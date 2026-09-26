বঙ্গ বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল, সরলেন শর্বরী; মহিলা মোর্চার সভাপতি অভিনেত্রী অঞ্জনা
Organisational Changes in West Bengal BJP: বঙ্গ বিজেপি'র সাংগঠনিক পদে একাধিক পরিবর্তন হল ৷ যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক পদ থেকে সরানো হয়েছে ৷
Published : September 26, 2026 at 12:59 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: 'এক পদ, এক নীতিতে' জোর দিয়ে রাজ্য বিজেপিতে সাংগঠনিক স্তরে বড়সড় রদবদল হল ৷ গতকাল এই সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশ করে বদলের ঘোষণা করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । দলের সম্পাদক পদ থেকে সরানো হয়েছে যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়কে ৷ সম্প্রতি যাদবপুর কাণ্ডের ফলেই এই বদল বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল ৷
পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের অনুমোদনক্রমে এই নতুন পদাধিকারী, বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, বিভিন্ন মোর্চার রাজ্য সভাপতি এবং বিভাগীয় আহ্বায়কদের পদে রদবদল আনা হয়েছে ৷ একদিকে যেমন পদ থেকে সরানো হয়েছে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীদের তেমনই একাধিক নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে ৷ এছাড়াও পরিবর্তন করা হয়েছে মোর্চা সভাপতিদের ৷
সাধারণত দলে পাঁচজন সাধারণ সম্পাদক থাকেন ৷ এই পাঁচজনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় নিয়ে আসা হল বিজন গোস্বামীকে ৷ অন্যদিকে মহিলা মোর্চাতেও বদল আনা হয়েছে ৷ মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় নয়া মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হলেন অভিনেত্রী অঞ্জনা বসু ৷
এছাড়াও বিজেপির রাজ্য কমিটিতে একাধিক নতুন মুখ ও হেভিওয়েট নেতা ও নেত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্য সহ-সভাপতি হলেন- সঞ্জয় সিং, বিধায়ক প্রবাল রাহা, অনিন্দ্য বন্দোপাধ্যায়, দেবশ্রী চৌধুরী, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা, অমিতাভ রায়, তনুজা চক্রবর্তী, ফাল্গুনী পাত্র, রামপদ দাস, বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী, মনোজ পান্ডে, অনন্ত দেব অধিকারী ৷
রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হলেন- জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বিজন গোস্বামী, শশী অগ্নিহোত্রী, অমিতাভ চক্রবর্তী (সাধারণ সম্পাদক - সংগঠন) ৷
রাজ্য সম্পাদক হলেন- দীপঞ্জন গুহ, বিধায়ক মহাদেব সরকার, শাখারভ সরকার, বিধায়ক সেন্টু সেনাপতি, মোহন শর্মা, বিবা মজুমদার, সঞ্জয় ভার্মা, সোনালী মুর্মু, অজিত দাস, অনল বিশ্বাস, নিরঞ্জন অধিকারী, শঙ্কর চক্রবর্তী ৷
রাজ্য মোর্চা সভাপতি
যুব মোর্চা: অমিত সামন্ত, বিধায়ক
মহিলা মোর্চা: অঞ্জনা বসু
ওবিসি মোর্চা: ধনঞ্জয় ঘোষ
এসসি মোর্চা: বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
সাংগঠনিক জেলা সভাপতি
বনগাঁ: নৃপেন বিশ্বাস
বারাসত: দীপঙ্কর চক্রবর্তী
শ্রীরামপুর: শশী সিং
আরামবাগ: প্রসান্ত দিগাড়, বিধায়ক
মেদিনীপুর: সৌমেন তিওয়ারি
বর্ধমান: আশিস পাল
কাটোয়া: মানিক রায়
বিভাগীয় আহ্বায়ক
শিলিগুড়ি বিভাগ: সঞ্জয় চক্রবর্তী ও রাজু সাহা
মালদা বিভাগ: গোবিন্দ চন্দ্র মণ্ডল
উত্তর 24 পরগনা বিভাগ: সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
দক্ষিণ 24 পরগনা বিভাগ: দেবাংশু পণ্ডা (বিধায়ক) ও স্বরূপ দত্ত
হাওড়া-হুগলি বিভাগ: মোহন আদক ও সুশান্ত কুমার বেরা
মেদিনীপুর বিভাগ: সমিত কুমার দাস ও বাবলু বারাম
পুরুলিয়া বিভাগ: বিলেশ্বর সিংহ ও সুনীল রুদ্র মণ্ডল
বর্ধমান বিভাগ: সুনীল গুপ্ত
নবদ্বীপ বিভাগ: চন্দ্রকান্ত দাস