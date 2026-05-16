ছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস, রাতারাতি হয়ে গেল 'মন্দির' ! গঙ্গাসাগরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

ছিল তৃণমূলের পার্টি অফিস, রাতারাতি হয়ে গেল 'মন্দির' ! গঙ্গাসাগরে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা
শনিবার সকালে আচমকাই এলাকার মানুষ দেখতে পান, পার্টি অফিসের সাজসজ্জা বদলে সেখানে বসানো হয়েছে দেবদেবীর ছবি ও প্রতিমা !
Published : May 16, 2026 at 2:41 PM IST
গঙ্গাসাগর, 16 মে: বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে । কোথাও দলবদল, কোথাও পার্টি অফিস দখল, আবার কোথাও রাজনৈতিক সংঘর্ষ - এই আবহের মধ্যেই দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগরের বামনখালি এলাকায় ঘটে গেল এক অভিনব ঘটনা । বহুদিনের তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় রাতারাতি মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠতেই শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 4 জুন বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই বামনখালির ওই তৃণমূল কার্যালয় কার্যত বন্ধ পড়ে ছিল । এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন সেখানে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি বা দলীয় বৈঠক চোখে পড়েনি । তবে শনিবার সকালে আচমকাই এলাকার মানুষ দেখতে পান, সেই পুরনো পার্টি অফিসে চলছে পুজোর তোড়জোড় । কার্যালয়ের বাইরের রং, প্রতীক ও সাজসজ্জা বদলে সেখানে বসানো হয়েছে দেবদেবীর ছবি ও প্রতিমা । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সেটিকে এখন 'বড় ঠাকুর' ও 'শ্যামা মন্দির' হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে ।
শনিবার সকাল থেকেই সেখানে পুজো, প্রসাদ বিতরণ এবং ভক্তদের ভিড় ঘিরে উৎসবের আবহ তৈরি হয় । আর সেই ছবিই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে রাজনৈতিক মহলে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক ।
তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিজেপি আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী জোর করে তাদের দলীয় কার্যালয়টি দখল করে নেয় । এরপর পরিকল্পিতভাবেই সেটিকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে । দলের দাবি, এলাকায় এমন এক আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল যে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা দীর্ঘদিন ওই কার্যালয়ের ধারে কাছেও যেতে পারেননি ।
সাগর পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মাধ্যক্ষ আবদুল অমিত শাহ বলেন, "এটি বহুদিনের তৃণমূলের পার্টি অফিস । ভোটের ফল বেরোনোর পর অতি-উৎসাহী বিজেপি কর্মীরা সেটি দখল করে মন্দির বানিয়ে দিয়েছে । ধর্মকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা চলছে । আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি ।"
যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব । এলাকার বিজেপি নেতা অরুনাভ দাস জানান, ভোটের ফল প্রকাশের পর স্থানীয় তৃণমূল কর্মীরাই স্বেচ্ছায় ওই কার্যালয়ের চাবি তাদের হাতে তুলে দেন । পরে বিজেপি সেটি নিজেদের দলীয় অফিস হিসেবে ব্যবহার না করে সাধারণ মানুষের জন্য ছেড়ে দেয় । স্থানীয় বাসিন্দারাই পরে সেখানে মন্দির তৈরির সিদ্ধান্ত নেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের ।
অন্যদিকে, পুজোর উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় সনাতনী সম্প্রদায়ের একাংশের বক্তব্য, ওই জায়গার আশেপাশে দু’টি স্কুল থাকায় দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় একটি মন্দিরের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল । কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি । বর্তমানে পরিস্থিতি বদলানোর পর সাধারণ মানুষ নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে সেখানে মন্দির গড়েছেন বলে দাবি তাঁদের ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে বামনখালি এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে । এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা না হলেও, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোট-পরবর্তী বাংলার রাজনীতিতে এই ঘটনা নতুন করে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক উসকে দিল ।