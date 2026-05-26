জগদীশপুরে জন্ম-শংসাপত্রে জালিয়াতি! কড়া ওষুধ দেওয়ার বার্তা বিধায়ক রুদ্রনীলের

মঙ্গলবার হাওড়ার জগদীশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে যান শিবপুরের বিধায়ক বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ৷ তিনি সেখানে স্বাস্থ্য আধিকারিক ও চিকিৎসক-নার্সদের সঙ্গে বৈঠক করেন৷

Birth Certificate Fraud
জগদীশপুর গ্রামীণ হাসপাতাল (নিজস্ব ছবি)
Published : May 26, 2026 at 4:13 PM IST

জগদীশপুর (হাওড়া), 26 মে: তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে৷ মঙ্গলবার হাওড়ার জগদীশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে জন্মের শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে এল৷ এই চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে বালি-জগাছা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষকে ওই গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর থেকে বের করে দেওয়া হয়৷

এই পরিস্থিতির মধ্যেই ওই হাসপাতালে হাজির হন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ৷ তিনিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া ওষুধ দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন৷ বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. কিশলয় দত্ত৷ তিনি জানান, জন্মের শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখা হবে৷

জগদীশপুরে জন্ম-শংসাপত্রে জালিয়াতি! কড়া ওষুধ দেওয়ার বার্তা বিধায়ক রুদ্রনীলের (ইটিভি ভারত)

অভিযোগ, হাওড়ার জগদীশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের নামাঙ্কিত প্যাড, নকল সিলমোহর, ভুয়ো ছাড়পত্র আর সাজানো চিকিৎসা নথি দিয়ে সরকারি পোর্টালে তথ্য তুলে বের করা হচ্ছিল শংসাপত্র। যেসব শিশুর নামে শংসাপত্র তৈরি হয়েছে, প্রসূতি খাতায় তাদের অস্তিত্বই নেই। এই চক্রে হাসপাতালের কিছু অস্থায়ী কর্মীর নাম জড়িয়ে গিয়েছে এই কারবারে। এর সঙ্গে আরও অনেকে জড়িত বলে অভিযোগ৷

এদিন সকালে জগদীশপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে যান বালি-জগাছা পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূলের গৌরাঙ্গ সাহা৷ তাঁর উপস্থিতিতে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বর৷ গৌরাঙ্গ সাহাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা৷ তাঁকে হাসপাতাল চত্বর থেকে বের করে দেওয়া হয়৷ ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ কর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেন৷ এই নিয়ে বিজেপি বা গৌরাঙ্গ সাহা, কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

এদিকে এদিনই ওই হাসপাতালে যান শিবপুরের বিধায়ক বিজেপির রুদ্রনীল ঘোষ৷ সেখানে তিনি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন৷ ওই বৈঠকে হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. কিশলয় দত্ত উপস্থিত ছিলেন৷ এছাড়াও ছিলেন বালি-জগাছার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকও৷

জগদীশপুরে জন্ম-শংসাপত্রে জালিয়াতির অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

বৈঠকের পর রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, “স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবেশ অসুস্থ হতে দেওয়া যাবে না। আগে যে অকাজ আর দুর্নীতির হাওয়া তৈরি হয়েছিল, তা পরিষ্কার করতেই হবে। পুলিশও দায়িত্ব নিয়েছে। এই অনিয়ম রোগের মতো ছড়ায়। তাই কড়া ওষুধ দরকার।” বিধায়কের পাশে বসেই হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. কিশলয় দত্ত বলেন, “অনেক কিছু শুনেছি। কিন্তু যারা জড়িত, তারা কোনও সুরক্ষা পাবে না। আগামিদিনে তাদের দেখা যাবে না। সবাইকে স্বচ্ছভাবে কাজ করতে হবে।”

ওই গ্রামীণ হাসপাতালে জন্মের শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে যে জালিয়াতি চক্রের অভিযোগ উঠছে, তা নিয়েও মুখ খোলেন ড. দত্ত৷ তিনি বলেন, ‘‘৩১ মে-র মধ্যে সব শংসাপত্র সিআরএস পোর্টাল ও জন্ম-মৃত্যু তথ্য পোর্টালে যাচাই হবে। গরমিল পেলেই বাতিল। নতুন ব্যবস্থা কঠোরভাবে মানতে হবে। এখানে দ্বিতীয় মত নেই।” অন্যদিকে “শুধু তদন্ত নয়, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।”

