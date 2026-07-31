অনির্দিষ্টকালের জন্য নদী থেকে বালি তোলায় নিষেধাজ্ঞা, বিজ্ঞপ্তি জেলাশাসকের

অনির্দিষ্টকালের জন্য নদী থেকে বালি তোলায় নিষেধাজ্ঞা, বিজ্ঞপ্তি জেলাশাসকের
1 অগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য, অর্থাৎ পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না-দেওয়া পর্যন্ত নদীগর্ভে খনন, উত্তোলন, বোঝাই করা বা পরিবহণ করা যাবে না ৷
Published : July 31, 2026 at 8:44 PM IST
বীরভূম, 31 জুলাই: বর্ষার মরশুম, তাই অনির্দিষ্টকালের জন্য নদীগর্ভ থেকে বালি তোলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করল বীরভূম জেলা প্রশাসন ৷ 1 অগস্ট থেকে আর নদীগর্ভ থেকে বালি খনন, উত্তোলন, বোঝাই, পরিবহণ করা যাবে না ৷ এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন। অভিযোগ উঠছে, ডবল ইঞ্জিন সরকার আসার পরেও বেআইনি বালির কারবার বন্ধ হয়নি ৷ এমনকী, চড়া দামে বালি কিনতে হচ্ছে গ্রাহকদের ৷ যা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে।
বীরভূম জেলায় পাথর, গরু, কয়লার পাশাপাশি বালি পাচারের ভূরি ভূরি অভিযোগ বরাবরই। ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, অজয়, হিংলো, ব্রাহ্মণী, বক্রেশ্বর প্রভৃতি নদ-নদী থেকে চলে বালির কারবার ৷
বর্ষার মরশুম, তাই ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের জারি করা আইন অনুযায়ী নদীগর্ভ থেকে বালি তোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বীরভূম জেলা প্রশাসন ৷ 1 অগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য, অর্থাৎ পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না-দেওয়া পর্যন্ত নদীগর্ভে খনন, উত্তোলন, বোঝাই করা বা পরিবহণ করা যাবে না ৷ বীরভূম জেলাশাসকের দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, যে কোনও সময় অফিসারেরা অভিযান করতে পারেন। নির্দেশ অমান্য করলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷
বীরভূমের নদনদীগুলিতে সরকারি বৈধ ঘাট রয়েছে। যা ইজারা দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময় ও সীমানা অনুযায়ী। কিন্তু, দেখা যায় তার পাশাপাশি একাধিক অবৈধ ঘাট তৈরি করে দেদার বালি লুট চালায় মাফিয়ারা ৷ এই বালির ঘাটের দখলদারি নিয়ে বীরভূমের বহু জায়গায় দুই পক্ষের দুষ্কৃতীদের মধ্যে একাধিকবার বোমাবাজি, গুলির লড়াই, খুনোখুনির সাক্ষী সকলে ৷
রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। বিজেপি সরকার এসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন 'জিরো টলারেন্স', অর্থাৎ, কোনওরকম বেআইনি কার্যকলাপ চলতে দেওয়া হবে না ৷ সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও স্পষ্ট জানিয়ে ছিলেন, দ্রুত সস্তায় বালি মিলবে ৷ দেখা যাচ্ছে, দিনের পর দিন বালির দাম লাগাম ছাড়া হচ্ছে ৷ এখনও পর্যন্ত নিয়ম বহির্ভূতভাবে চলছে বালির কারবার ৷ ফলে সাধারণ মানুষ বালি কিনতে গিয়ে রীতিমতো নাজেহাল হচ্ছেন ৷
ঐতিহ্যবাহী কোপাই নদী থেকে বালি তোলার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ তাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনও রাতের অন্ধকারে চলে বালি পাচার ৷ এক কথায়, বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য কোনও অংশে কম হয়নি লালমাটির বীরভূম জেলায় ৷ জেলার পাথর ও বালি মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের আত্মীয় সহ নিজের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। মিলেছে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি সোনার বাট। এখনও টুলু মণ্ডলের ঘনিষ্ঠদের ডেরায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ৷ বেআইনি কারবারের আঁধার যেন এই জেলার দিকে দিকে ৷