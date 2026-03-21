চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে প্রচার বিজেপি'র

চন্দ্রনাথ সিংহের ছবি দিয়ে বিজেপির পোস্টার ৷ লেখা শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তাঁর বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল 4 কোটি টাকা।

BJP CAMPAIGNS BOLPUR
নিয়োগ দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে প্রচার বিজেপির
Published : March 21, 2026 at 4:06 PM IST

বোলপুর, 21 মার্চ: বোলপুরের তৃণমূল প্রার্থীর নামে পড়ল 'শিক্ষক নিয়োগ' দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার পোস্টার। চন্দ্রনাথ সিংহের ছবি দিয়ে সেই পোস্টারে লেখা তাঁর বাড়ি থেকে চার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ৷ এই পোস্টার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরাও। যা নিয়ে চরম অস্বস্তিতে পরেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আর ভোট যত এগিয়ে আসছে সব মিলিয়ে সরগরম বোলপুরের মাটি ৷

যদিও, এই প্রসঙ্গে বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "বিজেপির কোনও লোকজন নেই ৷ প্রচার কী বিষয় নিয়ে করবে খুঁজে পাচ্ছে না ৷ তাই এসব করছে ৷ এতে প্রকারান্তরে আমারই প্রচার করছে। আরও করুক এই ধরনের প্রচার, তাতে আমারই জয়ের মার্জিন বাড়বে।"

নিয়োগ দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে প্রচার বিজেপির (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন, "শুধু সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট কেন ? পশ্চিমবঙ্গের কোন মিডিয়া, কোন জনতা জানে না যে এটা সুনীতি নয়। সবটাই দুর্নীতি। মন্ত্রীর বাড়ি থেকে নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে, তা সবাই দেখেছে ৷ এত দুর্নীতির পরেও তাঁকেই প্রার্থী করেছে তৃণমূল। আসলে তৃণমূল দলটায় দুর্নীতিটাই হল সু-নীতি।"

উল্লেখ্য, 2011 সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে ৷ সে বছরই প্রথমবার বামদূর্গ বোলপুরে জোড়াফুল ফুটেছিল তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহের হাত ধরে ৷ আরএসপি-র বর্ষীয়ান নেতা তপন হোড়কে 16 হাজার 627 ভোটে হারিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ। এরপর 2016 সালেও একইভাবে আরএসপি প্রার্থী তপন হোড়কে 50 হাজার ভোটে পরাজিত করেন তিনি।

2021 সালে বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়কে 22 হাজার ভোটে পরাজিত করেন চন্দ্রনাথ। রাজ্যের দু'টি পূর্ণ দফতরের মন্ত্রী হন তিনি। ক্ষুদ্র-মাঝারি কুটির শিল্প ও মৎস দফতরের মন্ত্রী করা হয় তাঁকে ৷ তবে দীর্ঘ 15 বছর বিধায়ক থাকলেও বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে 'উন্নয়ন' নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাশ বাসিন্দারা ৷ আবার 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে বোলপুর পুরসভা এলাকায় বিজেপি প্রায় 7 হাজার ভোটে লিড পেয়েছিল।

চতুর্থবারের জন্য বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে থেকে দল চন্দ্রনাথ সিংহকেই প্রার্থী করেছে ৷ তবে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি'র খাতায় তাঁর নাম রয়েছে ৷ তাঁকে একাধিকবার কলকাতায় নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে ৷ এমনকী, দুই বার মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসারেরা ৷ উদ্ধার হয়েছিল চার কোটি টাকা ৷ দাবি করা হয় ইডি-র তরফে ৷ এই মামলায় জামিন নিতে হয়েছে চন্দ্রনাথ সিংহকে।

এবার এই দুর্নীতিকে হাতিয়ার করে জোর কদমে প্রচার শুরু করেছে বিজেপি ৷ একটি পোস্টারে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহার ছবি-সহ জোড়াফুল প্রতীক উল্টো করে লেখা রয়েছে, 'দুর্নীতিতে যার হাত পাকা, তৃণমূলে তার টিকিট পাকা'। আরও লেখা রয়েছে, 'ট্র‍্যাক রেকর্ড- শিক্ষক নিয়োগ দূর্নীতিতে যুক্ত, নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রায় 4 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয় তৃণমূলের এই মন্ত্রীর বাড়ি থেকে'। এই পোস্টার এখন সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রচার করছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। আর এই নিয়ে চরম অস্বস্তিতে পরেছে তৃণমূলও। কীভাবে এই ক্ষতে প্রলেপ দেবে তা খুঁজছেন তারা ৷

