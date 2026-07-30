এবার ইডির নজরে টুলু মণ্ডল, আর্থিক তছরুপের অভিযোগে বাড়ছে তদন্তের পরিধি
টুলু মণ্ডলের স্ত্রী ও মেয়ের নামে একাধিক সংস্থা বা কোম্পানির হদিশ মিলেছে । ওই সংস্থাগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের ।
Published : July 30, 2026 at 12:53 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: আর্থিক তছরুপের একাধিক অভিযোগে এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নজরে বীরভূমের পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল । ইডি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই বীরভূম জেলা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে টুলু সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা ও অভিযোগের নথি সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । তাঁর আর্থিক লেনদেন, সম্পত্তি এবং সংস্থার কার্যকলাপ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, অনেক আগে থেকেই টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক অনিয়ম ও তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল । বিভিন্ন থানায় তাঁর নামে মোট ছয় থেকে সাতটি মামলা দায়ের রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । সেই সমস্ত মামলার নথিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইডি সূত্রে খবর, এর আগে একটি মামলায় প্রায় এক মাস জেল হেফাজতেও ছিলেন টুলু মণ্ডল । তদন্তকারীদের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির মধ্যে আর্থিক প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ এবং বেআইনির লেনদেনের বিষয়ও রয়েছে ।
এদিকে তদন্তে বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিউটাউন এলাকায় প্রায় পাঁচ কোটি টাকার একটি আর্থিক লেনদেন বা বিনিয়োগের বিষয়টি ইডির নজরে এসেছে । সেই অর্থের উৎস, লেনদেনের প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ইডি সূত্রে আরও খবর, টুলু মণ্ডলের স্ত্রী ও মেয়ের নামে একাধিক সংস্থা বা কোম্পানির হদিশ মিলেছে । ওই সংস্থাগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের । সংস্থাগুলির আর্থিক নথি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন এবং সম্পদের উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে বলে ইডি সূত্রে দাবি ।
তদন্তকারী সংস্থার মতে, টুলু মণ্ডলকে ঘিরে আর্থিক লেনদেনের জাল কতটা বিস্তৃত এবং বেআইনি অর্থপাচারের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বীরভূম জেলা পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আগামিদিনে তদন্ত আরও বিস্তৃত হতে পারে বলেই ইডি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে ।
এই টুলু মণ্ডলের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ঘেঁটে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, তাঁর একাধিক আত্মীয় এবং পরিজনের নামে বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু সেল কোম্পানি খুলেছিলেন তিনি । ইডির গোয়েন্দাদের অনুমান, এই সকল সেল কোম্পানিগুলি খুলে কোটি কোটি কালো টাকা সাদা টাকায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন টুলু ।
তবে টুলুর একার পক্ষে এই এত বড় দুর্নীতি চক্র চালানো কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছে ইডি । আপাতত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের মতে, টুলুর সঙ্গে তাঁদের কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন । তদন্তের অগ্রগতির স্বার্থে টুলুর সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা । তদন্তকারীদের মতে, টুলু একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই বেআইনি টাকা বিভিন্ন প্রভাবশালী আত্মসাৎ করেছেন ।
উল্লেখ্য, বুধবার ভোর থেকে মহম্মদবাজারে পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়িতে হানা দিয়েছিল বীরভূম জেলা পুলিশের বিশেষ দল ৷ জেলা পুলিশ সুপার জানান, এই বাড়ি থেকে নগদ সাড়ে 28 কোটি টাকা ও 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার হয় ৷ এই পরিমাণ সোনার বাটের বর্তমান বাজার মূল্য 22 কোটি টাকারও বেশি ৷ আর এই ঘটনায় মীনার মণ্ডল ও তাঁর ছেলেকে গ্রেফতার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । ধৃতদের দাবি, বিপুল টাকা উদ্ধারের পর অবশেষে গ্রেফতার হন টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডল ও তাঁর ছেলে ৷ বীরভূম জেলা পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জেরায় মীনার মণ্ডল স্বীকার করে নিয়েছেন এই বিপুল পরিমাণ টাকা টুলু মণ্ডলেরই ৷
আর এরপরেই মূলত এই কোটি কোটি টাকার সোনার গয়না এবং কোন খাতে, কী জন্য টাকা ব্যয় হত বা কীভাবে এইগুলি পরিচালনা করা হত, এছাড়াও এই টাকা পরিচালনার নেপথ্যে কারা কারা যুক্ত ছিলেন, কাদের অঙ্গুলিহেলনে টাকা এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যেত, এই সকল বিষয় জানার চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির গোয়েন্দারা ।