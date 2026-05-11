ETV Bharat / state

তালা ভেঙে জনপরিষেবা চালু ! ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির 'দখলমুক্ত অভিযান'

এই অভিযানে নেতৃত্ব দিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার হালদার ৷

Diamond Harbour
তালা ভেঙে পঞ্চায়েত বেদখল মুক্ত করা হয় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 11, 2026 at 5:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ডায়মন্ড হারবার, 11 মে: রাতের অন্ধকারে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা-সহ চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে । সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তালা ভেঙে সাধারণ মানুষের জন্য পরিষেবা চালু করার দাবি বিজেপির ৷ কর্মকাণ্ডের নেতৃত্বে ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার হালদার । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই একের পর এক এলাকায় উত্তেজনার ছবি সামনে আসছে । তারই মধ্যে এই ঘটনায় নতুন করে শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার পাশাপাশি ধনবেড়িয়া কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, পারুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, সরিষা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বোলসিদ্ধি কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মূল গেটে তালা ঝুলতে দেখা যায় সোমবার সকালে । প্রতিদিনের মতো বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার কাজে আসা সাধারণ মানুষ পঞ্চায়েত ও পুরসভার দরজায় তালা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন । জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র, আবাস যোজনা, বার্ধক্য ভাতা, পানীয় জল ও অন্যান্য প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য বহু মানুষ সকাল থেকেই সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন । কিন্তু হঠাৎ করেই সমস্ত দফতর বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ ।

তালা ভেঙে জনপরিষেবা চালু ! ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির 'দখলমুক্ত অভিযান' (ইটিভি ভারত)

ঘটনার খবর পেয়ে সকালেই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় পৌঁছে যান বিজেপি নেতা তথা ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দীপককুমার হালদার । প্রথমে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা এবং পরে একে একে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে তালা ভাঙার উদ্যোগ নেন তিনি ও তাঁর অনুগামীরা । বিজেপির দাবি, সাধারণ মানুষের পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেই কারণেই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে ।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা যায় । 'জনগণের অফিসে তালা চলবে না', 'দুর্নীতিবাজদের জবাব দেবে মানুষ', 'জয় শ্রীরাম' ইত্যাদি স্লোগানে সরব হয়ে ওঠে গোটা এলাকা । তালা খোলার পর বহু সাধারণ মানুষকে ভিতরে প্রবেশ করে কাজ করতে দেখা যায় ।

Diamond Harbour
পঞ্চায়েতের মূল গেটে তালা ঝুলতে দেখা যায় (নিজস্ব ছবি)

ধনবেরিয়া কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী অলোক সরকার বলেন, "নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পঞ্চায়েতের গেটে কে বা কারা তালা মেরে গিয়েছিল ৷ সেই খবর জানামাত্রই দীপককুমার হালদার ঘটনাস্থলে আসে এবং তালা ভেঙে এলাকার জনগণের পরিষেবা যাতে বন্ধ না-হয় সেজন্য পঞ্চায়েত খুলে দেন । আজ থেকে ফের এলাকার মানুষের পরিষেবা শুরু হল পঞ্চায়েতে ।"

যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর । বিজেপি প্রার্থী দীপককুমার হালদার বলেন, "গণনার দিন দুপুর থেকেই তৃণমূলের কিছু দুষ্কৃতী নিজেদের রং বদলাতে শুরু করে । মুখে গেরুয়া আবির মেখে, জয় শ্রীরাম স্লোগান দিয়ে তারা বিজেপির নাম ভাঙিয়ে একের পর এক পঞ্চায়েত ও পুরসভায় তালা মেরে দেয় । উদ্দেশ্য ছিল এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করা এবং বিজেপিকে বদনাম করা । আমরা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, বিজেপি কখনও সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ করার রাজনীতি করে না ।"

Diamond Harbour
ধনবেড়িয়া কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "আজ সকালে আমরা এলাকাবাসীর অনুরোধে এখানে এসেছি । মানুষের সমস্যা দেখে আমরা চুপ করে থাকতে পারিনি । তাই সমস্ত পঞ্চায়েত ও পুরসভার তালা খুলে পরিষেবা স্বাভাবিক করার ব্যবস্থা করেছি । সাধারণ মানুষের সুবিধাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । যারা এই ধরনের নোংরা কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

বিজেপির পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে । তবে তারা কোনওরকম হিংসার পথে না-গিয়ে প্রশাসনিক পরিষেবা সচল রাখার পক্ষেই রয়েছে বলে জানানো হয়েছে । বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, পরিবর্তনের পরে বহু জায়গায় কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় বদলে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করছে, যাতে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘিরে বিভ্রান্তি ছড়ানো যায় ।

Diamond Harbour
বিজেপি নেতার নেতৃত্বে ভাঙা হল তালা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পালটা অভিযোগও উঠতে শুরু করেছে । যদিও এ বিষয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, পুরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরির চেষ্টা চলছে । ফলে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসনও ।

সোমবার সকাল থেকে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা ও চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয় । যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন । সাধারণ মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে পরিষেবা পান, সেই বিষয়েও প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

রাজ্যে পরিবর্তনের পর থেকেই দক্ষিণ 24 পরগনার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে । দলবদল, কার্যালয় দখল, পতাকা পরিবর্তন থেকে শুরু করে একাধিক ঘটনায় বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি । তারই মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে । তবে সবকিছুর মধ্যে সাধারণ মানুষের একটাই দাবি, রাজনৈতিক সংঘাত নয়, স্বাভাবিক পরিষেবা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক ।

TAGGED:

PANCHAYAT ENCROACHMENT FREE
DIAMOND HARBOUR
ডায়মন্ড হারবার পুরসভা
বিজেপি
BJP

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.