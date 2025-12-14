বীরভূমে খুন তৃণমূল নেতা ! মাঠে পড়ে নিথর দেহ
রাতভর নিখোঁজ থাকার পর সকালে তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বোলপুরের কঙ্কালিতলায় ব্য়াপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
Published : December 14, 2025 at 4:52 PM IST
বোলপুর, 14 ডিসেম্বর: শান্তিনিকেতনের কঙ্কালীতলা এলাকা থেকে উদ্ধার তৃণমূল নেতা মদন লোহারের দেহ। খুনের অভিযোগ পরিবারের ৷ কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোলটেকুড়ি গ্রামের প্রাক্তন বুথ সভাপতি ছিলেন বছর পঞ্চাশের মদন। গতকাল সন্ধ্যা থেকে নিঁখোজ ছিলেন ৷ রবিবার মাঠ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ৷ নেপথ্যে কে বা কারা ? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন ৷ পাশের পাড়ায় রাতভোর তাঁর খোঁজ করেন পরিজনরা ৷ এদিন, দুপুরে গ্রামের ফাঁকা মাঠ থেকে তৃণমূল নেতার নিথর দেহ উদ্ধার হয় ৷ পরিবারের দাবি তাঁকে খুন করা হয়েছে ৷ খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থানার ওসি ডলি মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ পরিবার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, লটারি টিকিট কাটার নেশা ছিল তৃণমূল নেতা মদল লোহারের ৷ সেই সূত্রে ধারদেনাও হয়ে গিয়েছিল ৷ তাই দেনার জন্য খুন, নাকি এর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক বিষয় আছে তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷
কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতের স্ত্রী কল্যাণী লোহার বলেন, "খুঁজে পাচ্ছিলাম না ৷ মেরে দিয়েছে মানুষটাকে ৷ কী কারণে এমনটা হল তা কিছুই বুঝতে পারছি না।" মৃতের মেয়ে লীলা লোহার বলেন, "আমার বাবাকে মেরে দিয়েছে ৷ কিছু পরিমাণ ধার-দেনা হয়েছিল বাবার ৷ তারজন্যই খুন করা হতে পারে ৷ গতকাল সন্ধ্যায় ঘুরে আসছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ৷ আর ফিরে এলেন না ৷ আগে তৃণমূল করতেন ৷ তবে বর্তমানে আর পার্টির সঙ্গে সেভাবে জড়িত ছিলেন না ৷ কে খুন করেছে তাও বুঝতে পারছি না ৷ তবে আমি নিশ্চিত বাবাকে খুন করা হয়েছে ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতা সপ্তম দাস বলেন, "যেভাবে মাঠে দেহ পড়েছিল আমাদের ও পরিবারের অনুমান তাঁকে কেউ খুন করে দিয়েছে। পুলিশ তদন্ত করুক।"
প্রসঙ্গত, বোলপুর শহর সংলগ্ন কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষের অন্তর্গত ছিল ৷ গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত মণ্ডল তিহার জেলে বন্দি থাকাকালীন 2023 সালে যুযুধান হিসাবে পরিচিত ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের আসনে জয়ী হয়ে সভাধিপতি হন ৷ তারপরেই তাঁর অনুগামীরা দখল নেয় কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৷ এই পঞ্চায়েত এলাকার ধোলটেকুড়ি গ্রামের প্রাক্তন বুথ সভাপতি ছিলেন মদন লোহার। রবিবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷