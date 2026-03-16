6 মাসের ব্য়বধানে বীরভূমের অবৈধ খাদানে ফের ধস ! মর্মান্তিক মৃত্যু 3 শ্রমিকের

6 মাসের ব্য়বধানে বীরভূমের অবৈধ খাদানে ফের ধস ! মর্মান্তিক মৃত্যু 3 শ্রমিকের
যে খাদানটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার মালিক বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম । সোমবার দুপুরে পাথর ভাঙার কাজ চলার সময় আচমকা ধস নামে ।
Published : March 16, 2026 at 7:43 PM IST
মুরারই, 16 মার্চ: 6 মাসের ব্য়বধানে ফের পাথর খাদানের ধসে একাধিক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ৷ গত বছর 13 সেপ্টেম্বর বীরভূমের নলহাটির বাহাদুরপুরেরর একটি অবৈধ খাদানে ধস নেমে 6 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল । সেই স্মৃতি উস্কে সোমবার মুরারই থানার গোপালপুরে পাথর খাদানের ধসে তিন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল । গুরুতর আহত আরও বেশ কয়েকজন ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার বেলা বারোটা নাগাদ বীরভূমের গোপালপুরের একটি অবৈধ খাদানে বিস্ফোরণের জন্য ড্রিল করার সময় পাথরের ধস নেমে বেশ কয়েক জন পাথরের নিচে চাপা পড়ে যায় । স্থানীয় বাসিন্দারা এসে পাথর সরিয়ে বেশ কয়েক জনকে প্রথমে মুরারই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । ঘটনাস্থলে মারা যায় তিন জন শ্রমিক । পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ গুলি উদ্ধার করে । তবে সন্ধ্যে পর্যন্ত মৃত শ্রমিকদের পরিচয় জানা যায়নি। ময়না তদন্তের জন্য দেহগুলি রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷
স্থানীয় বাসিন্দা রবি খান বলেন, "রবিবার বৃষ্টি হওয়ার জন্যে মাটি নরম হয়ে খাদানের উপর থেকে ধস নেমে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে । এটি একটি পরিত্যক্ত খাদান । এই পাথর খাদানে একটি খড়ের চালা ঘর করে বসার জায়গা করা হয়েছিল । সেখানেই খাদানের শ্রমিকরা বিশ্রাম নিতো । কিছু শ্রমিক সেখানেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন । বৃষ্টির জন্য মাটি নরম হয়ে ধস নেমে চাপা পরে যায় ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , যে খাদানটিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার মালিক বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম । সোমবার দুপুরে পাথর ভাঙার কাজ চলার সময় আচমকা ধস নামে ওই খাদানে । তখন 12-14 জন শ্রমিক কাজ করছিলেন । সকলেই পাথর ও মাটির নিচে চাপা পড়েন । স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় বেশ কয়েক শ্রমিককে । ঘটনাস্থলে যায় মুরারই থানার পুলিশ । আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ।
মৃত এক শ্রমিকের দাদার অভিযোগ, খাদানের পাথর ব্লাস্টিং করার জন্য ড্রিল করার সময় পাথর চাপা পরে তার ভাই মারা যায় । বিজেপি নেতা ধ্রুব সাহার অভিযোগ , অবৈধ এই খাদানের মালিক তৃণমূল নেতা সিরাজুল ইসলাম খান, যিনি বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ ৷ তাঁর সঙ্গে যুক্ত তৃণমূলের আর এক নেতা আলি খান । প্রশাসন চোখের সামনে কীভাবে এই অবৈধ খাদানগুলি দিনের পরে দিন চলছে সেই প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রাও ৷ পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার পরই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
