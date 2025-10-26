ETV Bharat / state

'বিলুপ্তির মাঝে বিদ্যমান', সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র নিয়ে BITM-এর দ্বিতীয় গ্যালারি

গ্যালারির ফ্লোর ডিসপ্লে-তে গতিশীল এবং শান্ত সৈকতে হাঁটার সময় প্রদর্শিত হবে সামুদ্রিক জীবের বিলুপ্তির বার্তা ৷

Marine Ecosystem
বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 26, 2025 at 9:55 PM IST

কলকাতা, 26 অক্টোবর: নীল তিমির মতো একাধিক দৈত্যাকার সামুদ্রিক প্রাণী ঘুরছে চারপাশে ! জলে না-নেমে সমুদ্রের তলদেশে ঢুঁ-মারার সুযোগ ৷ কী কী থাকে সমুদ্রের তলদেশে ? কী কী হারিয়ে গেছে ? তার ইতিহাস জানার সুযোগ ৷ এটি বালিগঞ্জের বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম বা বিআইটিএম-এর নতুন গ্যালারি ৷ যে গ্যালারির নাম রাখা হয়েছে 'বিলুপ্তির মাঝে বিদ্যমান' ৷

আগামী 14 নভেম্বর শিশু দিবসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসাগর বিজ্ঞান দশক (2021-2030) স্মরণে এই গ্যালারির উদ্বোধন করা হবে ৷ যে গ্যালারিতে সমুদ্রের অতীত এবং বর্তমান উভয় ইতিহাস তুলে ধরা হবে ৷ অর্থাৎ, সমুদ্রের জীবিত, বিলুপ্ত এবং বিপন্ন প্রজাতিগুলি প্রদর্শিত হবে ৷ থাকবে আরও অনেক চমক ৷

Marine Ecosystem
সেজে উঠছে BITM-এর নতুন গ্যালারি ৷ (ছবি- BITM)

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের একটি ইউনিট বালিগঞ্জের বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম ৷ যেখানে 'লস্ট অ্যাট সি' নামে একটি ব্যাখ্যামূলক গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে ৷ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা দু’টি পর্যায়ে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করা হচ্ছে ৷ প্রথম পর্যায়টি গত 2 মে BITM-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে চালু হয়েছিল ৷

এবার দ্বিতীয় ধাপে 'বিলুপ্তির মাঝে বিদ্যমান' নামের গ্যালারি চালু করা হচ্ছে ৷ যেখানে 25 ফুটের ডিসপ্লে-তে বাচ্চা নীল তিমি-সহ বিভিন্ন সামুদ্রিক দৈত্যাকার প্রাণী দেখা যাবে ৷ সামুদ্রিক পুষ্টির সাইকেলিং-সহ বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হবে ৷

Marine Ecosystem
সমুদ্রের তাপমাত্রা ও তার থেকে বাস্তুতন্ত্রে পড়া প্রভাবের ব্যাখ্যা ৷ (ছবি- BITM)

AR (Reality)-এর মাধ্যমে সমুদ্র থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, মাছ, লাইকেন ইত্যাদি দেখানো হবে গ্যালারিতে ৷ সামুদ্রিক প্রজাতির খাদ্য, জীবাশ্ম জ্বালানি, খনিজ ইত্যাদি প্রদর্শনীতে দেখা যাবে ৷ একইভাবে খোদাই করা অ্যাক্রিলিক বোর্ডগুলি অসংখ্য বিদেশী প্রাণী, গভীর সমুদ্রের বায়োলুমিনেসেন্সের ইতিহাস তুলে ধরবে ৷

প্রথম পর্যায়ে দর্শকরা 'সি মোর' (Sea More)-এ সামুদ্রিক প্রাণী, মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্র জানতে পেরেছিল ৷ যেখানে সমুদ্রকে চিরস্থায়ী সম্পদ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল ৷ দর্শকরা সৈকতে চলাফেরা থেকে শুরু করে, সমুদ্রে মাছ ধরার আধুনিক কৌশল-সহ যাবতীয় বিষয়ে জানতে পেরেছিল ৷ এই গ্যালারিতে ফ্লোর ডিসপ্লে-তে গতিশীল এবং শান্ত সৈকতে হাঁটার সময় সামুদ্রিক বিলুপ্তির বার্তা প্রদর্শিত হবে ৷ মহাসাগর যে অষ্টম বৃহত্তর অর্থনীতি, তার থ্রিডি কলাম গ্রাফ এবং ম্যাক্রো বিল-সহ ডেটা উপস্থাপনা করা হয়েছে ৷ এই গ্যালারিতে 'লাইন টু লাইফ'—নামে ইন্টারেক্টিভ অ্যাকোয়ারিয়ামে দর্শকরা পছন্দের মাছ ডিজাইন করতে পারবেন ৷

Marine Ecosystem
'বিলুপ্তির মাঝে বিদ্যমান' গ্যালারিতে নীল তিমি ৷ (ছবি- BITM)

কেন এই উদ্যোগ ?

বালিগঞ্জের বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের এডুকেশন অফিসার অদিতি ঘোষ বলেন, "পৃথিবীর সকল জীবনের উৎপত্তিস্থল এবং চালিকা শক্তি হল মহাসাগর ৷ বিশ্বের সকল জীবের প্রায় 88 শতাংশ সমুদ্রের 150 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাস করে ৷ 1970 সাল থেকে আজ পর্যন্ত যা বিশ্ব উষ্ণায়ন হয়েছে, তার 90 শতাংশই মানুষের কারণে ৷ এর ফলে, সমুদ্রের জল শোষিত হচ্ছে ৷"

Marine Ecosystem
সামুদ্রিক জীবকুল ৷ (ছবি- BITM)

সমুদ্র থেকে মানুষের চাহিদা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আজ বিশ্বের প্রতি 7 জনের মধ্যে 3 জন মানুষ তাদের প্রোটিনের প্রধান উৎস হিসেবে সামুদ্রিক খাবারের উপর নির্ভরশীল ৷ অথচ, এই সমুদ্র আজ বিপন্ন ৷ সামুদ্রিক জীবন, আমাদের জলবায়ু এবং কোটি-কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তারও একই অবস্থা ৷ জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, অতিরিক্ত মাছ ধরার কারণে বিপজ্জনকভাবে সামুদ্রের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ বৃদ্ধি পেয়েছে জলস্তর ৷ যা সমুদ্রকে অম্লীয় এবং প্রাণহীন করার ক্ষেত্রে আরো কয়েক কদম এগিয়ে দিয়েছে ৷"

Marine Ecosystem
সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র নিয়ে BITM-এর দ্বিতীয় গ্যালারি ৷ (ছবি- BITM)

এ নিয়ে অদিতি ঘোষ বলেন, "এই দূষণ, বিষক্রিয়া, সামুদ্রিক সম্পদ লুঠ - আজ পৃথিবীকে ষষ্ঠ গণবিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে ৷ সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঘাত ঘটেছে ৷ অনেকেই ভাবেন আমি সমুদ্রের উপনির্ভরশীল নই ৷ সমুদ্র থেকে শত মাইল দূরে থাকি ৷ তাদেরও মনে রাখা প্রয়োজন সমুদ্র সবার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে ৷ তাই সমুদ্রের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন ৷ সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসা প্রজাতিকে রক্ষার প্রয়োজন ৷ সেই বার্তা দিতেই এবং গোটা সমুদ্র তলদেশ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পেতে নতুন এই গ্যালারি ‘Lost at Sea’ তৈরি করা ৷ যেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসাগর বিজ্ঞান দশক (2021-2030) স্মরণে 'বিলুপ্তির মাঝে বিদ্যমান' নামে গ্যালারির উদ্বোধন করা হবে ৷"

BITM
EXISTENT IN MIDST OF EXTINCTION
বিলুপ্তির মাঝে বিদ্যমান
সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র
MARINE ECOSYSTEM

