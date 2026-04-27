বুলডোজার চালিয়ে রক্তাক্ত করার নিদান বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের, শুরু বিতর্ক

বুলডোজার চালিয়ে রক্তাক্ত করার নিদান বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের, শুরু বিতর্ক
দ্বিতীয় দফা ভোটের দু'দিন আগে বুলডোজার মন্তব্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ৷ মঞ্চ থেকে সরাসরি করা তাঁর এই বক্তব্যকে কটাক্ষ তৃণমূলের ৷
Published : April 27, 2026 at 9:20 AM IST
হিঙ্গলগঞ্জ, 27 এপ্রিল: নির্বাচনী প্রচার করার সময় সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিতর্কিত কথা বলছেন অনেকেই ৷ এবার সেই তালিকায় বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ৷ মঞ্চ থেকে সরাসরি বুলডোজার চালিয়ে রক্তাক্ত করার কথা শোনা গেল তাঁর মুখে ৷ তাতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷
উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি এবারের নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেই কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারের উত্তাপের মাঝেই বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের এক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল । তৃণমূল সরকারকে নিশানা করে তিনি যেভাবে প্রকাশ্য জনসভায় হুমকির সুরে কথা বলেছেন, তা নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে নিন্দার ঝড় উঠেছে ।
রবিবার হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ এলাকায় প্রচার সভায় রেখা পাত্রকে বলতে শোনা যায়, "আমরা বুলডোজার চালিয়ে রক্তাক্ত করব ৷ কিন্তু সেই রক্ত বাইরে বেরোবে না । আমরা এই তৃণমূল সরকারকে বুঝিয়ে দেব যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুলে খুলে বিক্রি করে দেওয়ার সাজা কী হয় ।" তাঁর এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে ।
পরবর্তীতে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে বলেন, "যেভাবে অত্যাচার চলছে, তাতে এবার নারীবাহিনীই বুলডোজার চালাবে । যোগীরাজ্যে যেমন বুলডোজার চলে তেমনই ৷ তবে এই বুলডোজার মানে হল ঝাঁটা ও লাঠি । সন্দেশখালির ঘটনায় আপনারা যেমনটা দেখেছেন, ঠিক তেমনই বুলডোজার চলবে ।"
বিজেপির প্রার্থীর এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সম্পাদক বুলবুল রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "একজন জনপ্রতিনিধি হওয়ার অপেক্ষায় থাকা প্রার্থীর মুখের ভাষা এমন হওয়া দুর্ভাগ্যজনক । আমরা মহিলাদের মায়ের মতো দেখি, তাদের মধ্যে যে নমনীয়তা ও মাতৃত্ব থাকে, এখানে তার উল্টো ছবি দেখছি । শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছেন বিজেপি প্রার্থী ।"
আগামী 29 এপ্রিল বুধবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে । নির্বাচনের ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষের এই সংঘাতপূর্ণ বাগযুদ্ধ হিঙ্গলগঞ্জের নির্বাচনী পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলল । রেখা পাত্রের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুঙ্গে । এখন দেখার বিষয়, এই রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ ভোটের দিন ভোটারদের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে এবং সাধারণ মানুষ এই ধরনের মন্তব্যকে কীভাবে দেখছেন ।
উল্লেখ্য, 2024 সালে সন্দেশখালিতে শেখ শাহজাহানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন মহিলারা । ঝাঁটা হাতে থানার সামনে সেই ঐতিহাসিক বিক্ষোভে নেতৃত্বদানকারীদের অন্যতম ছিলেন এই রেখা পাত্র । যদিও পরবর্তীতে বিজেপি তাকে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করলেও, তিনি জয়ী হতে পারেননি । এবার তিনি বিধানসভার ময়দানে ভাগ্য পরীক্ষা করছেন । ফলাফল জানতে অপেক্ষা 4 মে সোমবার ৷