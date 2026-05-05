রাজ্যের এই সতীপীঠে 'বিধর্মীদের' প্রবেশ নিষিদ্ধ করল বিজেপি
সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েই অ্যাকশন মোডে ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ বীরভূমের সতীপীঠে আজ থেকে কার্যকর এই নিয়ম ৷ লিখছেন অভিষেক দত্ত রায় ৷
Published : May 5, 2026 at 5:07 PM IST
বোলপুর, 5 মে: ক্ষমতায় এসেই সতীপীঠের অন্যতম কঙ্কালীতলা মন্দিরে 'বিধর্মীদের' প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করল বিজেপির নেতা-কর্মীরা । এই মর্মে মঙ্গলবার মন্দির চত্ত্বর গঙ্গাজল দিয়ে শুদ্ধিকরণ করে ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইতদের জানিয়ে দেওয়া হয় মুসলিম সম্প্রদায়ের কাউকে যেন ট্রাস্টি না করা হয় ৷
প্রসঙ্গত, এই মন্দির কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত । আর এই অঞ্চলের দায়িত্বে আগে ছিলেন মামন শেখ ৷ বর্তমানে দায়িত্বে আছেন আলেপ শেখ ৷ তারাই মন্দিরের দেখভাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থেকেছেন এত কাল ৷
রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ স্বাধীনতার পর এই প্রথম বিজেপি রাজ্যে সরকার গড়তে চলেছে । শপথ নেওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র ৷ তার জেরেই দিকে দিকে চলছে ভোটের ফল প্রকাশ পরবর্তী হিংসা-সহ নানান রাজনৈতিক পালা বদল, নিয়ম, রীতি বদল ৷
বোলপুর শহর থেকে মাত্র 8 কিলোমিটার দূরে সতীপীঠের অন্যতম কঙ্কালীতলা । এই মন্দির কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত । তাই মন্দিরের যাবতীয় সংস্কারমূলক কাজ থেকে পুজো, মেলা প্রভৃতি সারা বছরের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ আগে এই সবের দায়িত্বে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মহম্মদ ঈহিউদ্দিন ওরফে মামন শেখ ৷ বর্তমানে কংকালীতলা অঞ্চলের দায়িত্বে তৃণমূল নেতা আলেপ শেখ । আর প্রায় সময় কঙ্কালীতলা মন্দিরে পুজো দিতেন, কখনও কেক কেটে মন্দির চত্ত্বরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করতেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ ।
এবার সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় 'বিধর্মীদের' প্রবেশ নিষিদ্ধ করলো বিজেপি নেতা-কর্মীরা । এদিন মন্দির চত্ত্বর-সহ পবিত্র কুণ্ডে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করা হয় ৷ পরে মন্দিরের গেটে একটি ব্যানার লাগিয়ে দেওয়া হয়৷ তাতে লেখা, 'জয় মা কঙ্কালী, হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ ব্যতিত বিধর্মীদের মন্দিরে প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ।'
এমনকি, মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইতদের ডেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, যেন কোনও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে মন্দিরে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি কঙ্কালীতলা মন্দিরের ট্রাস্ট বোর্ডে যেন কোনও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের নাম না রাখা হয় ৷ এত কাল এই রীতি ছিল না ৷ যে কেউ মন্দিরে যেতে পারতেন ৷ এবার থেকে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে মাঠে নামল বিজেপি ৷