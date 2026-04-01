উলটপুরাণ, রুটমার্চের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হুঁশিয়ারি বিজেপি প্রার্থী'র

উলটপুরাণ, রুটমার্চের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হুঁশিয়ারি বিজেপি প্রার্থী'র
সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লীতে রুটমার্চের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের শাসানি সিউড়ির বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৷ 'তৃণমূলের দালাল' বলে কটাক্ষ ৷
Published : April 1, 2026 at 4:42 PM IST
সিউড়ি, 1 এপ্রিল: একেবারে উলটপুরাণ ! কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের 'তৃণমূলের দালাল' বলে আক্রমণ সিউড়ি'র বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৷
বুধবার সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লীতে রুটমার্চ করছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ সেই সময় বিজেপি প্রার্থী কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রীতিমতো শাসানি দেন। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । জওয়ানরা তৃণমূলের হয়েই কাজ করছে, অভিযোগ সিউড়ির প্রার্থী তথা বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ৷
বিজেপি'র সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যে সব কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা এখানে এসে কাজ করবে না, তৃণমূলকে সহযোগী করবে, সুবিধা করে দেবে, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব ৷ প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছেও যাব।"
সাধারণত নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে থাকে কেন্দ্র সরকার বিরোধী দলগুলি ৷ কিন্তু, বীরভূমের এই ঘটনা যেন উলটপুরাণ ৷
সিউড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তথা দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের বিরুদ্ধে সরব হলেন ৷ এদিন, দলীয় কর্মীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করছিলেন বিজেপি প্রার্থী। সেই সময় সিউড়ির রবীন্দ্রপল্লীতে রুট মার্চ করছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ৷ সেটা জানতে পেরে বিজেপি প্রার্থী রুট মার্চের স্থানে পৌঁছে যান ৷ অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে ৷ জওয়ানদের উদ্দেশ্য করে 'তৃণমূলের দালাল', 'চটি চাটা' বলে আক্রমণ করতে শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা ৷
এমনকি, রীতিমতো 'বদলি' করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন সিউড়ির বিজেপি প্রার্থী ৷ যা নিয়ে রবীন্দ্রপল্লী এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায় ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারকেও নিশানা করে 'দালাল' বলে স্লোগান দেন বিজেপি কর্মীরা ৷ নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে থাকা কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের হুঁশিয়ারির সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে তৃণমূল বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি সংবিধান মানে না ৷ এখন প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের অন্তর্গত । কমিশনের নির্দেশ মত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কাজ করছেন ৷ তাঁদের রাস্তায় ঘিরে ধরে হুমকি দেওয়া মানে সরকারি কাজে বাঁধা দেওয়া ৷ যেটা একজন প্রার্থী করতেই পারেন না। বেআইনি কার্যকলাপের মধ্যে পরে এটি।" এবার পশ্চিমবঙ্গে দু'দফায় বিধানসভায় নির্বাচন, প্রথম দফা 23 এপ্রিল ও দ্বিতীয় তথা শেষ দফা 29 এপ্রিল ৷ বীরভূমের সিউড়িতে ভোটগ্রহণ প্রথম দফায় ৷