সরকারের সঙ্গে বদল ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সে, বিশ্ব বাংলা-মমতার ছবি সরিয়ে নয়া নাম 'স্বাস্থ্য বন্ধু'

সরকারের সঙ্গে বদল ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সে, বিশ্ব বাংলা-মমতার ছবি সরিয়ে নয়া নাম 'স্বাস্থ্য বন্ধু'
কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণে দেখা মিলেছে বিশ্ব বাংলা লোগো ঢেকে 'স্বাস্থ্য বন্ধু' নামে ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্স । সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ও অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন৷
Published : May 9, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 9 মে: রাজ্য সরকারের সঙ্গে বদলে গেল ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্স ৷ সেখান থেকে সরল বিশ্ব বাংলার লোগো ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ৷ এখন সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের নতুন নাম 'স্বাস্থ্য বন্ধু' ৷ এমনটাই শনিবার ধরা পড়ল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ৷
তৃণমুল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে হারিয়ে রাজ্যে নয়া সরকার গড়েছে বিজেপি । সেই উপলক্ষে এদিন বাংলায় আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এছাড়াও আসেন অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা । শনিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তাঁদের সকলের উপস্থিতিতেই কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে রাজ্যের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন শুভেন্দু অধিকারী ।
সেই দৃশ্যের সাক্ষী থেকে বহু দূরদূরান্ত থেকে এসেছিলেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরাও । তীব্র সূর্যের তাপকে মাথায় নিয়ে কেউ এসেছেন গাড়ি করে, কেউ মেট্রো করে, আবার কেউবা বাস ভাড়া করে । কিন্তু তাঁদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেই কারণেই ব্রিগেড ময়দানের বাইরে এদিন ছিল একটি ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্স । আর সেই অ্যাম্বুলেন্সের দিকে চোখ পড়তেই নজর কাড়ল অন্য এক দৃশ্য ।
তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সের চারিদিকে থাকতো বিশ্ব বাংলার লোগো । এমনকি সেখানে দেখা যেত তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও । কিন্তু এবার ব্রিগেড ময়দানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এই ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সে সেই সবকিছু ঢেকে দেওয়া হয়েছে । অ্যাম্বুলেন্সের যেখানে যেখানে বিশ্ব বাংলার লোগো রয়েছে, সেখানে সাদা কাগজে ঢেকে দেওয়া হয়েছে । তার সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখও সাদা কাগজে ঢাকা রয়েছে । এমনকি নতুন এই ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সের নাম করা হয়েছে 'স্বাস্থ্য বন্ধু' । বিশ্ব বাংলার লোগোর উপর 'স্বাস্থ্য বন্ধু' লেখাটা সাঁটানো হয়েছে ৷
যদিও এই নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সরকারি কোনও নির্দেশিকা এখনও দেখা যায়নি । তবে অ্যাম্বুলেন্সের চালক জানিয়েছেন, এই অ্যাম্বুলেন্স তাঁকে ব্রিগেড ময়দানে নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সেই অনুযায়ী তিনি এসেছেন ৷ এই 'স্বাস্থ্য বন্ধু' নামের অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা । যাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাঁদের নিয়ে এসে ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে । সকাল থেকেই বহু বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা এখানে এসে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে । যদিও পরে সমস্যা বৃদ্ধি পেলে তাঁকে এসএসকেএম অথবা কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তৎক্ষণাৎ ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
তবে বিশ্ববাংলার লোগো সরিয়ে দেওয়ায় খুশি বিজেপি কর্মী সমর্থকরা । তাঁদের মধ্যে একজন হাতে সবুজ ফাইল ও এক ঠোঙা ঝালমুড়ি নিয়ে এদিনের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন । তাঁর মুখে ছিল প্রধানমন্ত্রীর মুখোশ । তিনি এই ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুলেন্সে বিশ্ব বাংলার লোগো থেকে শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই আইপ্যাকের ফাইল নিয়ে সরব হন । তবে কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালের আধিকারিক বলেন, "আমরা এই মুহূর্তে কোনও অ্যাম্বুলেন্সে এই ধরনের কাজ করিনি । কিন্তু যদি সরকারি নির্দেশিকা আসে, তবে সেই দিনই সরকারের নির্দেশ মেনে সব অ্যাম্বুলেন্স থেকে বিশ্ব বাংলার লোগো তুলে দেওয়া হবে ।"