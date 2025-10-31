ETV Bharat / state

পৃথিবীকে এড়িয়ে সূর্যের পিছন থেকে ছড়াচ্ছে সবুজ আলো, মহাজাগতিক বস্তু দেখার সুযোগ কলকাতায়

মঙ্গল গ্রহ থেকে এই বস্তুটির একটি ছবি তোলা গিয়েছে । বোঝা যাচ্ছে যে, 3আই/অ্যাটলাস সবুজ আলো ছড়াচ্ছে ।

মহাজাগতিক বস্তু দেখার সুযোগ কলকাতায় (নিজস্ব চিত্র)
কলকাতা, 31 অক্টোবর: গত জুলাই মাসে আমাদের সৌরজগতের বাইরে এক মহাজাগতিক বস্তুকে আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা । যার নাম দেওয়া হয় 'ধূমকেতু 3I/ATLAS'। এই মহাজাগতিক বস্তুটি সৌরজগত তৈরি হওয়ার কয়েকশো কোটি বছর আগে তৈরি হয়েছে । যা নিয়ে সারা পৃথিবীর মহাকাশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৌতূহলের শেষ নেই । কারণ, প্রতি মুহূর্তে এই বস্তুটি নিজের অবস্থান বদল করছে । খালি চোখে পৃথিবী থেকে এটি দেখাও যাচ্ছে না । এমনকি, আগামী দিনে টেলিস্কোপ দিয়ে পৃথিবী থেকে তা দেখতে না-পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন ।

তবে, মঙ্গল গ্রহ থেকে বস্তুটির একটি ছবি তোলা গিয়েছে । বোঝা যাচ্ছে, 3আই/অ্যাটলাস সবুজ আলো ছড়াচ্ছে । এই মহাজাতিক বস্তুর বিষয়ে হাতেকলমে জানার ব্যবস্থা করেছে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘরের (এনসিএসএম) একটি ইউনিট, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (বিআইটিএম), কলকাতা ।

মহাজাগতিক বস্তু দেখার সুযোগ বিআইটিএমে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আজ, অর্থাৎ শুক্রবার থেকে পরপর দু'দিন এই ব্যবস্থা থাকছে বলে জানিয়েছেন বিআইটিএম কলকাতার শিক্ষা আধিকারিক অদিতি ঘোষ । তিনি জানান, বেলা 11টা থেকে 'আন্তঃনাক্ষত্রিক বস্তু'র বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে ক্যুইজ । বেলা 11:30টা থেকে 'ক্রিপ্টিক ধূমকেতু'র বিষয়ে ইন্টার অ্যাকটিভ লাইভ সায়েন্স শো হবে । আর বেলা একটা থেকে 'ধূমকেতু 3আই/অ্যাটলাস' বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন চলবে । বিআইটিএম কলকাতার আর এক শিক্ষা আধিকারিক তরুণকুমার দাস এই মহজাতিক বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন । হাতেকলমে শিক্ষা দেবেন তিনি ।

ETV BHARAT
পৃথিবীকে এড়িয়ে সূর্যের পিছনে অবস্থান (নিজস্ব চিত্র)

তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "3আই/অ্যাটলাস পৃথিবীকে এড়িয়ে অবস্থান করছে সূর্যের পিছনে । সাতবছর আগে এরকমই এক অবজেক্ট এসেছিল । ম্যানহ্যাটন শহরের মতো বড় এই বস্তু 60 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে এগোচ্ছে সূর্যের দিকে । বৃহস্পতির সামনে আসতেই দেখা গিয়েছে 'ঝাঁটা' । তারপরও, তাকে ধূমকেতু বলতে নারাজ বিজ্ঞানীরা । কারণ, ধূমকেতু যেদিকে এগোয়, তার উলটো দিকে ঝাঁটার মতো আকৃতি দেখা যায় । এক্ষেত্রে, উলটো । যেদিকে এটি এগোচ্ছে, সেদিকেই ঝাঁটার মতো আকৃতি দেখা যাচ্ছে । গত 1 জুলাই এই বস্তুটির আবিষ্কারের পর তার দিকে লাগাতার নজর রাখার পর জানা গিয়েছে যে, ধূমকেতুর যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তার অধিকাংশই এক্ষেত্রে নেই । আকরিকের মধ্যে লোহা নেই ।"

ETV BHARAT
শিক্ষা আধিকারিক তরুণকুমার দাস (নিজস্ব চিত্র)

শুধু তাই নয়, কয়েক বছর আগে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা মহাকাশ যান জুনোকে মহাকাশে পাঠিয়েছিল । চলতি বছরে সেই জুনোর কার্যকারিতা শেষ করে দেওয়ার কথা ছিল । কিন্তু, তার আগে 3I/ATLAS এর আবিষ্কারে জুনোকেই কাজে লাগানো হচ্ছে । 3I/ATLAS-এর ছবি তোলার জন্য জুনোকে ফের অ্যাক্টিভ করা হচ্ছে ।

ETV BHARAT
মহাজাতিক বস্তুর বিষয়ে হাতেকলমে জানাচ্ছে বিআইটিএম (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির টেলিস্কোপে প্রথম ধূমকেতু 3I/ATLAS-কে দেখতে পাওয়া যায় । এটি পৃথিবীর জন্য যে বিপজ্জনক এমনটা নয় । কিন্তু, পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে । আগামীতে এই মহাজাগতিক বস্তুটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে পৌঁছাবে । এটি প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বরফ দিয়ে তৈরি । ফলে, সূর্যের কাছাকাছি আসতেই তাপে মহাজাগতিক বস্তুপৃষ্ঠের উষ্ণতা বেড়ে যাবে ।

ETV BHARAT
3আই/অ্যাটলাস সবুজ আলো ছড়াচ্ছে (নিজস্ব চিত্র)

