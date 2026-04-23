দু'হাত তুলে সমর্থন করছেন মানুষ, ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী দিলীপ

দু'হাত তুলে সমর্থন করছেন মানুষ, ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী দিলীপ
সকাল 9টা পর্যন্ত ভোটদানে এগিয়ে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর ৷ খড়গপুরে শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে, জানালেন দিলীপ ৷ মেদিনীপুর শহরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর ৷
Published : April 23, 2026 at 9:54 AM IST
খড়গপুর, 23 এপ্রিল: সকাল সকাল ভোট দিলেন দিলীপ ঘোষ ৷ খড়গপুর সদরের এই বিজেপি প্রার্থীর দাবি, এবার বাংলার মানুষ তাঁদের দু'হাত তুলে সমর্থন করছেন ৷ আর তাই বিজেপির এবার সরকারে আসা নিশ্চিত ৷ অন্যদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাঁকে আক্রমণ করার অভিযোগ তুললেন মেদিনীপুর শহরের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর গুছাইত ৷
প্রথম দফার নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে বলে মনে করেন দিলীপ ৷ তাঁর কথায়, "ভোট দিলাম খড়গপুরে শেরশাহ স্টেডিয়ামে ৷ আমার বুথ নং 263 ৷ ফাঁকা আছে ৷ গেলাম ভোট দিলাম ৷ তিনজন মাত্র অফিসার আছেন ৷ আর পার্টির এজেন্টরা আছেন ৷ খুব সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ৷ ভালোভাবেই ভোট হচ্ছে ৷ আমার ধারণা সারা পশ্চিমবঙ্গে এমনভাবেই ভোট হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা চায় ৷ বাংলায় ভোট মানেই অশান্তি ৷ আজ বলে কথা নয় গত 50 বছর ধরেই এসব হচ্ছে ৷ এর মধ্য়ে দু'দফায় ভোট করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে কমিশন ৷"
ভোট দিয়ে কী করবেন এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ বলেন,"আপাতত বাড়িতেই থাকব ৷ কোথাও গন্ডগোলের খবর পেলে যাব সেখানে ৷ তবে মনে হয় না কিছু হবে ৷ সকাল থেকে ভোট শান্তিপূর্ণই চলছে ৷ প্রচার চলাকালীনও তেমন বড় কিছু হয়নি ৷ শুধু দাঁতনে আমাদের দলের প্রার্থীর উপর আক্রমণ করা হয়েছে ৷"
অন্যদিকে, মেদিনীপুর শহরে শ্রী নারায়ণ বিদ্যাভবন বয়েজ হাই স্কুল উচ্চ মাধ্যমিক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে তিনটি বুথ 182, 183, 184 ৷ এই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাইরে তাঁকে আক্রমণ করার অভিযোগ তুললেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর গুছাইত ৷ তিনি বলেন, "নিয়ম না মেনে এখানে 200 মিটারের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি ৷ এখানে সকাল থেকে জমায়েত করছে ৷ প্রত্যেকটা ভোটারকে প্রভাবিত করছে ৷ হয়রানি করছে ৷ আমাকে কয়েকজন ভোটার বলেছে এরকম করছে ৷ আমি এখনই কমিশনে জানাব ৷ এদের গ্রেফতার করতে হবে ৷ প্রার্থীকে হেনস্থা করেছে ৷ তাই আমি এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব ৷ ভয় পেয়েছে তৃণমূল ৷ ভোট দিচ্ছে প্রার্থী, তাতেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে ৷ সকাল সাতটাই লম্বা লাইন প্রমাণ করছে তৃণমূলের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে ৷