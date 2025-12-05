কেটেছে 100 দিনেরও বেশি, বাংলাদেশ থেকে নাবালক ছেলেকে নিয়ে দেশে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি

কেটেছে 100 দিনেরও বেশি, বাংলাদেশ থেকে নাবালক ছেলেকে নিয়ে দেশে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি
মালদায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ৷ সঙ্গে রয়েছে তাঁর নাবালক সন্তান ৷
Published : December 5, 2025 at 7:57 PM IST
মালদা, 5 ডিসেম্বর: অবশেষে দেশে ফিরলেন অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর নাবালক পুত্র ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় মালদার মহদিপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেন ৷ বিএসএফ জওয়ানদের নিরাপত্তায় দেশে ফিরলেন সোনালিরা ৷ তাঁর সঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি ৷
গত সোমবার সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের মোদি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল, মানবিকতার খাতিরে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে ভারতে নিয়ে আসতে হবে ৷ বিজেপি সরকারও আদালতে জানায়, সোনালিকে ফিরিয়ে আনা হবে ৷ যদিও শীর্ষ আদালতে কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জোর দিয়ে দাবি করেন, সোনালি বিবিরা বাংলাদেশি ৷ সোনালি বিবি ফিরলেও তাঁর স্বামী ও বাকিরা কবে ভারতে ফিরতে পারবেব, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে ৷
এদিন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, “আজ অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুনকে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে ৷ দিল্লিতে থাকাকালীন শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দেওয়া হয়েছিল ৷ আজ সীমান্তে ছ’জনকে নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ তাঁরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক ৷ কিন্তু গেট থেকে ছাড়া হয়েছে সোনালি খাতুন ও তাঁর সন্তানকে ৷ বাকি চারজনকে ছাড়া হল না কেন ? গেটে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার ছিলেন ৷ তাঁকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ বাকি চারজন কবে দেশে ফিরবেন জানি না ৷”
এদিকে মহদিপুরে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের পাইকর গ্রামের বাসিন্দা মফিজুল শেখ ৷ তিনি বলেন, "ছ’মাসের বেশি সময় ধরে তাঁরা বাংলাদেশে ছিলেন ৷ এর মধ্যে তিন মাস 12 দিন তাঁরা বাংলাদেশের জেলে ছিলেন ৷ গত 1 ডিসেম্বর তাঁরা পড়শি দেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে জামিন পান ৷ এক সহৃদয় বাংলাদেশি নিজের জিম্মায় তাঁদের জামিন করিয়েছিলেন ৷ তাঁর বাড়িতে সোনালি, তাঁর স্বামী দানিশ, তাঁদের আট বছরের ছেলে, সুইটি ও তাঁর দুই ছেলে ছিলেন ৷"
উদ্বিগ্ন মফিজুল আরও বলেন, "সোনালির শরীরে রক্ত কমে গিয়েছে ৷ তিনি এখন ন'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷ যে কোনও সময় তাঁর প্রসব হতে পারে ৷ আমরা এখন তাঁদের নিয়ে মালদা মেডিক্যালে যাব ৷ সেখানে চিকিৎসা করিয়ে তাঁদের গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাব ৷ বিএসএফ তাঁদের অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল ৷"
সোনালিদের পুশব্যাক
দিল্লিতে কাজ করতেন বীরভূমের পাইকরের সোনালি বিবি ও সুইটি বিবির পরিবার ৷ অভিযোগ, তাঁদের বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও গত 17 জুন তাঁদের গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ ৷ পরে 26 জুন অসমের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ‘পুশব্যাক’ করে ছ'জনকে বাংলাদেশে পাঠানো হয় ৷ সেই সময় সোনালি বিবি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন ৷ তাঁদের অভিযোগ, শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য তাঁদের পুশব্যাক করে ওপার বাংলায় পাঠানো হয়েছে ৷
সেই থেকে তাঁরা বাংলাদেশে রয়েছেন ৷ এদিকে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের পুলিশ তাঁদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে আটক করে ও মামলা রুজু করে ৷ এই অবস্থায় একশো দিনেরও বেশি সময় তাঁরা স্থানীয় সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন ৷ গতকাল এই মামলায় সকলেই জামিন পেয়েছেন ৷
কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে
তাঁদের বাংলাদেশে পুশব্যাক নিয়ে ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ গত 26 সেপ্টেম্বর অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার নির্দেশ খারিজ করে আদালত ৷ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এক মাসের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দেয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
এই নির্দেশ মানেনি কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ সোনালি বিবিদের দেশে ফেরানোর মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও কেন্দ্র কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ আদালতের নির্ধারিত সময় শেষ হয় 24 অক্টোবর ৷ এই অবস্থায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করে রাজ্য সরকার ৷
এদিকে সোনালি বিবিদের দেশে ফেরানোর হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ গত 25 নভেম্বর এই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দেয়, অবিলম্বে সোনালি বিবি-সহ বাকিদের দেশে ফেরানো হোক ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন, "ওঁরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হলে পরে সেটা খতিয়ে দেখা যাবে ৷ কিন্তু জন্মের শংসাপত্র থেকে শুরু করে একগুচ্ছ নথি প্রমাণ সামনে এসেছে ৷" তাই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ বহাল রাখে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷
এরপর 1 ডিসেম্বর ফের এই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে একই নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ ৷ দুই বিচারপতি জানান, মানবিকতার খাতিরে সোনালি বিবিকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক ৷ মালদায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে ভারতে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে ৷ কিন্তু তার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের নির্দেশ প্রয়োজন ৷ এই নির্দেশ পেতে তিনি আদালতের কাছে দু'দিন সময় চেয়েছিল সরকার ৷
এরপর 3 ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে সলিসিটর জেনারেল আদালতে জানান, শুধু মানবিকতার খাতিরে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর নাবালক সন্তানকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেবে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ বাকিদের ফিরে আসা এখনও অনিশ্চিত ৷ ইতিমধ্যে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত 6 জনকেই শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন ৷ এর আগেও সোনালি খাতুন, আর্জি জানিয়েছিলেন তাঁর সন্তান যেন ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে ৷ এবার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷