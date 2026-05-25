ভাঙা হল শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ের 16 লক্ষের বিশ্ববাংলা লোগো

ভাঙা হল শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ের 16 লক্ষের বিশ্ববাংলা লোগো
রাজ্য সরকারের নির্দেশে এদিন সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ওই লোগো ভাঙার কাজ শুরু হয় ।
Published : May 25, 2026 at 3:16 PM IST
শিলিগুড়ি, 25 মে: ভাঙা হল শহরের প্রাণকেন্দ্রে থাকা বিশ্ববাংলা লোগো । সোমবার সকালে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ের বিশ্ববাংলা লোগোটি ভেঙে ফেলা হয় । রাজ্য সরকারের নির্দেশে এদিন সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে ওই লোগো ভাঙার কাজ শুরু হয় । বিষয়টি চাউর হতেই শহর জুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
2022 সালে শিলিগুড়ি পুরনিগম দখল করার পর দার্জিলিং মোড়ে 16 লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওই বিশ্ববাংলা লোগো স্থাপন করা হয়েছিল । কিন্তু ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার । আর পদ্ম শিবির ক্ষমতায় আসা মাত্রই বিশ্ববাংলা লোগোকে বেআইনি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তারপর রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ওই লোগো সরানোর কাজ শুরু করা হয় । এর আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাইরে থাকা বিশ্ববাংলা লোগো ভাঙা হয়েছে । আর এবার দার্জিলিং মোড়ের লোগোটিও ভাঙা হল । লোগোটিতে টেরাকোটার কাজ করা ছিল ।
পূর্বতন রাজ্য সরকার বিশ্ববাংলা ব্র্যান্ডে জোর দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বসিয়েছিল ছোট-বড় নানা আকারের লোগো ৷ এই লোগোকেই বিভিন্ন সরকারি কাজে ব্যবহার করা হত । গ্লোবের উপর 'ব' অক্ষর লেখা লোগোটি তৈরি করেছিলেন স্বয়ং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সরকারের পতনের পর সরকারি নথি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এই বিশ্ববাংলা লোগো সরানো শুরু হয়েছে ।
এদিকে, দার্জিলিং মোড়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে ফোর লেনের কাজ শুরু হয়েছে । ফলে রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য সেখানে থাকা পার্ক ও পার্কে থাকা বিশ্ববাংলা লোগোর পাশাপাশি এভারেস্ট জয়ী তেনজিং নোরগের মূর্তিও সেখান থেকে সরানো হবে বলে জানা গিয়েছে ।
এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা বলেন, "পুরনিগম নিজে কোনও কাজ করে না । রাজ্যের নির্দেশে এই কাজ করা হচ্ছে । এছাড়াও জাতীয় সড়কের কাজ চলছে । সেজন্য এমনিতেও এটি ভাঙতে হতো । তবে সামনেই তেনজিং নোরগের জন্মদিবস রয়েছে । 29 মে তাঁর জন্মদিবস পালন করার পর তাঁর মূর্তিও সরিয়ে অন্যত্র স্থাপন করা হবে ৷"
উল্লেখ্য, শুধু বিশ্ববাংলা লোগো ভেঙে ফেলাই নয়, নতুন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ নির্মাণও ভেঙে ফেলতে তৎপরতা দেখা গিয়েছে ৷ প্রথমে উচ্ছেদ নোটিশ পাঠিয়ে, তারপর বুলডোজারের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ ৷ রবিবারও কলকাতার বেশকিছু এলাকায় বুলডোজার দিয়ে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়েছে ৷