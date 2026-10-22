রাজারহাটে সিপিএম-কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙচুর ! কাঠগড়ায় বিজেপি

রাজারহাটে সিপিএম-কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙচুর ! কাঠগড়ায় বিজেপি
CPM-Congress party office Vandalised: কারা এই ঘটনার পিছনে জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে রাজারহাট থানার পুলিশ ।
Published : October 22, 2026 at 5:30 PM IST
রাজারহাট, 22 অক্টোবর: গভীর রাতে বিরোধী দলের কার্যালয়গুলি লক্ষ্য করে দুষ্কৃতী তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ । রাজারহাট থানা এলাকার বসিনা মণ্ডল পাড়ায় সিপিএম-এর পার্টি অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল ৷ এরপর ঢিল ছোড়া দূরত্বে শিবতলায় কংগ্রেসের পার্টি অফিসেও একইভাবে হামলা চালানোর পর ভেঙে দেওয়া হয় চেয়ার-টেবিল ও আসবাবপত্র । বৃহস্পতিবার এই জোড়া হামলার ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দুটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয় ভাঙচুরের খবর পেয়েছি এবং প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে । দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । যারা এই ঘটনায় জড়িত, তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না, দ্রুত চিহ্নিত করে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে । এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন ও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ।"
অভিযোগ, বুধবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী প্রথমে বসিনা মণ্ডল পাড়ায় সিপিএম কার্যালয়ের গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে । অফিসে থাকা সমস্ত চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য জিনিসপত্র তছনছ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় । এরপরই সেখান থেকে কিছুটা দূরে শিবতলায় অবস্থিত কংগ্রেসের পার্টি অফিসেও হানা দেয় দুষ্কৃতীরা । সেখানেও তালা ভেঙে ঢুকে ভাঙচুর চালানো হয় । সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিষয়টি নজরে এলে তাঁরা দুই দলের নেতৃত্বকে খবর দেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজারহাট থানার পুলিশ ।
এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাজারহাট সিপিএম শাখার সম্পাদক কাকলি পাইক বলেন, "গত চার তারিখের পর থেকেই বহুবার আমাদের এই পার্টি অফিসটি দখল করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল । আমরা সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করেছিলাম । কিন্তু এবার রাতের অন্ধকারে পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালানো হল, চেয়ার-টেবিল কিছুই অবশিষ্ট রাখা হয়নি । নোংরা রাজনীতির শিকার হচ্ছি আমরা । এটা সেই সমাজবিরোধীদেরই কাজ, যারা প্রতিনিয়ত সিপিএমের উপর আক্রমণ শানাতে চায় ।"
অন্যদিকে, ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানান রাজারহাট ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আরশাদ আলি ৷ তিনি বলেন, "রাতের অন্ধকারে পার্টি অফিসের তালা ভেঙে ঢুকে এমন হামলা চালানো হয়েছে ৷ এটা স্পষ্টত রাজনৈতিক সংঘাতের ফল । সুস্থ গণতন্ত্রে এমন হিংসার কোনও স্থান নেই । আমরা ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি । ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি । দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে ।"
যদিও বিরোধীদের তোলা অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন রাজারহাট-নিউটাউনের বিজেপি বিধায়ক পীযূষ কানোডিয়া ৷ তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ চলবে-ঋষি মুনিদের কথা চলবে, কার্ল মার্কস চলবে না । কোন পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে, কার পার্টি অফিস ভাঙা হয়েছে ? শুধু সংবাদমাধ্যমের সামনে আসার জন্য নিজেদের মধ্যে এসব কাণ্ড করেছে । পশ্চিমবঙ্গে অনেক হয়েছে কার্ল মার্কস এবার একটু পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন হতে দিন, ভালো কাজ করতে দিন, দালালি বন্ধ করুন । কোথাও গিয়ে যদি দেখাতে পারেন, বিজেপির কোনও নেতৃত্ব গিয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে, তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব ।"
একের পর এক বিরোধী দলের পার্টি অফিসে এমন হামলার ঘটনায় প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । কারা এর পিছনে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে রাজারহাট থানার পুলিশ ।