বিজেপি বুথ সভাপতির গলাকাটা দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য রায়দিঘিতে

বিজেপি বুথ সভাপতির গলাকাটা দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য রায়দিঘিতে
কিশোর দাস নামের ওই বিজেপি বুথ সভাপতির গলাকাটা দেহ প্রথমে স্থানীয়রা দেখতে পান ৷ তারপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ গ্রেফতার হয়েছে 2 জন ৷
Published : March 24, 2026 at 11:45 AM IST
রায়দিঘি, 24 মার্চ: ভোটের আবহে বিজেপি নেতা খুন ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি থানার মেনা এলাকায় ৷ পাড়ার কালীপুজো দেখে ফেরার পথে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওই বিজেপি নেতার ৷ তারপর থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ পরে এলাকায় খুঁজতে গিয়ে মঙ্গলবার কিশোর দাসের (39) গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয় ৷ খবর পেয়ে রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানাও দলীয় কর্মীর বাড়িতে পৌঁছন ৷
অভিযোগ, পরকীয়ার সম্পর্কের জেরে স্বামীকে খুন করেছে কিশোরের স্ত্রী এবং তার প্রেমিক । ইতিমধ্যেই পুলিশ অভিযুক্ত স্ত্রী অনিমা দাস এবং তার প্রেমিক গোবিন্দ হালদারকে গ্রেফতার করেছে । এই বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, "পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে অভিযুক্ত স্ত্রী এবং তার প্রেমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কিশোর দাস দিঘিরপাড় বকুলতলা অঞ্চলের বিজেপির বুথ সভাপতি ৷ কিশোরের স্ত্রী অনিমা দাসের সঙ্গে পাশের বাড়ির বাসিন্দা গোবিন্দ হালদারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । এই নিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত বলে জানা গিয়েছে । অভিযোগ, সেই সম্পর্কের জেরেই কিশোর দাসকে পথের কাঁটা হিসেবে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় । পরিকল্পনা অনুযায়ী, সোমবার রাতে ফোন করে কিশোরকে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় ।
এর কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশীরা একটি ফাঁকা জায়গায় তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন । গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার হয় দেহ, যা দেখে শিউরে ওঠেন স্থানীয়রা । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রায়দিঘি থানার পুলিশ । দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং তদন্ত শুরু করে ।
পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্ত্রী ও তার প্রেমিককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয় । পরে তাদের গ্রেফতার করা হয় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, খুনটি পূর্বপরিকল্পিত এবং এর পিছনে পরকীয়ার সম্পর্কই মূল কারণ হতে পারে ।
যদিও অভিযুক্ত অনিমা দাস তার বিরুদ্ধে ওঠা পরকীয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । তাঁর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তিনি কোনওভাবেই জড়িত ছিলেন না ৷ তবে পুলিশি জেরায় বেশ কিছু অসংগতি ধরা পড়েছে বলে, সূত্রের খবর । এদিকে, মৃতের পরিবারের তরফে ধৃতদের কড়া শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে ।
কিশোর দাসের ভাই বলেন, "গতকাল পাড়ায় কালীপুজো ছিল । বিসর্জন দেখে বাড়ি ফেরার সময় দাদার সঙ্গে কথা হয় । কিছুক্ষণ পরই মা-বাবা এসে জানায় দাদাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করি এবং পরে দাদার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় । আমাদের দৃঢ় সন্দেহ, দাদার স্ত্রী ও তার প্রেমিকই এই নৃশংস খুন করেছে । আমরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই ।" ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ খতিয়ে দেখছে, এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিল কিনা । পাশাপাশি খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র এবং অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে ।