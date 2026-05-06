শিলিগুড়ির 'মমতা মন্দির' এখন 'রামভবন', দেওয়ালে গেরুয়া প্রলেপ-ভাঙচুর

শিলিগুড়ির 'মমতা মন্দির' এখন 'রামভবন', দেওয়ালে গেরুয়া প্রলেপ-ভাঙচুর
নীল-সাদা রং ছিল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ৷ সেটা গেরুয়া রং করে দেওয়া হয়েছে ৷
Published : May 6, 2026 at 7:03 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 মে: বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিলিগুড়ির 34 নম্বর ওয়ার্ড এলাকা । অভিযোগ, সেখানকার একটি পরিচিত সমাজকল্যাণ কেন্দ্র, যা 'মমতা মন্দির' নামে পরিচিত ছিল, সেটি দখল করে ভাঙচুর চালায় এবং রং পরিবর্তন করে গেরুয়া করে দেন বিজেপি সমর্থকরা । এই ঘটনার পর ওই কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'রামভবন' ।
'মমতা মন্দির'-এর চেয়ারম্যান তাণ্ডব মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, "এটি একটি সম্পূর্ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি হিসেবে কাজ করত । প্রচুর মানুষকে এখান থেকে সহযোগিতা করা হত ৷ যেহেতু মমতা মন্দির ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নাম ছিল তাই এটাকে ভাঙচুর করা হয়েছে ৷ নীল-সাদা রং মুছে গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে ।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি ।
অন্যদিকে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন বিজেপির 3 নম্বর মণ্ডল সভাপতি শ্যামল বিশ্বশর্মা । তাঁর পালটা দাবি, "ওটা কোনও মন্দির না । কেন্দ্রটি থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনও সক্রিয় জনহিতকর কাজ করত না । সেখানে রাতের অন্ধকারে আড্ডা এবং মাদক সেবনের মতো অসামাজিক কার্যকলাপ চলত বলে স্থানীয়দের অভিযোগ রয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দারা এই কেন্দ্র থেকে আদতে কোনও সুবিধাই পেতেন না । তাই স্থানীয়রাই ভাঙচুর করেছে ৷ এখানে এবার রামভবন হবে ৷ পাড়ার সবাই মিলে ওয়েলফেয়ার সৌসাইটি চালাবে ৷ মহিলারা সব সুযোগ সুবিধা পাবে ৷ আমরা ওদের পাশে রয়েছি ৷"
ঘটনার খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । পুলিশ গিয়ে বিক্ষুব্ধ বিজেপি সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে আনে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । বর্তমানে এলাকাটি থমথমে রয়েছে এবং পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায় বলেন, "এলাকায় পুলিশ পিকেট রয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে । নতুন করে কোনও অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না ।"
উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্তঘাঁটি ৷ এবার উত্তরবঙ্গের 54টি আসনের মধ্যে 39টি আসনে জিতেছে বিজেপি । জলপাইগুড়ি (মোট আসন 7), আলিপুরদুয়ার (মোট আসন 5), দার্জিলিং (মোট আসন 5), কালিম্পং (আসন 1) সব আসনে জিতেছে বিজেপি ৷ শিলিগুড়ি আগেই বিজেপির দখলে ছিল ৷