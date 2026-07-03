রাজ্যজুড়ে সরকারি ব্র্যান্ডিং বদল, এবার বর্ধমান পুরসভা থেকে সরানো হল বিশ্ব বাংলা লোগো

রাজ্যজুড়ে সরকারি ব্র্যান্ডিং বদল, এবার বর্ধমান পুরসভা থেকে সরানো হল বিশ্ব বাংলা লোগো
রাজ্যজুড়ে সরকারি ব্র্যান্ডিং বদলের অংশ হিসেবে বর্ধমান পুরসভা থেকেও সরানো হল বিশ্ব বাংলার লোগো ৷
Published : July 3, 2026 at 9:28 PM IST
বর্ধমান, 3 জুলাই: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সরকারি দফতর থেকে ধাপে ধাপে বিশ্ববাংলা লোগো অপসারণের প্রক্রিয়া চলছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান পুরসভার প্রধান প্রবেশদ্বারে ওই লোগোটি থেকে যাওয়ায় নানা মহলে প্রশ্ন উঠছিল। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার সন্ধে নাগাদ পুর কর্তৃপক্ষ ক্রেনের সাহায্যে গেট থেকে বিশ্ববাংলা লোগোটি খুলে ফেলে।
পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্ত প্রশাসনিক নিয়ম মেনেই এই অপসারণের কাজ করা হয়েছে। পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের উপস্থিতিতে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার জানান, বিশ্ববাংলা লোগো সরানোর সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া হয়েছিল এবং শুক্রবার সেই কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।
এদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপকে তাদের দাবির সাফল্য বলে দাবি করা হয়েছে। বিজেপি নেতা রতন তিওয়ারির বক্তব্য, "রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, সরকারি দফতরে আর বিশ্ববাংলা লোগো ব্যবহার করার কথা নয়। সেই কারণেই পুরসভাকে লোগো সরানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছিল।" অবশেষে সেই আবেদন কার্যকর হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন ভবন, দফতর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকা বিশ্ববাংলা লোগো সরিয়ে অশোকস্তম্ভকে সরকারি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। চলতি মরশুমে কলকাতা ডার্বির আগেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকেও বিশ্ববাংলা লোগো সরিয়ে দেওয়া হয়। সরানো হয়েছিল দিঘা থেকেও বিশ্ববাংলার লোগো। তারও আগে বর্ধমানের কার্জন গেট সংলগ্ন জিটি রোডের উপর থাকা লোগো অপসারণ করা হয়েছিল। তবে পুরসভার গেটের লোগোটি এতদিন বহাল থাকায় তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল। শুক্রবার সেই অধ্যায়েরও ইতি ঘটল।
প্রসঙ্গত, তৃণমূল সরকারের আমলে বিশ্ববাংলা ব্র্যান্ড ও লোগোকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক কম হয়নি। সেই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় দাবি করেছিলেন, বিশ্ববাংলা বাংলার গর্বের প্রতীক এবং এই ব্র্যান্ডের ধারণা ও নাম তাঁরই সৃষ্টি। এটা একটা স্বপ্নের নাম ৷ বিজেপি নেতা আরও বলেন, "এটি কোনও বাণিজ্যিক সম্পদ নয়, বরং বাংলার স্বপ্ন ও পরিচয়ের প্রতীক, তাই তা নিয়ে বিভ্রান্তি বা কুৎসা রটানো উচিত নয় ৷"