জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা লাগিয়ে তিস্তার চরে জমি দখল ! বিধায়কের দ্বারস্থ বিজেপি কর্মী কৃষকরা

জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা লাগিয়ে তিস্তার চরে জমি দখল ! বিধায়কের দ্বারস্থ বিজেপি কর্মী কৃষকরা
Farmland Grabbing on Teesta Riverbed: বিজেপির নাম করেই দলীয় কর্মীদের জমি দখলের অভিযোগ ৷ খতিয়ে দেখার আশ্বাস বিধায়কের ৷
Published : October 27, 2026 at 4:13 PM IST
জলপাইগুড়ি, 27 অক্টোবর: শাসকদলের পরিবর্তন হয়েছে ৷ কিন্তু, পরিস্থিতির বদল নেই ৷ আর তার প্রভাব এবার তিস্তার চরের কৃষকদের উপর পড়ছে বলে অভিযোগ ৷ জলপাইগুড়িতে গেরুয়া রং-এর জয় শ্রীরাম পতাকা লাগিয়ে তিস্তার চরে কৃষকদের চাষের জমি দখল করার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ যা নিয়ে বিধায়কের কাছে নালিশ করলেন তিস্তাপাড়ের কৃষকরা ৷ জয় শ্রীরাম লেখা পতাকা পুঁতে জমি দখল করছে এক শ্রেণির বিজেপি কর্মীরা এমনটাই অভিযোগ ৷ এনিয়ে বিধায়কের কাছে জমি উদ্ধারের আর্জি নিয়ে গেলেন বিজেপি কর্মী তথা চাষি ৷ ঘটনাটি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার ৷
আগের সরকারের আমলে স্থানীয় এক দাপুটে তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ ছিল ৷ কিন্তু, বর্তমানে শাসকের পরিবর্তন হয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে ৷ অভিযোগ এখনও সেই একভাবে জমি দখলের চেষ্টা চলছে জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর চরে ৷ তবে, প্রশ্ন উঠছে এখন জমি দখল কারা করছে ? বিজেপির অন্দরেই সেই প্রশ্ন উঠেছে ৷
এনিয়ে চাষি মন্টু সরকার অভিযোগ করেন, "চাষাবাদের জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে ৷ আমার জমিতে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করছিল ৷ আমার ছেলের চাষাবাদও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ আমাকে অর্ধেক জমি দিতে হবে বলে দাবি করেছে ৷ পাশাপাশি অনেকেরই জমি দখল করতে চাইছে ৷ আমরা বিধায়কের দ্বারস্থ হয়েছি ৷ আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি ৷ আমরাই তো বিজেপিটা করি ৷ কিন্তু, কারা বিজেপির নাম করে এটা করছে বুঝতে পারছি না ৷ বিগত 10 বছর ধরে বিজেপি করি ৷ তবুও এমন অবস্থা ৷ আমাদের জমির সমস্যার সমাধান হচ্ছে না ৷"
চাষি সুদেব মৃধা অভিযোগ করেছেন, "আমরা তিস্তার চরে দীর্ঘদিন ধরে জমি চাষ করে আসছি ৷ এবারও চাষের জন্য জমি ঠিক করতে গেলে, আমাকে জমিতে চাষ করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে ৷ লঙ্কা তুলে দেওয়া হচ্ছে ৷ বলছে তারা বিজেপির লোক ৷ কিন্তু, আমরাই তো বিজেপিটা করি দীর্ঘ 10 বছর ধরে ৷ যারা এটা করছে, তাদেরকে কোনদিনই বিজেপি করতে দেখিনি ৷ আমরা আগে তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণ দাসের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছি ৷ এখনও অত্যাচারিত হচ্ছি ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরাই বিজেপির ঝান্ডা ধরে এই কাজটা করছে ৷ আগে যারা কৃষ্ণ দাসের হয়ে কাজ করত, এখন তারা সেটাই বিজেপির নাম করে করছে ৷"
অভিযোগ সম্পর্কে রাজগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, "আমাদের অনেক কর্মীদের তিস্তার চরে জমি আছে ৷ তাঁরা দীর্ঘদিন থেকেই সেখানে চাষাবাদ করে আসছেন ৷ হঠাৎ করে কে ঝান্ডা লাগিয়ে দখল করার চেষ্টা করছেন, তা খতিয়ে দেখতে হবে ৷ কৃষকের জমি কাউকে দখল করতে দেব না ৷ প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"