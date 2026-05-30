দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত, চাকরি খোয়ালেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক

বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলজি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের চাকরির মেয়াদ অবিলম্বে বাতিল করা হয়েছে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 30, 2026 at 7:19 AM IST

কলকাতা, 30 মে: গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ, একাধিক ফৌজদারি মামলা এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

স্বাস্থ্যভবনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলজি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের চাকরির মেয়াদ অবিলম্বে বাতিল করা হয়েছে ৷ একই সঙ্গে তাঁকে বন্ডের অর্থ বাবদ 20 লক্ষ টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ৷

স্বাস্থ্য দফতরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে 2024 সালের 5 সেপ্টেম্বর থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ, বিভিন্ন ফৌজদারি মামলা, একাধিক এফআইআর এবং দুর্নীতি দমন শাখা (এসি বি)-র তদন্তের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয় ৷ তদন্তের রিপোর্ট ও অন্যান্য নথি পর্যালোচনার পর স্বাস্থ্য দফতর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে এবং সেগুলি প্রমাণিত হয়েছে ৷

এর পরেই স্বাস্থ্য দফতর তাঁর সিনিয়র রেসিডেন্সির মেয়াদ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয় ৷ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বন্ডভিত্তিক সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর নিয়োগ অবিলম্বে শেষ করা হচ্ছে ৷ প্রশাসনের মতে, অভিযোগের গুরুত্ব এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক জরিমানার মুখেও পড়তে হচ্ছে ওই চিকিৎসককে ৷

স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, বন্ডের শর্ত মেনে তাঁকে 20 লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি 2022 সালের 16 নভেম্বর বন্ডভিত্তিক সিনিয়র রেসিডেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। সেই হিসেবে প্রতি বছরের জন্য 10 লক্ষ টাকা হারে দু’বছরের মোট 20 লক্ষ টাকা সরকারের কাছে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

এখানেই শেষ নয়। ভবিষ্যতে সরকারি চাকরিতে তাঁর নিয়োগের সম্ভাবনা রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিলের কাছেও পাঠানো হচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ৷ অর্থাৎ এই ঘটনার প্রভাব তাঁর ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনেও পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমেই এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতর ও কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷

