বাঁকুড়ার বিহারীনাথে গ্রীষ্মেও পাখির মেলা, সুমারিতে পরিযায়ীর সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

তিন বছর ধরে বার্চ ওয়াচার সোসাইটি-সহ ই-বার্ড ও একাধিক সংগঠন মিলে পয়লা বৈশাখ থেকে পাখির গণনা করে । তাতেই দারুণ ফল মিলল৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷

বাঁকুড়ার বিহারীনাথে গ্রীষ্মেও পাখির মেলা (ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 8:12 PM IST

বাঁকুড়া, 24 এপ্রিল: গ্রীষ্ম মানেই রুক্ষ । এটাই চেনা ছবি ছোট নাগপুর মালভুমির বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার । সারাবছর পর্যটকদের আনাগোনা থাকলেও এই খরতাপে পর্যটকদের আনাগোনা কমে আসে এই দুই জেলায় । ঠিক সেই সময়ই পাখির কলতানে যেন প্রাণ ফিরে পায় পাহাড়-জঙ্গল । আশ্চর্য হলেও এটাই সত্যি । শুধুই শীতকাল নয়, প্রখর গ্রীষ্মেও পরিযায়ী পাখির মেলা বসে পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার পাহাড় জঙ্গলে । গত তিন বছর ধরে পাখি নিয়ে নিরন্তর কাজ করা বার্চ ওয়াচার সোসাইটি-সহ ই-বার্ড ও একাধিক সংগঠন মিলে পয়লা বৈশাখ থেকে পাখির আনাগোনা লিপিবদ্ধ করে ও পাখির গণনা করে । তাতেই আশ্চর্যজনক ফলাফল এসেছে । গতবারের তুলনায় এবছর সংখ্যায় বহু পরিযায়ী পাখি এসেছে ছোট নাগপুর মানভূমিতে ।

উদ্দেশ্য কী ?

গ্রীষ্মকালে এই বার্ডওয়াচিংয়ের উদ্দেশ্য কী ? ইটিভি ভারতকে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, "এটার মূল উদ্দেশ্য, গ্রীষ্মকালে স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা এবং তাদের আচরণ বোঝা । গ্রীষ্মকাল পাখিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় । এই সময়ই বহু পাখির প্রজনন পর্ব শুরু হয় । তারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা লালন-পালন করে । পাশাপাশি, কিছু 'সামার মাইগ্রেন্ট' পাখিও এই সময় ভিনরাজ্য এমনকি ভিনদেশ থেকে এখানে এসে পৌঁছায় শুধুমাত্র ব্রিডিংয়ের জন্য । আমাদের ক্যামেরায় এমন বহু পাখি ধরা পড়েছে ।"

বাঁকুড়ার বিহারীনাথে গ্রীষ্মেও পাখির মেলা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

কী কী পাখি ধরা পড়ল ক্যামেরায়

ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সপ্তর্ষি মুখোপাধ্যায় জানান, "ইতিমধ্যেই সুমারিতে ধরা পড়েছে একাধিক আকর্ষণীয় প্রজাতি । ফ্লাইক্যাচারের
দেখা মিলেছে দুধরাজ বা ইন্ডিয়ায় প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার । এই পাখি শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ ভারত থেকে আসে ব্রিডিং করার জন্য । দেখা মিলেছে বর্ণালী বা ইন্ডিয়ান পিট্টার র মতো পাখিরও । এছাড়াও অন্যান্য প্রজাতি মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় 70 থেকে 75 ধরনের পাখির উপস্থিতি নথিভুক্ত করা হয়েছে ।"

ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার (ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত ছবি)

সংস্থার আরও এক সদস্য শঙ্খ মিশ্র জানান, "আগে আমরা মূলত শীতকালেই পাখি গণনা করতাম । কিন্তু তাতে স্থানীয় পাখিদের প্রকৃত সংখ্যা বোঝা যেত না । পয়লা বৈশাখ থেকে এই বার্ড কাউন্ট শুরু করেছি গত তিনবছর । ফলে এখন আমরা গ্রীষ্মকালে পরিযায়ী লপাখিদের আনাগোনা নিয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে পারছি । এই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অধিকাংশ পাখিই তখন বাসা বাঁধে এবং বাচ্চা দেয় ।"

ইন্ডিয়ান পিট্টা (ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত ছবি)

পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রীষ্মকালে খাবারের প্রাচুর্য, দিন বড়, ফলে আলো বেশীক্ষণ থাকে, শীত বা বর্ষার মতো প্রাকৃতিক বিঘ্নতা নেই । ফলে পাহাড় জঙ্গলের জেলা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মতো এলাকায় পাখিদের জন্য তৈরি হয় উপযুক্ত পরিবেশ । ফলে এই সময় পাখির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য দুটোই চোখে পড়ার মতো বাড়ছে ক্রমশ। গতবারের তুলনায় এবারে পাখির সংখ্যা বেড়েছে বলেই দাবি স্বেচ্ছাসেবীদের । তাঁদের মতে, এর মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ইঙ্গিতও লুকিয়ে থাকতে পারে ।

ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার (ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত ছবি)
ব্ল্যাক-ন্যাপড মনার্ক (ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত ছবি)

খরতপ্ত রুক্ষ জেলায় যখন পর্যটকওরাও মুখ ফেরায়, তখনই প্রকৃতির কোলে নতুন জীবনের কলকাকলির গল্প । পরিবেশগত ভাবে পাখিদের এই আনাগোনা যেন নতুন করে আশার বার্তা দিচ্ছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াকে ।

ইন্ডিয়ান প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার (ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত ছবি)
পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু পাখি সুমারি (ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার সৌভিক মিত্র ও অনুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সূত্রে প্রাপ্ত ছবি)

