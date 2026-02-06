রাজ্যপালের দ্বারা নিয়োগ, দায়িত্ব নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সি প্রশংসা বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

রাজ্যপালের দ্বারা নিয়োগ, দায়িত্ব নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সি প্রশংসা বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক আবু তালেব খান ৷ দায়িত্ব নিয়েই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেন উপাচার্য ।
Published : February 6, 2026 at 6:43 PM IST
বোলপুর, 6 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যপালের দ্বারা নিয়োগ হলেও দায়িত্ব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সি প্রশংসা শোনা গেল নতুন উপায়ার্যের মুখে ৷ শুক্রবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের দায়িত্ব নেন অধ্যাপক আবু তালেব খান ৷ দায়িত্ব নিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করে আগামীর কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করেন উপাচার্য। তিনি বলেন, "মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে কথা বলে দেখিয়ে দিলেন তাঁর ল ডিগ্রি রয়েছে।"
পশ্চিমবঙ্গে 36টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 19টিতে স্থায়ী উপাচার্য ছিল । জটিলতা তৈরি হয়েছিল বাকি 17টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে ৷ রাজ্যের প্রস্তাবিত নামে সম্মতি দিতে রাজি হচ্ছিলেন না আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এর পরেই রাজ্য-আচার্য সংঘাত চরমে ওঠে ৷ মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে ৷ পরিস্থিতি এতটাই জটিল ছিল যে, শীর্ষ আদালত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল । জট কাটানোর পথ খুঁজতে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বাধীন সার্চ কমিটি তৈরি হয় ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই গত বছর 29 অক্টোবর রাজ্যের 6টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল। তারমধ্যে ছিল বোলপুরের বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ডঃ আবু তালেব খানকে ৷ যদিও, তিনি তাঁর পূর্ব প্রতিষ্ঠানে বেশকিছু কাজের জন্য এতদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে পারেননি ৷
এদিন, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন অধ্যাপক আবু তালেব খান ৷ তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ৷ যোগ দিয়েই সাংবাদিক বৈঠক করেন নতুন উপাচার্য ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সি প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে ৷ উপাচার্য বলেন, "মা যদি শিক্ষিত হয়, পরবর্তী প্রজন্মের মাথাব্যাথা হয় না ৷ আজ যেমন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সবাই স্বীকৃতি দিচ্ছেন ৷ ওনার 'ল' ডিগ্রিটা ঠিক নেই বলে অনেকেই আজেবাজে কথা বলছিলেন ৷ কিন্তু উনি সুপ্রিম কোর্টে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা ভুল প্রমাণ করে দিলেন। উনি যদি 'ল' না-পড়তেন, তাহলে তো যেতে চাইতেন না ৷ উনি দেখিয়ে দিলেন, কেউ কোনও ডিগ্রি অর্জন করলে এবং তা ব্যবহার করে জনসমাজকে দেখিয়ে দিলে; আমাদের চোখটা খুলে যাবে ৷"
এছাড়াও, সাংবাদিক বৈঠকে নতুন উপাচার্য আবু তালেব খান জানান, তিনি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি শিক্ষার পঠন-পাঠনের উপর জোর দেবেন ৷ যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায় ৷ এছাড়া, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে স্থায়ী নিয়োগ, বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা নিয়োগ করবেন ৷
উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই বোলপুরের শিবপুরে গড়ে ওঠে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তিনিই এই নামকরণ করেছিলেন ৷ 2024 সালের 18 ফেব্রুয়ারি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । তবে রাজ্যপালের দ্বারা নিয়োগ হয়েই উপাচার্য আবু তালেব খানের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সি প্রশংসা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷