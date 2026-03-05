পরিবর্তন যাত্রার পোস্টার ছেঁড়ার প্রতিবাদে বিজেপির পথ অবরোধ

পরিবর্তন যাত্রার পোস্টার ছেঁড়ার প্রতিবাদে বিজেপির পথ অবরোধ
তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পরিবর্তন যাত্রার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ ৷ মানতে নারাজ শাসকদল ৷
Published : March 5, 2026 at 7:22 PM IST
দুর্গাপুর, 5 মার্চ: পরিবর্তন যাত্রার পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ প্রতিবাদে দুর্গাপুরের ইন্দো-আমেরিকান মোড়ে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড অবরোধ করলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ৷ ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির দাবি তুলেছে তাঁরা ৷
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যজুড়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচি চলছে ৷ তার অংশ হিসেবে দুর্গাপুরের ইন্দো-আমেরিকান মোড়ে পোস্টার লাগিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষকে পরিবর্তন যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আবেদনযুক্ত এই পোস্টার লাগানো হয়েছিল । অভিযোগ, গভীর রাতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সেই পোস্টার ছিঁড়ে দেয় ।
বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দাবি, ঘটনাস্থলে সিসি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি । পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে বলেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করেনি বলে অভিযোগ তোলে বিজেপি ৷ এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের ইন্দো-আমেরিকান মোড়ে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড অবরোধে সামিল হন বিজেপি কর্মীরা । প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ ৷ যার জেরে এলাকায় যান চলাচলেও সাময়িকভাবে ব্যাঘাত ঘটে । তবে শেষে পুলিশের থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মেলায় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা অবরোধ তুলে নেন ৷
দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার 3 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বুদ্ধদেব মণ্ডল বলেন, "পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে আমরা যে পোস্টার লাগিয়েছিলাম, সেই পোস্টার ছিঁড়ে দেয় রাতের অন্ধকারে । আমরা তাই প্রতিবাদ করছি । শাসকদলের কয়েকজন এসে অবরোধ তোলার চেষ্টা চালাল । ঝামেলা করল । এতেই প্রমাণিত যে তৃণমূল এই অপকর্মে জড়িত ।" বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে । তা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হব ।"
এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "ঘটনার অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।"
যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ শাসক শিবির ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, "নিজেরাই পোস্টার লাগায় নিজেরাই ছেড়ে । আসলে মানুষ এদের সঙ্গে নেই এটা এরা বুঝে গিয়েছে । পরিবর্তন যাত্রা মানুষের কী কল্যাণ করবে ? এই প্রশ্ন মানুষ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে । এরা তাই বিপাকে পড়ে এখন এই পোস্টার নিজেরা সাঁটিয়ে আবার নিজেরাই তা ছিঁড়ে মানুষের সহানুভূতি পেতে চাইছে ।"