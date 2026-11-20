ভবানী ভবনে টুলু মণ্ডল, সিআইডি'র মুখোমুখি পাথর খাদান 'মাফিয়া'
Tulu Mondal Faces CID: সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচ পেয়ে দেশে ফিরেছেন বীরভূমের পাথর 'মাফিয়া' টুলু মণ্ডল ৷
Published : November 20, 2026 at 2:48 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: অবশেষে ভবানী ভবনে হাজিরা দিলেন টুলু মণ্ডল ৷ শুক্রবার দুপুরে ভবানী ভবনে পৌঁছে সিআইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোজা চার তলায় উঠে যান বীরভূমের পাথর খাদানের 'মাফিয়া' নামে কুখ্যাত মহম্মদ নিজামুদ্দিন তথা টুলু মণ্ডল ৷ সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী ৷ সুপ্রিম কোর্ট থেকে রক্ষাকবচ পাওয়ার পর গত 17 অক্টোবর সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে দেশে ফিরেছেন তিনি ৷ তারপরেই সিআইডি তাঁকে হাজিরার নোটিশ পাঠায় ৷ সেই মতো এদিন দুপুরে ভবানী ভবনে হাজিরা দিলেন টুলু ৷
নিউটাউনে উদ্ধার হওয়া বিপুল অংকের টাকার উৎস সন্ধানে নেমে বীরভূমের পাথর 'মাফিয়া' টুলু মণ্ডলের নাম উঠে আসে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর গ্রেফতারির আঁচ পেয়ে গত 31 মে সপরিবারে তুরস্ক পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ তারপর থেকে হদিশ ছিল না তাঁর ৷ পরবর্তী সময়ে জানা যায়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে 'গোল্ডেন কার্ড' নিয়ে থাকছিলেন তিনি ৷
তবে, সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে রক্ষাকবচ দেওয়ায় দেশে ফিরেছেন টুলু ৷ জানা গিয়েছে, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিআইডি একটি বিশেষ দল গঠন করেছে ৷ দলে রয়েছেন ডিএসপি পদমর্যাদার এক পুলিশ আধিকারিক, এক জন ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ এবং তিন জন সাব-ইন্সপেক্টর ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর একটি সূত্র মারফৎ বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডলের বাড়ি থেকে সোনা এবং নগদ মিলিয়ে প্রায় 144 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল পুলিশ । তবে তার আগেই দেশের বাইরে পালিয়ে গিয়েছিলেন টুলু । এরপর প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষাকবচ চেয়ে আবেদন করেন তিনি ৷
সম্প্রতি বিধাননগর কমিশনারেটের আওতাধীন নিউটাউনে প্রায় 2 কোটি টাকা উদ্ধার হয় । ওই বিপুল পরিমাণ নগদের উৎস জানতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । তদন্তকারীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া টাকার সিংহভাগ বীরভূমের টুলু মণ্ডলের পাথর খাদান ব্যবসায় কাজে লাগানো হয়েছিল । সেই সূত্র ধরেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছেন সিআইডি আধিকারিকরা ।
গত 13 অক্টোবর পাথর 'মাফিয়া' মহম্মদ নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে সিউড়ি জেলা আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিল মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ৷ সেখানে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ 41 পৃষ্ঠার চার্জশিট জমা দিয়েছিল ৷ সঙ্গে আরও এক হাজার পৃষ্ঠার নথি জমা পড়েছে আদালতে ৷
চার্জশিটে টুলু মণ্ডল-সহ 12 জনের নাম ছিল ৷ তার মধ্যে 11 জন গ্রেফতার হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে 4 জন সরকারি কর্মীও ছিলেন ৷ মামলায় এখনও পর্যন্ত 52 জন সাক্ষীর নাম আছে ৷ সেই সময় পলাতক মাফিয়া টুলু মণ্ডলের নামে ইন্টারপোল মারফৎ 'রেড কর্নার' নোটিশও জারি করা হয় ৷