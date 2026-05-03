অভিষেক এখনও গ্রেফতার হননি কেন ? গণনার আগে তীব্র আক্রমণ তাপসের
ভোট গণনার প্রাক্কালে স্ট্রং রুম পরিদর্শনে তাপস রায় ৷ তৃণমূলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং তৎপরতাকে নিছক 'নাটক' বলেও কটাক্ষ করেন বিজেপি নেতা।
Published : May 3, 2026 at 7:00 PM IST
কলকাতা, 3 মে: রাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের গণনা সোমবার। তার ঠিক আগের দিন কলকাতার প্রধান ভোটগণনা কেন্দ্রগুলিতে চরম ব্যস্ততা ৷ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়, বিশেষত আধা-সামরিক বাহিনীর কড়া পাহারায় মুড়ে ফেলা হয়েছে স্ট্রংরুমগুলিকে।
আর এই চূড়ান্ত প্রস্তুতির মধ্যে রবিবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রংরুম পরিদর্শনে এসে তৃণমূল এবং তার শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা তথা মানিকতলা কেন্দ্রে দলের প্রার্থী তাপস রায়। বিশেষত, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "এত বড় বড় কথা বলার পর অভিষেক এখনও বাইরে কেন ? কেন তাঁকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হচ্ছে না ?"
এদিন ভোট গণনা কেন্দ্রের বাইরে তাপস জানান, গণনার জন্য বিজেপির প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। দলের বুথ স্তরের কর্মী থেকে শুরু করে পোলিং এজেন্ট—সকলেই নিজেদের দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত। স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমতো সন্তোষ প্রকাশ করেন বিজেপির প্রথম সারির এই নেতা। তিনি বলেন, "আধা-সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা অত্যন্ত কড়া পাহারায় এবং নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে স্ট্রংরুমগুলি রক্ষা করছেন। অতীতে এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা আমরা দেখতে পাইনি। আগে আমরা বারবার দেখেছি কীভাবে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা পুলিশের একাংশের সঙ্গে সরাসরি হাত মিলিয়ে ভোট লুঠ করত ৷ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করত।"
এদিন বিজেপি নেতার আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। রাজ্যের শাসকদলের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং ভোট পরবর্তী তৎপরতাকে তিনি নিছক 'নাটক' বলে তীব্র কটাক্ষ করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালের খতিয়ান তুলে ধরে তাপস রায় অভিযোগ করেন, 2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের পর গত দেড় দশকে এমন কোনও নির্বাচন হয়নি, যা রক্তপাতহীন।
তিনি বলেন, "2013 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, উপ-নির্বাচন, বিধানসভা এবং লোকসভা—সব ভোটেই এই দলটা লাশের রাজনীতি করেছে। এরা মানুষের ভোটে জেতেনি, প্রতিটি নির্বাচনে গায়ের জোরে, রক্ত ঝরিয়ে এবং বিরোধী দলের কর্মীদের খুন করে এরা জয় ছিনিয়ে নিয়েছে।"
তৃণমূলের বহুচর্চিত 'ডায়মন্ডহারবার মডেল' নিয়েও এদিন তীব্র শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেন এই প্রবীণ রাজনীতিক নেতা। লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল ভোটের ব্যবধানকে সম্পূর্ণ 'ভুয়ো' এবং 'অগণতান্ত্রিক' বলে দাবি করেন তিনি। তাপস রায়ের কথায়, "যে ডায়মন্ডহারবার মডেলের কথা বলে এরা বড়াই করে, সেটা আসলে কোনও উন্নয়নের মডেল নয়। ওটা হল 'ফলতা মডেল' বা 'জাহাঙ্গীরের গুণ্ডামির মডেল'। বিরোধীদের বুথে যেতে না দিয়ে, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে, পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে 7 লক্ষ 11 হাজার ভোটে জেতাটা কোনও মতেই গণতন্ত্রের জয় হতে পারে না। এটা পুরোপুরি গুণ্ডামি এবং ছাপ্পা ভোটের ফসল।"
এরপরই তিনি সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, "কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে এত বড় বড় কথা বলার পরেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও জেলের বাইরে কেন ? তাঁর এই গুণ্ডামির রাজনীতির জন্য কেন তাঁকে এখনও গ্রেফতার করা হচ্ছে না ?" ভোট গণনার দিন গণনা কেন্দ্রগুলির বাইরে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় কর্মীদের 'ডান্ডা ও ঝান্ডা' নিয়ে যাওয়ার কথিত নির্দেশিকারও কড়া সমালোচনা করেন তাপস রায়।
মুখ্যমন্ত্রী পদে বসে এহেন মন্তব্যকে 'অসাংবিধানিক' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "গণনা কেন্দ্রে ডান্ডা নিয়ে যাওয়ার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী আসলে সরাসরি হিংসায় প্ররোচনা দিচ্ছেন ৷ রাজ্যে অশান্তি ছড়ানোর উস্কানি দিচ্ছে। একজন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলা একেবারেই শোভা পায় না। এটি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অগণতান্ত্রিক প্ররোচনা। আসলে পরাজয় নিশ্চিত জেনে তাঁদের মনে যে চরম হারের ভয় ঢুকেছে, এই কথাগুলি তারই হতাশার বহিঃপ্রকাশ।"
দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাপস রায় তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের শেষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেন। তিনি দাবি করেন যে, তৃণমূলের পতন এখন কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। দলের দুই শীর্ষ নেতাকে দায়ী করে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সরকারটাকে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়েছেন, আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ঔদ্ধত্যে তৃণমূল দলটাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে ডুবিয়েছেন।" ভোট গণনার দিকে যখন গোটা রাজ্য এবং রাজনৈতিক মহলের নজর আটকে আছে, তখন গণনার ঠিক আগের দিন স্ট্রং রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতার এমন ঝাঁঝালো আক্রমণ রাজ্য রাজনীতির উত্তাপকে এক ধাক্কায় আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।