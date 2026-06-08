ভেঙে গেল সাঁইথিয়া পুরবোর্ড, চেয়ারম্যান-সহ 14 কাউন্সিলরের ইস্তফা

ভেঙে গেল সাঁইথিয়া পুরবোর্ড, চেয়ারম্যান-সহ 14 কাউন্সিলরের ইস্তফা
16 জন কাউন্সিলরের বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভা ভেঙে গেল ৷ পুরভোটে 16টির মধ্যে 13টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল তৃণমূল ৷
Published : June 8, 2026 at 3:57 PM IST
সাঁইথিয়া, 8 জুন: চেয়ারম্যান-সহ 14 জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করায় ভেঙে গেল সাঁইথিয়া পুরবোর্ড ৷ 'তৃণমূলকে সাধারণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে', এই অভিযোগ তুলে সিউড়ি মহকুমা শাসকের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেন সাঁইথিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান-সহ 14 জন কাউন্সিলর। দুই জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেননি ৷ বীরভূম জেলার 6টি পুরসভার মধ্যে এই প্রথম একটি পুরসভার বোর্ড ভেঙে গেল।
16 জন কাউন্সিলর নিয়ে বীরভূমের সাঁইথিয়া পুরসভা ৷ 2022 সালের 27 ফেব্রুয়ারি শেষ পুর ভোটে 16টির মধ্যে 13টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা ৷ তিনটি আসনে নির্বাচন হয়েছিল, তাতেও জয়ী হয়েছিল তৃণমূল প্রার্থীরা ৷ ফলে বিরোধী শূন্য ছিল সাঁইথিয়া পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন বিপ্লব দত্ত ও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন কাজি কামাল হুসেন। এদিন, সাঁইথিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান-সহ 14 জন কাউন্সিলর সিউড়ি মহকুমা শাসক সুপ্রতীক সিংহ কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দেন ৷ 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিল মানস সিংহ ও 9 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মায়া সাহা পদত্যাগ করেননি ৷
প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলায় মোট 6টি পুরসভা ৷ বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট, দুবরাজপুর ও নলহাটি পুরসভা এখনও তৃণমূল-কংগ্রেসের দখলে ৷ একটি মাত্র সাঁইথিয়া পুরসভার বোর্ড এদিন ভেঙে গেল ৷ চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর পদ থেকে পদত্যাগ করে সাঁইথিয়া বিপ্লব দত্ত বলেন, "আমরা তৃণমূলের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলাম ৷ কিন্তু, এবার ভোটে মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আসল দল কোনটা সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না ৷ তাই পদত্যাগ করলাম ৷ এটা সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্ত।" ভাইস-চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করে কাজি কামাল হোসেন বলেন, "আমার স্ত্রী 15 বছর ধরে শয্যাশায়ী, আমিও অসুস্থ, তাই পদত্যাগ করলাম ৷"
তবে বাকি কাউন্সিলররা জানাচ্ছেন, শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাঁরা পদত্যাগ করেছেন ৷ এই প্রসঙ্গে সাঁইথিয়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার যেভাবে জনকল্যাণ মূলক কাজ করছে তাতে সবাই আপ্লুত। তাই তৃণমূল থেকে সবাই পদত্যাগ করছে ৷ ওই দলটাই আর থাকবে না ৷ খুঁজে পাওয়া যাবে না তৃণমূলকে।"