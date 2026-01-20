পা থেকে মাথা, পাটের তৈরি শীতবস্ত্রের দাম 10 হাজার; হস্তশিল্প মেলায় চর্চিত শিল্পী

পা থেকে মাথা, পাটের তৈরি শীতবস্ত্রের দাম 10 হাজার; হস্তশিল্প মেলায় চর্চিত শিল্পী
পাটের তৈরি জ্যাকেট, ট্রাউজার, হাত মোজা, টুপি ৷ আপাদমস্তক শীতবস্ত্র বানিয়ে শিলিগুড়ির বিশ্ব বাংলা শিল্পহাটে তাক লাগালেন শিল্পী যোগেশ দেবশর্মা ৷
শিলিগুড়ি, 20 জানুয়ারি: উত্তরে এখনও জাঁকিয়ে শীত। ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া থাকছে পাহাড় থেকে সমতল। এই সময় শীত বস্ত্রের চাহিদা তুঙ্গে । পাহাড়ে বেড়াতে গেলে রকমারি সোয়েটার, জ্যাকেট, টুপি, মাফলারের প্রয়োজন পড়ে । কিন্তু যদি এবার সেই জ্যাকেট, ট্রাউজার যদি হয় পাটের তাহলে কেমন হবে ?
শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে বিশ্ববাংলা শিল্পীহাটে জমে উঠেছে রাজ্য হস্তশিল্প মেলা । এই মেলা শুরু হয়েছিল গত 20 ডিসেম্বর, শেষ হয়েছে গত পরশু অর্থাৎ 18 জানুয়ারি ৷
এখনও পর্যন্ত গত একমাসে এই মেলায় প্রায় দু'কোটি টাকার হস্তশিল্প সামগ্রী বিক্রি হয়েছে । আর এবারই প্রথম এই মেলায় এসে নজর কাড়ছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডির শিল্পী যোগেশ দেবশর্মা।
শিল্পীর শিল্পসত্ত্বা- হস্তশিল্প মেলায় বহুবিধ ব্যবহারে পাটকে জনপ্রিয় করতে তিনি নতুন ভাবনায় কাজ করছেন গত চার বছর ধরে। পাট দিয়ে তৈরি চট, নানা ধরনের ব্যাগ, চটি, জুতো, ঘর সাজানোর নানা সামগ্রীর সঙ্গে সকলেই পরিচিত। কিন্তু যোগেশবাবু সেই পাট দিয়ে তৈরি করছেন আকর্ষণীয় ফুল জ্যাকেট, নেহরু জ্যাকেট, ট্রাউজার, টুপি বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। পাট দিয়ে এই অভিনব সামগ্রী উৎপাদনের জন্যই এবারের মেলায় আলোচিত নাম ছিল যোগেশ দেবশর্মা।
পাট শিল্পের প্রশংসায় মোদি- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও রাজ্য সফরে এসে রাজ্যে পাট শিল্পের প্রশংসা করেছেন । তাই যোগেশ দেবশর্মার এই পাটের কারিগরী বেশি জায়গা করে নিয়েছে পাট শিল্পের কারুকার্যে। তাঁর তৈরি জ্যাকেট, ট্রাউজার, হাত মোজা, টুপির সেটের দাম 10 হাজার টাকা থেকে শুরু ।
জুটের চাহিদাও রয়েছে বেশ- শিল্পী বলেন, "আমার নিজের শখ ও উৎসাহ থেকেই এই কাজটা শিখেছি । কুরুশ কাঁটা দিয়ে পাটের সুতোতে আমি প্রথমে টুপি, হাতমোজা বানাতে শুরু করি । তারপরে ফুল জ্যাকেট, নেহরু জাকেট, ট্রাউজার্স বানিয়ে সকলের প্রশংসা পেয়েছি । তবে এ ধরনের শিলিগুড়ির বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট মেলায় আগে কোনও দিন আসিনি। এবার মেলায় এসে বুঝতে পারলাম আমার তৈরি এই জিনিসের ভালো চাহিদা রয়েছে । যা দেখে অনেকেই অবাক হচ্ছেন ।"
আকর্ষণীয় জ্যাকেট কীভাবে বানাচ্ছেন শিল্পী ? নিজেই পাট থেকে সুতো বানাচ্ছেন। সেই সুতো দিয়ে কুরুশ কাঁটার সাহায্যে একের পর এক আকর্ষণীয় জ্যাকেট বানিয়ে ফেলছেন। তবে পরিশ্রম যথেষ্ট। তিনি বলেন, "ট্রাউজার, জ্যাকেট, টুপি একটা পুরো সেট বানাতে আমার তিন মাস সময় লাগে । পাট থেকে সুতো বের করি, নানা রং দিই । রংবেরঙের পাটের সুতো কুরুশ কাঁটা দিয়ে আকর্ষণীয় ডিজাইনের জ্যাকেট, ট্রাউজার সব তৈরি করি । জ্যাকেট তৈরির পর তার ভিতরের লাইনিন দেওয়া, চেইন, বোতাম লাগানো সবকিছুই নিজের হাতে করি।"
শিল্পীর অনুপ্রেরণা- যোগেশবাবু আরও বলেন, "পরিশ্রম এবং পাটের দাম সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তাতে আমার উৎপাদিত এই জিনিসের দাম একটু বেশি । তাই মেলার স্টলে বহু মানুষ আসছে, উৎসাহ নিয়ে দেখছে । দাম বেশি হওয়ার জন্য সকলে কিনছেন না। তবে মানুষের আগ্রহ রয়েছে । এটাই আমার অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে ৷ আরও বেশি মেলায় যুক্ত হলে ব্যাপক হারে মানুষের সামনে এই জিনিস তুলে ধরতে পারব ৷ এতে এর চাহিদা ও বিক্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে আমি আশাবাদী।"