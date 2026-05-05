অনুব্রতর ছবি ছিঁড়ে জেলা কার্যালয় দখল, তাণ্ডব রুখতে মাঠে বিজেপির জয়ী প্রার্থী

অনুব্রতর ছবি ছিঁড়ে জেলা কার্যালয় দখল, তাণ্ডব রুখতে মাঠে বিজেপির জয়ী প্রার্থী
বীরভূমের দিকে দিকে ভোটের ফল প্রকাশ পরবর্তী হিংসা অব্যাহত ৷ কার্যালয় দখল করে ছিঁড়ে ফেলা হল অনুব্রত মণ্ডলের ছবি ৷
Published : May 5, 2026 at 4:53 PM IST
সিউড়ি, 5 মে: তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখল রুখতে মাঠে নামলেন সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতে তৃণমূল প্রধান কার্যালয় থেকে অনুব্রত মণ্ডলের ছবি ছিঁড়ে ফেলে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই খবর পেয়েই কার্যালয়ের কাছে পৌঁছন বিজেপি বিধায়ক ৷ রাতারাতি কিছু লোক হঠাৎ বিজেপি হয়ে তাণ্ডব করছে, এগুলো বন্ধ করতে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারকে ফোন করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমরা তৃণমূল-কংগ্রেস নই, কোনও তাণ্ডব করতে দেব না ৷ আমরা চাই না কোনও পার্টি অফিস দখল হোক ৷ আমি এসপি'কে ফোন করে বলেছি কড়া ব্যবস্থা নিন ৷ ভাঙচুর করা, তাণ্ডব করা আমাদের কাজ নয়। আমি যেখানে যেখানে এই খবর পাব, সেখানেই যাব।"
বীরভূমের দিকে দিকে ভোটের ফল প্রকাশ পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। নানুরের কীর্ণাহারে তৃণমূল কর্মীর দোকান ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। নানুর, লাভপুরে তৃণমূল কার্যালয় দখল করে নেওয়া হয়েছে। সাঁইথিয়ার অভেদানন্দ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অফিস দখল করে নেওয়া হয় ৷ একইভাবে বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতে তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে তাণ্ডব চালায় বিজেপির বাইক বাহিনী। ছিঁড়ে দেওয়া হয় তৃণমূল প্রার্থী উজ্বল চট্টোপাধ্যায়-সহ অনুব্রত মণ্ডলের ছবি দেওয়া ফ্লেক্স ৷
পরে কার্যালয়ে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ এই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপি বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। কর্মীদের দিয়ে তৃণমূল কার্যালয় থেকে বিজেপির পতাকা খুলিয়ে দেন তিনি ৷ কোনওভাবে তৃণমূল কার্যালয় দখল করা বা এলাকায় এলাকায় তাণ্ডব করা যাবে না, বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদবকে ফোন করে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানান বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি জানান, যেখানে যেখানে এই ধরনের তাণ্ডবের ঘটনা ঘটবে সেখানে তিনি যাবেন।
তবে, অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের গড় বীরভূম কার্যত ধূলিস্যাৎ। গ্রাম থেকে শহর চলছে তাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ, কার্যালয় দখল, তৃণমূল কর্মীদের মারধর ৷ সন্ত্রস্ত লালমাটির জেলা ৷