায়িত্ব নিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্দেশিকা টাঙানোর পরেই অবৈধ জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। স্ট্রংরুমে কঠোর নিরাপত্তা জারি করা হয়েছে ৷ 200 মিটারের মধ্যে সমস্ত দোকানপাট বন্ধের পাশাপাশি অবৈধ জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি সেইসঙ্গে দুই চাকা, চার চাকার উপরও বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷ এমনই ছবি দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ৷ এখানেও বিজেপি প্রার্থীরা সকাল থেকে গিয়েছেন মন্দিরে পুজো দিতে।
প্রথম দফার ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভায় ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে । পশ্চিম মেদিনীপুরের এই 15 বিধানসভার জন্য তিনটি কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে। চন্দ্রকোনা, দাসপুর, ঘাটাল- এই তিনটি বিধানসভার জন্য ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কলেজে কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে, খড়গপুর সদর, খড়গপুর গ্রামীণ, কেশিয়াড়ি, সবং, পিংলা বিধানসভা নিয়ে কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে খড়গপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে। বাকি গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর, কেশপুর সেই সঙ্গে দাঁতন, ডেবরা ও নারায়ণগড়ের কাউন্টিং সেন্টার করা হয়েছে মেদিনীপুর কলেজে ৷
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী পশ্চিম মেদিনীপুর 15টি বিধানসভায় 122 জন প্রার্থী লড়াই করছেন। এবারে মোট ভোটারের সংখ্যা 37 লক্ষ 70,794 জন। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার 19 লক্ষ 19 হাজার 546 জন, মহিলা ভোটার 18 লক্ষ 18 হাজার 228 জন। তৃতীয় লিঙ্গের সংখ্যা 20 জন ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভার মোট পোলিং বুথের সংখ্যা ছিল 4333টি ৷