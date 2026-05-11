বনগাঁয় তৃণমূল নেতার বাড়ি ভাঙচুর-বাইকে আগুন, গুলি চালানোর অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি

বনগাঁয় তৃণমূল নেতার বাড়ি ভাঙচুর-বাইকে আগুন, গুলি চালানোর অভিযোগে কাঠগড়ায় বিজেপি
ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে ৷ তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলায় গুলি চালানোর অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷
Published : May 11, 2026 at 7:34 AM IST
বনগাঁ, 11 মে: তৃণমূল নেতার বাড়ি ও দোকানে চলল বেপরোয়া ভাঙচুর । অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের উপর ৷ কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায় বলে খবর । রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার বনগাঁর কলমবাগান এলাকায় ।
যদিও হামলা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব । খবর পেয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কলমবাগান এলাকায় তৃণমূল নেতা সুজয় বিশ্বাস ওরফে বাপ্পার বাড়ি । অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরেই তাঁকে নানাভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ।
রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আচমকা একদল দুষ্কৃতী সুজয়ের বাড়িতে ঢুকে পড়ে । প্রথমে তারা বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে । সুজয়ের স্ত্রী তানিয়া বিশ্বাস স্বামী বাড়ি ফিরেছেন ভেবে দরজা খুলতে গিয়েছিলেন । কিন্তু দরজা খুলতেই দুষ্কৃতীরা গালিগালাজ শুরু করে । তখন তিনি আবার দরজা বন্ধ করে দেন । দুষ্কৃতীরা তখন বাড়ির দরজা জানালা লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে । ভেঙে দেওয়া হয় বাড়ির কাচের একাধিক জানালা ।
বাড়ির সামনে রাখা একটি মোটর বাইকেও আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ বাড়ির সামনে তাদের দোকানেও ভাঙচুর করে দুষ্কৃতীরা । অভিযোগ, হামলার সময় তারা কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় । আচমকা হামলায় বাড়ির সকলেই হতচকিত হয়ে পড়েন । তাঁরা বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন । খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । শুরু হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল ।
এই বিষয়ে সুজয়ের স্ত্রী তানিয়া বলেন, "আমার স্বামী একজন তৃণমূল কর্মী । আমি একজন স্বাস্থ্যকর্মী । রাত সাড়ে 10টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী বাড়িতে ঢুকে বেপরোয়া ভাঙচুর চালিয়েছে । আমাদের একটি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে । বাড়ির সামনে দোকান ছিল, দুষ্কৃতীরা সেখানেও ভাঙচুর করেছে । অকথ্য ভাষায় আমাদের গালিগালাজ করে গিয়েছে । আমরা ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি ।"
যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি । কলমবাগান এলাকাটি বাগদা বিধানসভার মধ্যে পড়ে । বিজেপির বাগদা 4 নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুমন অধিকারী বলেন, "আমাদের দলের ছেলেরা কখনও কারওর বাড়িতে হামলা চালায় না । আসলে সুজয়বাবুর ভাই বাপ্পা এলাকার মানুষের উপরে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার চালাচ্ছেন । তাঁর অত্যাচারে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ছিল । এদিন সন্ধেবেলা তিনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকার মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন । তারপর জনরোষ তৈরি হয় । তারই প্রতিফলন রাতের ভাঙচুরের ঘটনা । আমরা পুলিশকে ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছি ।"