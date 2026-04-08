স্কুলে ছাত্রীদের যৌন হেনস্থা, অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পুলিশি নিষ্ক্রিতা নিয়ে সোচ্চার বিরোধীরা

উত্তরপাড়ার বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থীরা থানায় গিয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেন ৷ যদিও এনিয়ে রাজনীতি না-করার আবেদন করেন তৃণমূল প্রার্থী ৷

স্কুলে ছাত্রীদের যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত শিক্ষক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 8, 2026 at 1:40 PM IST

উত্তরপাড়া, 7 এপ্রিল: সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রীদের সঙ্গে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ৷ যা নিয়ে উত্তরপাড়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যেই উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ছাত্রীদের অভিভাবকরা। তবে অভিযুক্ত শিক্ষক এখনও গ্রেফতার হয়নি। এরই মাঝে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ বিরোধীদের ৷

ঘটনার কথা জানতে পেরে ছাত্রীদের বাড়িতে ও থানায় যান উত্তরপাড়ার সিপিএমের প্রার্থী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় ৷ পুলিশ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি করেন মিনাক্ষী। বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তীও থানায় গিয়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন। যদিও এনিয়ে রাজনীতি না-করে পুলিশের কাছে তদন্ত করে খতিয়ে দেখার আবেদন করেন এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্যা বন্দোপাধ্যায়।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "লিখিত অভিযোগ হয়েছে ৷ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" জানা গিয়েছে, উত্তরপাড়ায় এক সরকারি প্রাথমিক স্কুলে বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্রীদের যৌন হেনস্থা করা হত ৷ ওই স্কুল পড়ুয়াদের গৃহ শিক্ষিকা বিষয়টি ছাত্রীদের থেকে জানতে পারেন ৷ এরপর তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে বিষয়টি জানান। পাশাপাশি ছাত্রীদের অভিভাবকদেরও জানান। প্রধান শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের এসআই-কে ঘটনাটি জানানো হয়। থানায় অভিযোগ দায়ের করার কথা বলেন অভিভাবকরা।

মঙ্গলবার স্থানীয় কাউন্সিলর স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করেন ৷ তারপরে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৷ ছাত্রীরা জানায় তারা ভয়ে বাড়িতে কিছু বলেনি ৷ অভিভাবকরা জানান, স্কুলের শিক্ষক যদি এই ধরনের কাণ্ড ঘটায় তাহলে কাদের উপর বিশ্বাস করা যায়। শিক্ষকের শাস্তির দাবিও করেন তারা।

এই ঘটনায় মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুলিশের ভূমিকায় আমরা অবাক হচ্ছি ৷ পকসো মামলার মত একটি ঘটনা এফআইআর হল না কেন ? পুলিশের স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।" উত্তরপাড়ায় একাধিক এই ধরনের ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে মিনাক্ষী বলেন, "সারা রাজ্যে একই ঘটনা ঘটছে ৷ এই প্রশাসন অপরাধী বা গুন্ডাদের বিরুদ্ধে নয়। সকলে মিলে জোট বাঁধুন। অভিযুক্ত যতই প্রভাবশালী হন, আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে মেয়েদের সঙ্গে যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা চাই না মানুষ অগণতান্ত্রিকভাবে নৈরাজ্যের পথে চলে যাক ৷ মহিলাদের জোট বেঁধে উদ্যোগ নিতে হবে, এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে ৷"

বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, "ভারতীয় জনতা পার্টি রাজনীতি করেছে না ৷ কিন্তু যদি শাসক দল এটা নিয়ে রাজনীতি করে তা তাহলে আমরা বুঝিয়ে দেব ৷ পুলিশের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছি উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ৷ কিন্তু পুলিশের দাবি মাস পিটিশন হয়েছে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ আসেনি। আমরা বলেছি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে ৷ না হলে আমরা আন্দোলনে নামব ৷"

তৃণমূল প্রার্থী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই ঘটনা একবারে নিন্দনীয় ৷ এই ঘটনার যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত ৷ আমি উত্তরপাড়া থানাকে আবেদন করব নিরপেক্ষ তদন্তের ৷ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাকে গ্রেফতার করা উচিত ৷ স্থানীয় কাউন্সিলর পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছে ৷ যেভাবে আরজি কর নিয়ে রাজনীতি করেছে কিছু দল সেভাবেই রাজনীতি করার চেষ্টা করছে ৷ আমি চাইব না কোন রাজনৈতিক দল এটা নিয়ে রাজনীতি করুক ৷"

