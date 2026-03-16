দিনহাটায় যুব তৃণমূল নেতাকে ধারালো অস্ত্রে কোপ, অভিযুক্ত বিজেপি

দিনহাটায় যুব তৃণমূল নেতাকে ধারালো অস্ত্রে কোপ, অভিযুক্ত বিজেপি
বাড়ির সামনে যুব তৃণমূল নেতাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা ৷ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক ৷
Published : March 16, 2026 at 3:41 PM IST
কোচবিহার, 16 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার দিনেই রক্তাক্ত হল দিনহাটা ৷ অভিযোগ, বাড়ির সামনেই তৃণমূল যুবনেতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে ৷ রবিবার রাতের ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে আহত তৃণমূল যুবনেতার পরিবার ৷ যদিও, বিজেপির তরফে পালটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত 10টা নাগাদ দিনহাটা বিধানসভার অন্তর্গত ভিলেজ-2 গ্রাম পঞ্চায়েতের 277 নম্বর বুথের যুব তৃণমূল সভাপতি সায়ন চক্রবর্তীর কোমরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর মা ৷ তৃণমূলের ওই যুব নেতাকে দিনহাটা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি নেতা দীপায়ন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছেন তাঁরা ৷
জানা গিয়েছে, দিনহাটা ভিলেজ-2 গ্রাম পঞ্চায়েত আগে বিজেপির শক্তঘাঁটি হলেও, বর্তমানে তৃণমূল শক্তি বাড়িয়েছে ৷ আর এতেই ঝামেলা শুরু হয়েছে ৷ রবিবার রাতে তৃণমূলের বুথ সভাপতি বাড়ি ফিরছিলেন ৷ অভিযোগ সেইসময় হামলা চালানো হয় ৷ এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় পরিবার ও প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷
তৃণমূল যুব নেতার মা রঞ্জনা চক্রবর্তী অভিযোগ করেছেন, "বাড়ির সামনেই ওরা আমার ছেলেকে ধরেছিল ৷ দু’মিনিটও কথা বলেনি ৷ ওঁদের মধ্যে বচসা হচ্ছিল ৷ ওঁরা মারবে বলে আগের থেকেই তৈরি হয়ে এসেছিল ৷ আমি ওখানে যাওয়ার আগেই আমার ছেলের পেটে ভোজালি ঢুকিয়ে দেয় ৷ দ্বিতীয়বার পেটে ভোজালি ঢোকাতে গেছিল, তখন আমি গিয়ে আটকাই ৷ আমার ছেলে তৃণমূল করে ৷ আর ওরা বিজেপি করে ৷ ওদের পুরো পরিবার ছিল ওখানে ৷"
এ নিয়ে দিনহাটার বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরে যাবে বুঝতে পেরেই এধরনের কাজ শুরু করেছে ৷" যদিও স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আহত তৃণমূল যুব নেতার পরিবার ও উদয়ন গুহ-র অভিযোগ খারিজ করেছে ৷ পালটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷
এ নিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন, "অভিযোগ ভিত্তিহীন ৷ তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে ওই ঘটনা ঘটেছে ৷ এখন বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইছে ৷" পুরো ঘটনা প্রসঙ্গে জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ অভিযুক্তরা পালিয়েছে ৷ আমরা তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছি ৷"
উল্লেখ্য, নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বরাবরই উত্তপ্ত হয়েছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচন হোক কিংবা লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচন, সবক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে অতীতে ৷ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থকের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল ৷ গত লোকসভা নির্বাচনের আগেও দিনহাটাতে উদয়ন গুহ এবং নিশীথ প্রামাণিক মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে ৷