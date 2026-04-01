ETV Bharat / state

মন্দিরে মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আসানসোল, পুলিশের চামড়া গোটানোর হুমকি বিজেপি প্রার্থীর

কালিপাহাড়ি এলাকায় প্রায় 200 বছরের প্রাচীন একটি মন্দিরে মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় আসানসোলে।

মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত আসানসোল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 9:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 1 এপ্রিল: প্রাচীন একটি মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল আসানসোলে । ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির দুই প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ও কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মঙ্গলবার রাতে আসানসোল দক্ষিণ থানা ঘেরাও করা হয় । জিটি রোডে বসে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির নেতা-কর্মীরাও । টায়ার জ্বালিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত পথ অবরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ থানা এলাকা । পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গেও বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপি নেতা-কর্মীরা ।

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা । আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসির উদ্দেশে 'চামড়া গুটিয়ে নেওয়ার' হুমকিও শোনা গেল বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গলায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল পুরনিগমের 38 নম্বর ওয়ার্ডের কালিপাহাড়ি এলাকায় প্রায় 200 বছরের প্রাচীন একটি মন্দির রয়েছে । মঙ্গলবার সকালে সেখানে স্বাভাবিক নিয়মে পুজোও হয়েছিল । দুপুরে ওই মন্দিরের পুরোহিত ফিরে এসে দেখেন মন্দিরের ভিতরে বেশ কিছু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে । অনুমান করা হচ্ছে মঙ্গলবার দুপুরে দুষ্কৃতীরা ওই মন্দিরে ভাঙচুর চালায় । স্থানীয়দের ধারণা এলাকার সম্প্রীতি ও শান্তি নষ্ট করতেই এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে । স্থানীয়রা পুলিশের কাছে দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ।

অন্যদিকে, খবর পেয়ে সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল । তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সোজা চলে আসেন আসানসোল দক্ষিণ থানায় । সেখানে জিটি রোডের ওপর বসে ধর্না দিতে শুরু করেন । অন্যদিকে, কর্মী সমর্থকদের নিয়ে উপস্থিত হন আসানসোল উত্তরের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ও । রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ তীব্র আকার নেয় । রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বচসা শুরু হয়, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই অচলাবস্থার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ।

পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালালেও, গভীর রাত পর্যন্ত উত্তেজনা অব্যাহত ছিল । অগ্নিমিত্রা পল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, "অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটলে পুলিশ এতটা নিষ্ক্রিয় থাকত না ।" অন্যদিকে, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "দ্রুত গ্রেফতার না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে । আমরা চামড়া গুটিয়ে নেব পুলিশের ।" আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ৷ এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ৷

TAGGED:

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.