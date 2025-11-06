বিজেপি'র বুথ এজেন্টকে মারধর, জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বিজেপি'র বুথ এজেন্টকে মারধর, জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে
এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷ বিজেপির এক বুথস্তরের এজেন্টকে হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷
Published : November 6, 2025 at 1:26 PM IST
মাথাভাঙা, 6 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার এনুমারেশন ফর্ম বিলির সময় নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল কোচবিহারের মাথাভাঙায় ৷ বিজেপির বুথস্তরের এজেন্টকে (বিএলএ) মারধর করে জুতোর মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হল ৷ বৃহস্পতিবার সকালে মাথাভাঙা 1 ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের 239 নম্বর বুথে এই ঘটনা ঘটেছে ৷
অভিযোগ, ছাটখাটেরবাড়ি এলাকায় বিজেপির বুথস্তরের এজেন্ট (BLA-2) নিবাশ দাসকে মারধর করে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয় ৷ ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে ৷ বিজেপির অভিযোগ, বিএলও নিশীথ রায় ও তৃণমূলের কয়েকজন স্থানীয় নেতা পরিকল্পনা করে এই হেনস্তার ঘটনা ঘটিয়েছে ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মাথাভাঙা থানার পুলিশ ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে তারা ৷
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ বিজেপি'র বুথস্তরের এজেন্ট নিবাশ দাসের অভিযোগ, "বিএলও-কে ফোন করি ৷ তারপর আমাকে বিভ্রান্ত করা হয় ৷ পরে তৃণমূলের অজিত দাসের নেতৃত্বে আমাকে মারধর করা হয়। মহিলারা গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেয় ৷" যদিও কোচবিহার জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "বিষয়টি জানা নেই ৷ খোঁজ নিয়ে দেখব ৷"
গত 3 নভেম্বর থেকে পুরো রাজ্যে SIR প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ শুরু হয়েছে ৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিয়ে আসছেন বুথস্তরের আধিকারিকরা (বিএলও) ৷ এদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর শুরু হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন এলাকায় ৷ কোথাও বুথ স্তরের আধিকারিকদের ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ কোথাও গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ৷
2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম না-থাকায় গত 4 নভেম্বর মাথাভাঙায় পথ অবরোধ করেছিল বাসিন্দারা ৷ যদিও পরে প্রশাসনের আশ্বাসে পথ অবরোধ উঠে যায় ৷ তবে বৃহস্পতিবার সকালের এই নজিরবিহীন ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে ৷ এই ঘটনার কথা মাথাভাঙার মহকুমাশাসককে জানিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এবিষয়ে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে ৷