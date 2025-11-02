ভোটার লিস্টে এগিয়ে বীরভূম, দাবি অনুব্রতর; SIR বৈঠকে গরহাজির কাজল

ভোটার লিস্টে এগিয়ে বীরভূম, দাবি অনুব্রতর; SIR বৈঠকে গরহাজির কাজল
এসআইআর নিয়ে দু'বার কোর কমিটির বৈঠকে গরহাজির ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ ।
Published : November 2, 2025 at 11:19 AM IST
বোলপুর, 2 নভেম্বর: 2002 সালের ভোটার লিস্ট সব বিধানসভায় পৌঁছে গিয়েছে ইতিমধ্য়েই ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কোর কমিটির বৈঠক শেষে 'বীরভূম এগিয়ে' বললেন অনুব্রত মণ্ডল । রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বললেন, "এসআইআর নিয়ে বিজেপি মানুষকে সন্ত্রস্ত করছে ।" যদিও, তৃণমূলের কোর কমিটির শনিবারের বৈঠকে গরহাজির ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ ।
31 ডিসেম্বর রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন তৃণমূল-কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই এদিন বোলপুরে দলের কোর কমিটির বৈঠক ডাকেন আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল । তাঁর তত্ত্বাবধানে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ঘোষ, বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় ও বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল । বৈঠকে এসে সই করে চলে গিয়েছেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী । তবে এই নিয়ে দু'বার কোর কমিটির বৈঠকে গরহাজির বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ ।
বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠক করেন অনুব্রত মণ্ডল ও লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ । তাঁরা জানান, মূলত এসআইআর সংক্রান্ত আলোচনাই হয়েছে বৈঠকে ৷ কীভাবে দল মানুষকে সহযোগিতা করবে, বুথ কোথায় ক'টি হবে, বৈধ ভোটার যাতে বাদ না যায়, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । তাঁরা এও জানান, গ্রামে-অঞ্চলে অঞ্চলে কমপক্ষে একটা করে সহায়তা কেন্দ্র দলের পক্ষ থেকে খোলা হবে ৷ শহরের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ওয়ার্ডে খোলা হবে ৷ এছাড়া, বীরভূমের তিন মহকুমা সিউড়ি, বোলপুর ও রামপুরহাটে ওয়্যার রুম খোলা হবে ৷ পাশাপাশি প্রতিটি বিধানসভাতেও দলের নির্দেশে থাকবে ওয়্যার রুম।
অনুব্রত মণ্ডল বলেন, "বীরভূম জেলা প্রথম, এগিয়ে আছে ভোটার লিস্টে ৷ 2002 সালের ভোটার লিস্ট সব বিধানসভায় পৌঁছে গিয়েছে ৷ এটা অভিষেককে বলা হয়েছে আমাদের তরফ থেকে ।" রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, "এসআইআর নিয়ে বিজেপি নোংরামি করার চেষ্টা করছে, মানুষকে ভিত সন্ত্রস্ত করছে ৷ সেটা নিয়ে কিছু কিছু মানুষের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে ৷ তারা বলছে এসআইআরের পরেই এনআরসি চালু করব ৷ নির্বাচন কমিশনের নাগরিকত্ব দেওয়া, কিংবা নেওয়ার ক্ষমতা নেই ৷ তারা শুধু ভোটে নাম তুলবে ৷ যারা বৈধ ভোটার তাদের নাম তুলবে ৷ কিন্তু, তারা ন্যক্কারজনকভাবে বাংলাতে অশান্ত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হয় এই যে মানুষগুলো মারা যাচ্ছে তারা ভয়ে চিন্তায় মারা যাচ্ছে । এসআইআর ভালো, কী মন্দ সেটা ভবিষ্যৎ বলবে । আমি বলব এসআইআর নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার দরকার নেই । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন ।"