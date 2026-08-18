সল্টলেকের গেস্ট হাউসে তরুণীকে ধর্ষণ ! মুম্বইয়ে গ্রেফতার বীরভূমের সাব-ইন্সপেক্টর

সল্টলেকের গেস্ট হাউসে তরুণীকে ধর্ষণ ! মুম্বইয়ে গ্রেফতার বীরভূমের সাব-ইন্সপেক্টর
ধৃত পুলিশকর্মীর নাম আজমল হক । তিনি বীরভূমের নলহাটি থানায় সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত । পুলিশ সূত্রে খবর, গত জুলাইয়ে ঘটনাটির সূত্রপাত ।
Published : August 18, 2026 at 4:15 PM IST
সল্টলেক, 18 অগস্ট: সল্টলেকের একটি গেস্ট হাউসে ডেকে এনে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল বীরভূমের এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে । অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছিলেন অভিযুক্ত পুলিশকর্মী । শেষ পর্যন্ত মোবাইলের অবস্থান এবং গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মুম্বইয়ে তাঁর হদিশ পায় বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ । এরপরই পুলিশের বিশেষ দল মুম্বই থেকে অভিযুক্ত সাব-ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে ।
ধৃত পুলিশকর্মীর নাম আজমল হক । তিনি বীরভূমের নলহাটি থানায় সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত । পুলিশ সূত্রে খবর, গত জুলাইয়ে ঘটনাটির সূত্রপাত । বিধাননগর পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী । তাঁর অভিযোগ, নলহাটি থানার ওই সাব-ইন্সপেক্টর তাঁকে সল্টলেকের সিএল ব্লকের একটি গেস্ট হাউসে নিয়ে যান । সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ।
অভিযোগ পাওয়ার পরেই মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ । এদিকে মামলা হওয়ার পর গ্রেফতারি এড়াতে আগাম জামিনের চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত । এ বিষয়ে বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন বিধাননগর পুলিশের তদন্তকারীরা । কিন্তু তদন্ত এগোতেই আচমকা এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দেন আজমল ।
বিধাননগর পুলিশের এক কর্তা নাম প্রকাশ না-করার শর্তে জানান, শুধু জেলা নয়, পরে রাজ্যের বাইরেও চলে যান অভিযুক্ত ওই পুলিশ কর্মী । এরপর তাঁর মোবাইল ফোনের অবস্থান এবং তদন্তে পাওয়া তথ্যের সূত্র ধরে মুম্বইয়ে আত্মগোপন করার বিষয়টি জানা যায় ৷ সেই সূত্রে বিধাননগর পূর্ব থানার একটি দল মুম্বইয়ে পৌঁছে, সেখানে অভিযান চালিয়ে আজমল হককে গ্রেফতার করা হয় ।
গ্রেফতারের পর স্থানীয় আদালতে অভিযুক্তকে পেশ করা হয় । তদন্তকারীরা তাঁর বিরুদ্ধে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন করেন । আদালতের অনুমতি মেলার পর তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে ।
এখন তদন্তকারীদের নজর ঘটনার বিস্তারিত তথ্য এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের দিকে । ধৃত পুলিশ আধিকারিককে বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ । তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, অভিযোগের সময় গেস্ট হাউসে ঠিক কী ঘটেছিল, অভিযুক্ত ও অভিযোগকারিণীর মধ্যে আগে থেকে কী ধরনের যোগাযোগ ছিল । একই সঙ্গে গেস্ট হাউসের রেজিস্টার, সিসিটিভি ফুটেজ-সহ অন্যান্য সম্ভাব্য তথ্যপ্রমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।