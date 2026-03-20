ক্ষমতায় এলেই জলমগ্ন ঘাটালে ছুটবে ট্রেন ! প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রচারে বিজেপি প্রার্থী
বিজেপির প্রচারের পোস্টারে লেখা 'ঘাটালে রেল ছুটবে এটা মোদিজির গ্যারান্টি।' পাল্টা বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাটকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ৷
Published : March 20, 2026 at 2:14 PM IST
ঘাটাল, 20 মার্চ: বিজেপি জিতলে ঘাটালে ট্রেন ছুটবে ৷ এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোর কদমে ভোট প্রচার চালাচ্ছেন গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী শীতল কপাট। প্রচারের পোস্টারে লেখা 'ঘাটালে রেল ছুটবে, এটা মোদিজির গ্যারান্টি।' পাল্টা বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাটকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ৷ ঘাটালে রেল আনার ব্যাপারে বিজেপি প্রার্থীর ভূমিকা কী ? এমনই প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল।
ইতিমধ্যে 2026 সালের বিধানসভা ভোট ঘোষণা হয়েছে ৷ প্রার্থী তালিকাও প্রকাশ করতে শুরু করেছে তৃণমূল-বিজেপি ও বামেরা ৷ বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট এবং প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে ভোট প্রচার চালাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। এমন আবহে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী রেলকে হাতিয়ার করেই শুরু করেছেন ভোট প্রচার। ঘাটাল শহরের বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার সাঁটিয়ে ও মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে রেল সংযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি।
পশ্চিম মেদিনীপুরের শেষ প্রান্তে এই ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্র ৷ গত বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে বিরোধী-শাসক সকলেরই প্রচারে মূল হাতিয়ার ছিল ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান। জলমগ্ন ঘাটালে মাস্টার প্ল্যান নিয়েই অভিনেতা দেব বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটের বৈতরণী পার করেছেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ছাড়াই শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কাজ কিছু জায়গা শুরু হয়েছে বলে খবর। এমনই আবহে এবারে নতুন প্রতিশ্রুতি হিসেবে ঘাটালের রেলপথের পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতির কথা জানাল বিজেপি। কারণ রেলপথে যোগাযোগ হয়ে গেলে ঘাটালের বহু মানুষ উপকৃত হবেন ৷ বাড়বে সুযোগ সুবিধাও।
কে কী বলছেন ?
বিজেপি প্রার্থী শীতল কপাট বলেন, "ঘাটালে রেল সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে তুলে ধরেছি ৷ রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকেও রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ঘাটালের বিষয়টি জানানো হয়েছে। ঘাটালের মানুষ যদি বিজেপিকে জেতান এবং রাজ্যে যদি ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হয় তাহলে এক বছরের মধ্যেই ঘাটালে রেল চলাচল শুরু হবে।"
ঘাটাল ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ মাজি বলেন, "মোদিজির গ্যারান্টি বলে বিজেপি যে পোস্টার দিচ্ছে সেটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয় । বিজেপি কখনও বাংলার জন্য কোনও ভালো কাজ করেনি ৷ বাংলার মানুষকে জব্দ করাই বিজেপির প্রথম পরিকল্পনা। ভোটের আগে বিজেপি নতুন ইস্যু নিয়ে বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, রেলপথ আমরাই করব।"