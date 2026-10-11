মমতার আমলে তৈরি 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট'-এর নাম বদল, নীল-সাদার জায়গায় গেরুয়া বোর্ড

মমতার আমলে তৈরি 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট'-এর নাম বদল, নীল-সাদার জায়গায় গেরুয়া বোর্ড
Paschim Banga Shilpi Haat: নতুন পরিচয় 'পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী হাট', 2027 সালের মার্চ পর্যন্ত রাজ্যস্তরের ছ'টি হস্তশিল্প মেলার পরিকল্পনা । অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 11, 2026 at 5:34 PM IST
বোলপুর, 11 অক্টোবর: রাজ্যে পালাবদলের পরে সরকারি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছে, তাতে যুক্ত হল শান্তিনিকেতনের প্রান্তিকের 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট' । হাটটির নতুন নাম হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী হাট' । বদলে গিয়েছে প্রবেশপথের পরিচিত সাইনবোর্ডও । এত দিন নীল-সাদা বোর্ডে লেখা ছিল 'বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট' । তার জায়গায় বসেছে গেরুয়া রঙের বোর্ড, তাতে নতুন নাম । তবে শুধু নাম বদল নয়, দীর্ঘদিন ধরে প্রচারের অভাব ও পর্যটকদের আনাগোনা কম থাকায় সমস্যায় থাকা এই হাটকে ঘিরে একাধিক হস্তশিল্প মেলার আয়োজনের পরিকল্পনাও করেছে রাজ্য সরকার ।
2014 সালের 18 অক্টোবর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই হাটের উদ্বোধন করেছিলেন । রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্রবয়ন দফতরের অধীন এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় হস্তশিল্পী ও কুটিরশিল্পীদের জন্য বিপণনের সুযোগ তৈরি করা । প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হাটটিতে অন্তত 100 জন শিল্পীর পসরা সাজিয়ে বসার ব্যবস্থা রয়েছে । সামনে 70টি এবং ভিতরে আরও 30টি দোকানঘর রয়েছে । পরিকল্পনা ছিল, এই হাটকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা সারা বছর তাঁদের তৈরি সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন এবং পর্যটকেরাও এক জায়গায় বাংলার হস্তশিল্পের নানা সম্ভার দেখতে পাবেন ।
কিন্তু উদ্বোধনের পর প্রথম দিকে নিয়মিত মেলার আয়োজন হলেও ধীরে ধীরে সেই উদ্যোগে ভাটা পড়ে । এক সময়ে বছরে 12টি মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল । কোভিড অতিমারির সময় থেকে মেলার সংখ্যা কমতে থাকে । প্রচার ও পর্যটকদের আনাগোনার অভাবে হাটের ব্যবসাও প্রত্যাশিত গতি পায়নি বলে অভিযোগ শিল্পীদের একাংশের । তাঁদের বক্তব্য, শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসা পর্যটকদের বড় অংশ সোনাঝুরি-সহ জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ভিড় করেন । কিন্তু প্রান্তিকের এই সরকারি হাট সম্পর্কে অনেকেই জানেন না। ফলে দোকানঘর ও পরিকাঠামো থাকলেও ক্রেতার অভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় শিল্পীদের ।
সেই পরিস্থিতিতে নতুন নামকরণের পাশাপাশি হাটটির প্রচার বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার । ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের বীরভূম জেলার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 2027 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যস্তরের ছ'টি হস্তশিল্প মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে । তাঁর কথায়, "বিশ্ববাংলা শিল্পী হাটের নাম বদলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী হাট করা হয়েছে । শিল্পীদের কথা ভেবে একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । 2027 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যস্তরের ছ'টি হস্তশিল্প মেলার পরিকল্পনা রয়েছে । এতে শিল্পীরা উপকৃত হবেন, হাটের প্রচারও বাড়বে ।"
নতুন মেলার আয়োজন নিয়মিত হলে শিল্পীদের বিক্রিবাটা বাড়তে পারে বলে আশা করা হচ্ছে । রাজ্যস্তরের মেলা হলে শুধু স্থানীয় বাসিন্দা নন, জেলার বাইরের ক্রেতা ও পর্যটকদেরও আকর্ষণ করা সম্ভব । তবে সেই উদ্যোগ কতটা ধারাবাহিক হবে, প্রচার কী ভাবে বাড়ানো হবে এবং শিল্পীরা বাস্তবে কতটা লাভের মুখ দেখবেন, তা নির্ভর করবে আয়োজনের নিয়মিততা ও ক্রেতাদের উপস্থিতির উপর ।
নাম বদলের ঘটনাটি অবশ্য বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও তাৎপর্যপূর্ণ । 'বিশ্ববাংলা' নামটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে রাজ্যের ব্র্যান্ড পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল । সেই নাম সরিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী হাট' করা হল এমন এক সময়ে, যখন রাজ্যে পালাবদলের পরে সরকারি প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা চলছে । নতুন নামের মাধ্যমে হাটটির পরিচয়কে রাজ্যের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । তবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে হাটের ব্যবসায়িক সাফল্যের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
এদিকে বোলপুরের শিবপুরে রয়েছে 'বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার' এবং 'বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়' । এগুলির নামও ভবিষ্যতে বদলানো হতে পারে বলে আলোচনা রয়েছে । তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির নাম পরিবর্তন নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা গিয়েছে ।
প্রান্তিকের হাটের সামনে এখন তাই দু'টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, একদিকে নতুন নামের পরিচিতি তৈরি করা, অন্যদিকে শিল্পীদের কাছে নিয়মিত ক্রেতা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা । সাইনবোর্ড বদলেছে, হাটের নামও বদলেছে । এবার মেলা, প্রচার এবং বিক্রির সুযোগ বাড়িয়ে এই সরকারি বিপণনকেন্দ্রকে কতটা কার্যকর করা যায়, সেটাই বড় পরীক্ষা ।
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