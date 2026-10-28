চাকরির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ! প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রের বাড়ি ঘেরাও
Durgapur BJP Women Agitation: চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে দুর্গাপুরের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে ।
Published : October 28, 2026 at 11:42 AM IST
দুর্গাপুর, 28 অক্টোবর: চাকরির টোপ, লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন, এমনকী কাজ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মহিলাদের বাড়িতে ডেকে পাঠানোরও অভিযোগ ! দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য ও ডেপুটি মেয়র অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে জহরের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নেওয়া ও প্রতারণার অভিযোগ তুলে তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি । রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠল দুর্গাপুরের গোপালমাঠ এলাকা ।
মঙ্গলবার সন্ধায় এই বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার কয়েকশো মহিলা । তাঁদের স্লোগান ও বিক্ষোভে কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার পুলিশ । বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এলাকার বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হত । বিশেষত কাজের খোঁজে থাকা মহিলাদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে ডেকে পাঠানোর অভিযোগও উঠেছে প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্যের বিরুদ্ধে ।
অভিযোগ, কয়েক হাজার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত কাউকেই চাকরি দেওয়া হয়নি । চাকরির আশায় টাকা দিয়ে এখন সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে বহু পরিবার । দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতারণার অভিযোগে ক্ষোভ জমছিল এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে । সেটাই এদিন কার্যত বিক্ষোভের আকার নেয় ।
গতকাল সন্ধ্যায় অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে জড়ো হন এলাকার বহু মহিলা । তাঁদের অভিযোগ, চাকরির আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষা করেও কোনও সুরাহা হয়নি । টাকা ফেরত চেয়েও মেলেনি সমাধান । ফলে বাধ্য হয়েই তাঁরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন । অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিও তোলেন বিক্ষোভকারীরা ।
তাঁদের হুঁশিয়ারি, অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা । বিক্ষোভকারী বাণী বাগদী বলেন, “চাকরি দেওয়ার নাম করে অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা নিতেন । এলাকার বেকার মহিলারা কাজের খোঁজে গেলে তাঁদের বাড়িতে ডেকে পাঠানো হত । লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েও অনেককে চাকরি দেওয়া হয়নি । বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন । আমরা চাই, অবিলম্বে তাঁকে গ্রেফতার করা হোক । না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ।”