পদ্ম ফুটতেই জেলায় জেলায় তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর-আগুন, মারধর কর্মীদের !

পদ্ম ফুটতেই জেলায় জেলায় তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর-আগুন, মারধর কর্মীদের !
রাজ্যের একাধিক জায়গায় তৃণমূল কার্যালয় ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ জখম তৃণমূল নেতা-কর্মী ৷
Published : May 4, 2026 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 4 মে: নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটের ফল ঘোষণার পর শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার ঠিক উলটো ছবি ৷ বাংলার মসনদে বসছে বিজেপি ৷ এটা একপ্রকার নিশ্চিত হতেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গেরুয়া আবির খেলায় যেমন মেতেছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা, তেমনই তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর, আগুন ও কর্মীদের মারধরের অভিযোগ সামনে আসছে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে দেখা গিয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ৷
কলকাতায় তৃণমূল পার্টি অফিসে ভাঙচুর
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে । মাটিতে পড়ে রয়েছে ভাঙা চেয়ার । ছড়িয়ে রয়েছে দলীয় পতাকা । ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টার ।
বিধাননগরে ধুন্ধুমার
ভোটগণনা চলাকালীন রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বিধাননগর । গণনাকেন্দ্রের সামনেই তৃণমূল কর্মীদের তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় । তৃণমূলের অভিযোগ, গণনাকেন্দ্রের ভেতরে থাকা তাঁদের বুথ এজেন্টদের মারধর করা হয়েছে । পাশাপাশি অভিযোগ উঠেছে, বাইরে থাকা তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ইটবৃষ্টি করা হয়েছে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় । পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে ।
তৃণমূল নেতাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ
ভোটগণনার দিনে তৃণমূল নেতার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগের বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার মহারাজপুর এলাকার ঘটনা । ঘটনায় আহত তৃণমূল নেতাকে ভর্তি করা হয়েছে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে । আহত তৃণমূল নেতার নাম পরেশ বসাক । তিনি 3/2 বেলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্থানীয় তৃণমূল নেতা ।
ঘাটাল ও দুর্গাপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুর
বিজেপি জয়ী হচ্ছে জানার পরই তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল বিধানসভার মনসুকা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বরকতিপুরে ৷ এদিকে কেশপুরে হেরে গিয়ে রি-কাউন্টিংয়ের দাবি জানালেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সামন্ত ৷ রি-কাউন্টিংয়ের অভিযোগ জানিয়ে কাউন্টিং হলের সামনে বিক্ষোভ দেখান তিনি । দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মুচিপাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়েও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ৷
ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের ক্যাম্পে হামলা
ঝাড়গ্রামে চারটে বিধানসভা আসনে এগিয়ে বিজেপি ৷ আর এই ট্রেন্ড সামনে আসতেই তৃণমূলের ক্যাম্পে হামলার অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷
নবদ্বীপে তৃণমূলের কার্যালয়ে আগুন
জেতার পর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷ একই সঙ্গে দলীয় কার্যালয় দখল করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে । এছাড়াও দলীয় কার্যালয় সংলগ্ন দুটি দোকান ঘর ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ থানার রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় ।
কালিম্পংয়ে জিএনএলএফ প্রার্থীকে মারধর
কালিম্পংয়ের বিজেপি প্রার্থী জয়ী হতেই জোট সঙ্গী জিএনএলএফ দলের এক কর্মীর উপর হামলার অভিযোগ ৷ জানা গিয়েছে, এদিন নিজের বুথের দিকে যাচ্ছিলেন বিজয় রাই নামে ওই যুবক । বাইকে করে যাওয়ার সময় তাঁকে পেছন থেকে লোহার রড দিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । বর্তমানে তালিমপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি ।
নানুরে তৃণমূল কর্মীর দোকানে আগুন
বীরভূম জেলার নানুর বিধানসভার কীর্ণাহারে ভোটের ফল পরবর্তী হিংসায় তৃণমূল কর্মী খিলোন শেখের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৷ দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে দোকান ঘর ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বিশাল উত্তেজনা । কীর্ণাহার বাসস্ট্যান্ডে উচ্ছ্বাসিত বিজেপি কর্মীরা তৃণমূল কর্মীদের দোকান ঘরগুলিতে ভাঙচুর চালায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নানুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বিজেপি কর্মীদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়৷